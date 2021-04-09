Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210409/karabakh-1727599860.html
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:44
2021-04-09T17:44
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889916_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_72accc3d2b847cd58379c56be3bcb3fd.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по обеспечению стабилизации обстановки в регионе, сообщила пресс-служба Кремля."Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года."Плодотворный российско-турецкий диалог имеется в виду продолжить в самых различных форматах", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/erdogan-1603653096.html
https://ria.ru/20210310/karabakh-1600631740.html
россия
нагорный карабах
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889916_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_74c192781f91b02885821c27572fb5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

17:44 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВывеска при въезде в Лачинский район
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по обеспечению стабилизации обстановки в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.
"Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:09
Эрдоган пообещал прибыть в Карабах после Рамадана
Отмечается, что в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года.
"Плодотворный российско-турецкий диалог имеется в виду продолжить в самых различных форматах", - добавляется в сообщении.
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:55
Замглавы МИД Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ обсудили Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
00:40США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
Лента новостейМолния