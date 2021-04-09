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Правозащитники вернули домой россиянку, у которой в Испании отняли сына
Правозащитники вернули домой россиянку, у которой в Испании отняли сына
Россиянка Татьяна Сафонова, у которой испанские власти отобрали новорожденного сына, вернулась в Россию без ребенка. Женщина почти полгода пыталась забрать... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:56
2021-04-09T12:56
2021-04-09T15:02
испания
дети
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Лидия Белькова. Россиянка Татьяна Сафонова, у которой испанские власти отобрали новорожденного сына, вернулась в Россию без ребенка. Женщина почти полгода пыталась забрать мальчика у соцслужбы. В итоге у нее закончился вид на жительство, а с получением нового возникли сложности."Нам с отцом Володи пришлось бежать, потому что угрожала опасность. Полиция сказала, что так как у нас нет испанских документов и мы не работаем, то могут завести уголовное дело. На последние деньги купили билеты, но нас сняли с рейса из-за отсутствия теста на коронавирус. Думали, что сделаем его по прилете в Москву, но оказалось, что если рейс с пересадкой, то необходимо тестирование", — рассказала агентству Сафонова.Женщина и ее гражданский супруг Владимир Деменковец остались в Испании без средств к существованию. Вернуться в Россию паре помог фонд "Своих не бросаем", который возглавляет член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина. Он добавила, что намерена помочь Сафоновой вернуть малыша и хочет привлечь к решению проблемы другие организации.Как ранее сообщало РИА Новости, ювенальная служба Испании обвинила россиянку в перинатальном насилии над ребенком. Якобы женщина не посещала врача перед родами. Кроме того, испанские чиновники обращали внимание на то, что у Сафоновой обсессивно-компульсивное расстройство, нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье.Сафонова жила в Испании 15 лет. Накануне родов планировала уехать в Россию. Коронавирус и отмена авиасообщения не позволили ей это сделать.Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Вскоре малыша передали в новую семью. Сафонова уверяет, что претензии необоснованны и все медицинские документы периода беременности у нее в порядке. Проблемы с опекой, по ее словам, начались еще четыре года назад. Тогда испанские соцработники стали пристально наблюдать за ее сыном от первого брака. Он наотрез отказывался ходить в школу, и власти считали, что в этом виновата мать.С октября 2020 года Сафонова неоднократно обращалась в МИД и аппарат уполномоченной по правам ребенка с просьбой помочь вернуть мальчика. Чиновники советовали россиянке исполнить требования испанских властей: доказать, что она хорошая мать и может материально обеспечить сына. Сейчас Татьяна и Владимир пробуют устроиться в Москве. Пара поселилась в гостинице, где Сафонова в счет оплаты проживания работает уборщицей.
https://ria.ru/20190607/1555351112.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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испания, дети, общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Лидия Белькова. Россиянка Татьяна Сафонова, у которой испанские власти отобрали новорожденного сына, вернулась в Россию без ребенка. Женщина почти полгода пыталась забрать мальчика у соцслужбы. В итоге у нее закончился вид на жительство, а с получением нового возникли сложности.
"Нам с отцом Володи пришлось бежать, потому что угрожала опасность. Полиция сказала, что так как у нас нет испанских документов и мы не работаем, то могут завести уголовное дело. На последние деньги купили билеты, но нас сняли с рейса из-за отсутствия теста на коронавирус. Думали, что сделаем его по прилете в Москву, но оказалось, что если рейс с пересадкой, то необходимо тестирование", — рассказала агентству Сафонова.
Женщина и ее гражданский супруг Владимир Деменковец остались в Испании без средств к существованию.
"Ночевали в подъездах и подвалах. У кого мы только не просили помощи с возвращением на родину", — добавляет она.
Вернуться в Россию паре помог фонд "Своих не бросаем", который возглавляет член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина
.
"Она мне позвонила, рассказала о том, что живет на улице, ей не к кому обратиться, — рассказала РИА Новости Бутина. — Я ознакомилась с ее историей и решила помочь. Просто не могла оставить женщину в беде. Очень важно, что сейчас она вернулась на родину. Сможет накопить силы и найти средства на адвоката».
Он добавила, что намерена помочь Сафоновой вернуть малыша и хочет привлечь к решению проблемы другие организации.
"Надеюсь, Фонд поддержки соотечественников и Фонд защиты национальных ценностей все-таки подключатся к этому вопросу, и мы вместе сможем отбить ребенка, — говорит Бутина. — Сейчас мы делаем расчеты, сколько необходимо денег, чтобы вести судебный процесс в Испании. Безусловно, мы будем искать средства, ведь ее сына, маленького мальчика Володю — гражданина России, испанские власти де-факто просто украли".
Как ранее сообщало
РИА Новости, ювенальная служба Испании
обвинила россиянку в перинатальном насилии над ребенком. Якобы женщина не посещала врача перед родами. Кроме того, испанские чиновники обращали внимание на то, что у Сафоновой обсессивно-компульсивное расстройство, нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье.
Сафонова жила в Испании 15 лет. Накануне родов планировала уехать в Россию
. Коронавирус и отмена авиасообщения не позволили ей это сделать.
Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Вскоре малыша передали в новую семью.
Сафонова уверяет, что претензии необоснованны и все медицинские документы периода беременности у нее в порядке. Проблемы с опекой, по ее словам, начались еще четыре года назад. Тогда испанские соцработники стали пристально наблюдать за ее сыном от первого брака. Он наотрез отказывался ходить в школу, и власти считали, что в этом виновата мать.
С октября 2020 года Сафонова неоднократно обращалась в МИД и аппарат уполномоченной по правам ребенка с просьбой помочь вернуть мальчика. Чиновники советовали россиянке исполнить требования испанских властей: доказать, что она хорошая мать и может материально обеспечить сына.
"Испанская опека требовала, чтобы я нашла квартиру и работу — создала все условия для воспитания в Испании, — поясняла россиянка. — Но как это сделать женщине, которая никогда не работала, а ее ВНЖ скоро закончится, никого не волнует".
Сейчас Татьяна и Владимир пробуют устроиться в Москве. Пара поселилась в гостинице, где Сафонова в счет оплаты проживания работает уборщицей.