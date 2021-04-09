https://ria.ru/20210409/karabakh-1727599860.html
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:44
2021-04-09T17:44
2021-04-09T17:44
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
армения
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по обеспечению стабилизации обстановки в регионе, сообщила пресс-служба Кремля."Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года."Плодотворный российско-турецкий диалог имеется в виду продолжить в самых различных форматах", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/erdogan-1603653096.html
https://ria.ru/20210310/karabakh-1600631740.html
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россия, нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире