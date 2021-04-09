https://ria.ru/20210409/karabakh-1727599860.html

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:44

2021-04-09T17:44

2021-04-09T17:44

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889916_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_72accc3d2b847cd58379c56be3bcb3fd.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по обеспечению стабилизации обстановки в регионе, сообщила пресс-служба Кремля."Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года."Плодотворный российско-турецкий диалог имеется в виду продолжить в самых различных форматах", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/erdogan-1603653096.html

https://ria.ru/20210310/karabakh-1600631740.html

россия

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире