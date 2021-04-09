https://ria.ru/20210409/deti--1727512948.html

Правозащитники вернули домой россиянку, у которой в Испании отняли сына

Правозащитники вернули домой россиянку, у которой в Испании отняли сына

Россиянка Татьяна Сафонова, у которой испанские власти отобрали новорожденного сына, вернулась в Россию без ребенка. Женщина почти полгода пыталась забрать... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:56

2021-04-09T12:56

2021-04-09T15:02

испания

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594802419_0:263:738:678_1920x0_80_0_0_d587496cd2fe392b620ac6da77a63d77.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Лидия Белькова. Россиянка Татьяна Сафонова, у которой испанские власти отобрали новорожденного сына, вернулась в Россию без ребенка. Женщина почти полгода пыталась забрать мальчика у соцслужбы. В итоге у нее закончился вид на жительство, а с получением нового возникли сложности."Нам с отцом Володи пришлось бежать, потому что угрожала опасность. Полиция сказала, что так как у нас нет испанских документов и мы не работаем, то могут завести уголовное дело. На последние деньги купили билеты, но нас сняли с рейса из-за отсутствия теста на коронавирус. Думали, что сделаем его по прилете в Москву, но оказалось, что если рейс с пересадкой, то необходимо тестирование", — рассказала агентству Сафонова.Женщина и ее гражданский супруг Владимир Деменковец остались в Испании без средств к существованию. Вернуться в Россию паре помог фонд "Своих не бросаем", который возглавляет член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина. Он добавила, что намерена помочь Сафоновой вернуть малыша и хочет привлечь к решению проблемы другие организации.Как ранее сообщало РИА Новости, ювенальная служба Испании обвинила россиянку в перинатальном насилии над ребенком. Якобы женщина не посещала врача перед родами. Кроме того, испанские чиновники обращали внимание на то, что у Сафоновой обсессивно-компульсивное расстройство, нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье.Сафонова жила в Испании 15 лет. Накануне родов планировала уехать в Россию. Коронавирус и отмена авиасообщения не позволили ей это сделать.Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Вскоре малыша передали в новую семью. Сафонова уверяет, что претензии необоснованны и все медицинские документы периода беременности у нее в порядке. Проблемы с опекой, по ее словам, начались еще четыре года назад. Тогда испанские соцработники стали пристально наблюдать за ее сыном от первого брака. Он наотрез отказывался ходить в школу, и власти считали, что в этом виновата мать.С октября 2020 года Сафонова неоднократно обращалась в МИД и аппарат уполномоченной по правам ребенка с просьбой помочь вернуть мальчика. Чиновники советовали россиянке исполнить требования испанских властей: доказать, что она хорошая мать и может материально обеспечить сына. Сейчас Татьяна и Владимир пробуют устроиться в Москве. Пара поселилась в гостинице, где Сафонова в счет оплаты проживания работает уборщицей.

https://ria.ru/20190607/1555351112.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, дети, общество