https://ria.ru/20210409/baykonur-1727472675.html
Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию
Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию
Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:14
2021-04-09T09:14
2021-04-09T12:01
россия
земля
константин бусыгин
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
сша
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599599090_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6ae8f86d23d276300fb894d422bb8288.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин."На администрацию вышла фирма, которая планирует развернуть в степи солнечные панели для выработки электроэнергии", - рассказал он.По его словам, в городе практически 365 дней в году солнечно.В этой же связи перспективным коммерческим проектом он назвал развитие тепличного хозяйства."Всего у нас порядка 20 проектов в разной стадии проработки", - рассказал Бусыгин о реализуемых в городе проектах.Байконур - первый космодром мира. В 1957 году с него стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 году – первый космонавт Юрий Гагарин. С 1994 года арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Стоимость аренды космодрома составляет 115 миллионов долларов США в год.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210331/energetika-1603599752.html
https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html
россия
земля
сша
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599599090_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_429d28541cb54d63348be1cbbe6ff78e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, константин бусыгин, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), сша, казахстан