https://ria.ru/20210129/deti-1594774424.html
Как власти Испании отобрали у россиянки новорожденного ребенка
Как власти Испании отобрали у россиянки новорожденного ребенка
В Испании россиянка по решению местной опеки больше четырех месяцев не может увидеть новорожденного сына. Татьяна Сафонова жила в стране 15 лет, но накануне... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:00
2021-01-29T08:00
2021-01-29T08:09
коронавирус covid-19
испания
дети
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Лидия Белькова. В Испании россиянка по решению местной опеки больше четырех месяцев не может увидеть новорожденного сына. Татьяна Сафонова жила в стране 15 лет, но накануне родов планировала уехать в Россию. Помешал коронавирус — отменили авиасообщение. Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Сейчас ребенка передали в новую семью. Органы опеки обвинили женщину в том, что она не посещала врача. Мать это опровергает, ждет суда и просит защиты у российских чиновников.Сорокалетняя Татьяна Сафонова оказалась в Испании в 2005 году — полетела в гости к подруге. Познакомилась с испанцем, он начал ухаживать, а потом предложил выйти замуж. В Европе женщине не понравилось — хотела в родной Златоуст. Тем не менее осталась с супругом в Андалусии. Вскоре у них родился сын Николай. Почти 15 лет семейной жизни женщина, по ее словам, ни в чем не нуждалась — муж полностью содержал и ее, и ребенка. Она не работала, занималась воспитанием мальчика.Бракоразводный процесс длился больше года. Пока россиянка ждала документы, познакомилась с выходцем с Украины — 48-летним Владимиром Деменковцем. Он приехал в Европу за лучшей жизнью, получил временное убежище, но так и не смог устроиться. Вместе решили лететь в Россию, но из-за эпидемии коронавируса авиасообщение с Испанией прекратилось. Сафонова ждала второго ребенка. Рожать пришлось в Испании.Домой из роддома Татьяна уехала без сына Владимира. Врачи показали ей документ, временно запрещающий забирать мальчика — якобы по медицинским показаниям."Тогда я была очень растеряна, но поверила. К тому же малыша положили в кислородный бокс. Сказали, у него нарушено дыхание. Я навещала его в больнице каждый день", — вспоминает она. Последний раз женщина видела ребенка 26 сентября. Потом чиновники внезапно отправили его в приют, а совсем недавно отдали в новую семью.Мальчику тогда было всего две недели. Сотрудники ювенальной службы заявили, что россиянка не посещала врача перед родами и тем самым совершила перинатальное насилие над ребенком. Сафонова уверяет, что это ложь: все медицинские документы периода беременности у нее в порядке.В постановлении о передаче ребенка в другую семью Андалусского совета по соцполитике (есть в распоряжении агентства) также указано, что новорожденного якобы не признал отец.Кроме того, испанские чиновники обратили внимание на заболевание Сафоновой — обсессивно-компульсивное расстройство, "нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье".Бывший супруг Франсиско Кабальеро Пулидо вступился за нее. Обращался в опеку, убеждал чиновников, что Татьяна — хорошая мать. Не помогло.Сын государстваСафонова рассказывает, что проблемы с опекой начались задолго до появления на свет второго ребенка. Испанские соцработники пристально наблюдали за ней последние четыре года."В 11 лет мой старший сын Николай наотрез отказывался идти в школу, — объясняет Татьяна. — Я не могла понять, в чем дело. У него были друзья, в школе никаких нареканий. Боролась, уговаривала, но он все равно пропускал уроки. В итоге к нам домой пришли с проверкой. Тогда и не догадывалась, чем это закончится".Представители соцзащиты составили на Сафонову негативную характеристику. Указали, что мать прогульщика выпивает, а в доме грязно."Я вообще не пью, а в доме всегда порядок", — недоумевает женщина.Подростка поставили на учет и вынудили регулярно встречаться с психологом."Сейчас ему почти 15, — продолжает мать. — Он уже учится в колледже, но соцработники до сих пор от него не отстают. Каждую неделю трое человек приходят и настраивают его против меня: ты родителям не нужен, ты — сын государства".Годами судятся, но остаются без детейСафонова обращалась за помощью в консульство России в Испании."