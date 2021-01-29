https://ria.ru/20210129/deti-1594774424.html

Как власти Испании отобрали у россиянки новорожденного ребенка

Как власти Испании отобрали у россиянки новорожденного ребенка

В Испании россиянка по решению местной опеки больше четырех месяцев не может увидеть новорожденного сына. Татьяна Сафонова жила в стране 15 лет, но накануне... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:09

коронавирус covid-19

испания

дети

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Лидия Белькова. В Испании россиянка по решению местной опеки больше четырех месяцев не может увидеть новорожденного сына. Татьяна Сафонова жила в стране 15 лет, но накануне родов планировала уехать в Россию. Помешал коронавирус — отменили авиасообщение. Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Сейчас ребенка передали в новую семью. Органы опеки обвинили женщину в том, что она не посещала врача. Мать это опровергает, ждет суда и просит защиты у российских чиновников.Сорокалетняя Татьяна Сафонова оказалась в Испании в 2005 году — полетела в гости к подруге. Познакомилась с испанцем, он начал ухаживать, а потом предложил выйти замуж. В Европе женщине не понравилось — хотела в родной Златоуст. Тем не менее осталась с супругом в Андалусии. Вскоре у них родился сын Николай. Почти 15 лет семейной жизни женщина, по ее словам, ни в чем не нуждалась — муж полностью содержал и ее, и ребенка. Она не работала, занималась воспитанием мальчика.Бракоразводный процесс длился больше года. Пока россиянка ждала документы, познакомилась с выходцем с Украины — 48-летним Владимиром Деменковцем. Он приехал в Европу за лучшей жизнью, получил временное убежище, но так и не смог устроиться. Вместе решили лететь в Россию, но из-за эпидемии коронавируса авиасообщение с Испанией прекратилось. Сафонова ждала второго ребенка. Рожать пришлось в Испании.Домой из роддома Татьяна уехала без сына Владимира. Врачи показали ей документ, временно запрещающий забирать мальчика — якобы по медицинским показаниям."Тогда я была очень растеряна, но поверила. К тому же малыша положили в кислородный бокс. Сказали, у него нарушено дыхание. Я навещала его в больнице каждый день", — вспоминает она. Последний раз женщина видела ребенка 26 сентября. Потом чиновники внезапно отправили его в приют, а совсем недавно отдали в новую семью.Мальчику тогда было всего две недели. Сотрудники ювенальной службы заявили, что россиянка не посещала врача перед родами и тем самым совершила перинатальное насилие над ребенком. Сафонова уверяет, что это ложь: все медицинские документы периода беременности у нее в порядке.В постановлении о передаче ребенка в другую семью Андалусского совета по соцполитике (есть в распоряжении агентства) также указано, что новорожденного якобы не признал отец.Кроме того, испанские чиновники обратили внимание на заболевание Сафоновой — обсессивно-компульсивное расстройство, "нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье".Бывший супруг Франсиско Кабальеро Пулидо вступился за нее. Обращался в опеку, убеждал чиновников, что Татьяна — хорошая мать. Не помогло.Сын государстваСафонова рассказывает, что проблемы с опекой начались задолго до появления на свет второго ребенка. Испанские соцработники пристально наблюдали за ней последние четыре года."В 11 лет мой старший сын Николай наотрез отказывался идти в школу, — объясняет Татьяна. — Я не могла понять, в чем дело. У него были друзья, в школе никаких нареканий. Боролась, уговаривала, но он все равно пропускал уроки. В итоге к нам домой пришли с проверкой. Тогда и не догадывалась, чем это закончится".Представители соцзащиты составили на Сафонову негативную характеристику. Указали, что мать прогульщика выпивает, а в доме грязно."Я вообще не пью, а в доме всегда порядок", — недоумевает женщина.Подростка поставили на учет и вынудили регулярно встречаться с психологом."Сейчас ему почти 15, — продолжает мать. — Он уже учится в колледже, но соцработники до сих пор от него не отстают. Каждую неделю трое человек приходят и настраивают его против меня: ты родителям не нужен, ты — сын государства".Годами судятся, но остаются без детейСафонова обращалась за помощью в консульство России в Испании."Там меня уверяли, что сын во временном центре и его вернут. Надо только доказать, что я хорошая мать, — вспоминает она. — Испанская опека требовала, чтобы я нашла квартиру и работу — создала все условия для воспитания в Испании. Но как это сделать женщине, которая никогда не работала, а ее ВНЖ скоро закончится, никого не волнует".Позже консул пояснила, что дипломаты бессильны, посоветовала нанять адвоката и идти в суд.Она переживает, что все это время сын будет расти с чужими людьми и не примет родную мать."Потом ювеналы скажут, что ребенку лучше в приемной семье. Они уже сейчас заявляют, что мои дети — собственность Испании. Над нами смеются, потому что наши дипломаты молчат", — говорит Сафонова.Отложенные деньги почти на исходе. Вид на жительство истекает в январе 2021 года. Отчаявшись, Сафонова вышла с пикетом к зданию российского консульства в Мадриде.Шансов нет без дипломатов Случай Сафоновой, попавшей в заложники ювенальной юстиции, не единственный, отмечает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. К ней регулярно обращаются россиянки, живущие во Франции, Германии, Италии, Финляндии и Норвегии. Помочь удается немногим.В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что ситуация на контроле."Аппарат детского омбудсмена занимается этим вопросом с осени 2020 года, — поясняют представители Кузнецовой. — Предварительный итог — совместная работа с органами опеки Испании по передаче ребенка матери. Решение вопроса связано с имеющимися обстоятельствами и спецификой международных правоотношений".Баранец уверена, что без вмешательства дипломатов и российских чиновников шансов отстоять сына в суде у Сафоновой почти нет."Система не настроена возвращать мальчика, — говорит она. — Срок действия документов, легализующих пребывание Татьяны в Испании, скоро закончится. Ее просто вышлют, а обратно вряд ли пустят. Ребенка она никогда не увидит".Агентство направило запрос в посольство России в Испании.

https://ria.ru/20190607/1555351112.html

https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, испания, дети, общество