Там меня уверяли, что сын во временном центре и его вернут. Надо только доказать, что я хорошая мать, — вспоминает она. — Испанская опека требовала, чтобы я нашла квартиру и работу — создала все условия для воспитания в Испании. Но как это сделать женщине, которая никогда не работала, а ее ВНЖ скоро закончится, никого не волнует".Позже консул пояснила, что дипломаты бессильны, посоветовала нанять адвоката и идти в суд.Она переживает, что все это время сын будет расти с чужими людьми и не примет родную мать."Потом ювеналы скажут, что ребенку лучше в приемной семье. Они уже сейчас заявляют, что мои дети — собственность Испании. Над нами смеются, потому что наши дипломаты молчат", — говорит Сафонова.Отложенные деньги почти на исходе. Вид на жительство истекает в январе 2021 года. Отчаявшись, Сафонова вышла с пикетом к зданию российского консульства в Мадриде.Шансов нет без дипломатов Случай Сафоновой, попавшей в заложники ювенальной юстиции, не единственный, отмечает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. К ней регулярно обращаются россиянки, живущие во Франции, Германии, Италии, Финляндии и Норвегии. Помочь удается немногим.В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что ситуация на контроле."Аппарат детского омбудсмена занимается этим вопросом с осени 2020 года, — поясняют представители Кузнецовой. — Предварительный итог — совместная работа с органами опеки Испании по передаче ребенка матери. Решение вопроса связано с имеющимися обстоятельствами и спецификой международных правоотношений".Баранец уверена, что без вмешательства дипломатов и российских чиновников шансов отстоять сына в суде у Сафоновой почти нет."Система не настроена возвращать мальчика, — говорит она. — Срок действия документов, легализующих пребывание Татьяны в Испании, скоро закончится. Ее просто вышлют, а обратно вряд ли пустят. Ребенка она никогда не увидит".Агентство направило запрос в посольство России в Испании.
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коронавирус covid-19, испания, дети, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Лидия Белькова.
В Испании россиянка по решению местной опеки больше четырех месяцев не может увидеть новорожденного сына. Татьяна Сафонова жила в стране 15 лет, но накануне родов планировала уехать в Россию
. Помешал коронавирус
— отменили авиасообщение. Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Сейчас ребенка передали в новую семью. Органы опеки обвинили женщину в том, что она не посещала врача. Мать это опровергает, ждет суда и просит защиты у российских чиновников.
Сорокалетняя Татьяна Сафонова оказалась в Испании в 2005 году — полетела в гости к подруге. Познакомилась с испанцем, он начал ухаживать, а потом предложил выйти замуж. В Европе женщине не понравилось — хотела в родной Златоуст. Тем не менее осталась с супругом в Андалусии. Вскоре у них родился сын Николай. Почти 15 лет семейной жизни женщина, по ее словам, ни в чем не нуждалась — муж полностью содержал и ее, и ребенка. Она не работала, занималась воспитанием мальчика.
"Мы долго прожили в браке, но все-таки решили развестись, — рассказывает Сафонова. — Планировала вернуться в Россию. Не прижилась, поэтому даже не принимала испанское гражданство — был только вид на жительство. Последние годы оставалась там из-за сына: хотела, чтобы он подрос, да и подготовить его ко всему".
Бракоразводный процесс длился больше года. Пока россиянка ждала документы, познакомилась с выходцем с Украины — 48-летним Владимиром Деменковцем. Он приехал в Европу за лучшей жизнью, получил временное убежище, но так и не смог устроиться. Вместе решили лететь в Россию, но из-за эпидемии коронавируса авиасообщение с Испанией прекратилось. Сафонова ждала второго ребенка. Рожать пришлось в Испании.
Домой из роддома Татьяна уехала без сына Владимира. Врачи показали ей документ, временно запрещающий забирать мальчика — якобы по медицинским показаниям.
"Тогда я была очень растеряна, но поверила. К тому же малыша положили в кислородный бокс. Сказали, у него нарушено дыхание. Я навещала его в больнице каждый день", — вспоминает она.
Последний раз женщина видела ребенка 26 сентября. Потом чиновники внезапно отправили его в приют, а совсем недавно отдали в новую семью.
"Я уехала на пару дней в Мадрид — оформляла сыну российское гражданство и загранпаспорт, чтобы выехать из Испании, — объясняет Татьяна. — Предупредила персонал больницы, что отлучусь. Вернулась с бумагами, а его забрали в дом малютки".
Мальчику тогда было всего две недели. Сотрудники ювенальной службы заявили, что россиянка не посещала врача перед родами и тем самым совершила перинатальное насилие над ребенком. Сафонова уверяет, что это ложь: все медицинские документы периода беременности у нее в порядке.
В постановлении о передаче ребенка в другую семью Андалусского совета по соцполитике (есть в распоряжении агентства) также указано, что новорожденного якобы не признал отец.
Кроме того, испанские чиновники обратили внимание на заболевание Сафоновой — обсессивно-компульсивное расстройство, "нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье".
Бывший супруг Франсиско Кабальеро Пулидо вступился за нее. Обращался в опеку, убеждал чиновников, что Татьяна — хорошая мать. Не помогло.
Сын государства
Сафонова рассказывает, что проблемы с опекой начались задолго до появления на свет второго ребенка. Испанские соцработники пристально наблюдали за ней последние четыре года.
"В 11 лет мой старший сын Николай наотрез отказывался идти в школу, — объясняет Татьяна. — Я не могла понять, в чем дело. У него были друзья, в школе никаких нареканий. Боролась, уговаривала, но он все равно пропускал уроки. В итоге к нам домой пришли с проверкой. Тогда и не догадывалась, чем это закончится".
Представители соцзащиты составили на Сафонову негативную характеристику. Указали, что мать прогульщика выпивает, а в доме грязно.
"Я вообще не пью, а в доме всегда порядок", — недоумевает женщина.
Подростка поставили на учет и вынудили регулярно встречаться с психологом.
"Сейчас ему почти 15, — продолжает мать. — Он уже учится в колледже, но соцработники до сих пор от него не отстают. Каждую неделю трое человек приходят и настраивают его против меня: ты родителям не нужен, ты — сын государства".
Годами судятся, но остаются без детей
Сафонова обращалась за помощью в консульство России в Испании.
"Там меня уверяли, что сын во временном центре и его вернут. Надо только доказать, что я хорошая мать, — вспоминает она. — Испанская опека требовала, чтобы я нашла квартиру и работу — создала все условия для воспитания в Испании. Но как это сделать женщине, которая никогда не работала, а ее ВНЖ скоро закончится, никого не волнует".
Позже консул пояснила, что дипломаты бессильны, посоветовала нанять адвоката и идти в суд.
"Конечно, с помощью бесплатного защитника я обратилась в суд, — говорит Татьяна. — Заседание пока не назначили. В Испании люди годами судятся, но остаются без детей".
Она переживает, что все это время сын будет расти с чужими людьми и не примет родную мать.
"Потом ювеналы скажут, что ребенку лучше в приемной семье. Они уже сейчас заявляют, что мои дети
— собственность Испании. Над нами смеются, потому что наши дипломаты молчат", — говорит Сафонова.
Отложенные деньги почти на исходе. Вид на жительство истекает в январе 2021 года. Отчаявшись, Сафонова вышла с пикетом к зданию российского консульства в Мадриде.
Шансов нет без дипломатов
Случай Сафоновой, попавшей в заложники ювенальной юстиции, не единственный, отмечает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. К ней регулярно обращаются россиянки, живущие во Франции, Германии, Италии, Финляндии и Норвегии. Помочь удается немногим.
"Вся надежда на наше консульство, — говорит Баранец. — Защищать права граждан за границей — их прямая задача. Сами мы можем разве что выйти на пикет. Мы написали уполномоченному по правам детей в России, но ответа пока не получили".
В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что ситуация на контроле.
"Аппарат детского омбудсмена занимается этим вопросом с осени 2020 года, — поясняют представители Кузнецовой. — Предварительный итог — совместная работа с органами опеки Испании по передаче ребенка матери. Решение вопроса связано с имеющимися обстоятельствами и спецификой международных правоотношений".
Баранец уверена, что без вмешательства дипломатов и российских чиновников шансов отстоять сына в суде у Сафоновой почти нет.
"Система не настроена возвращать мальчика, — говорит она. — Срок действия документов, легализующих пребывание Татьяны в Испании
, скоро закончится. Ее просто вышлют, а обратно вряд ли пустят. Ребенка она никогда не увидит".
Агентство направило запрос в посольство России в Испании.