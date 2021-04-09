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Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию
Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию
Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:14
2021-04-09T12:01
россия
земля
константин бусыгин
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
сша
казахстан
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин."На администрацию вышла фирма, которая планирует развернуть в степи солнечные панели для выработки электроэнергии", - рассказал он.По его словам, в городе практически 365 дней в году солнечно.В этой же связи перспективным коммерческим проектом он назвал развитие тепличного хозяйства."Всего у нас порядка 20 проектов в разной стадии проработки", - рассказал Бусыгин о реализуемых в городе проектах.Байконур - первый космодром мира. В 1957 году с него стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 году – первый космонавт Юрий Гагарин. С 1994 года арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Стоимость аренды космодрома составляет 115 миллионов долларов США в год.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210331/energetika-1603599752.html
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россия, земля, константин бусыгин, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), сша, казахстан

Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию

09:14 09.04.2021 (обновлено: 12:01 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУниверсальный комплекс старт-стенд (УКСС) 17П31 для ракеты-носителя "Энергия" на космодроме Байконур
Универсальный комплекс старт-стенд (УКСС) 17П31 для ракеты-носителя Энергия на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин.
"На администрацию вышла фирма, которая планирует развернуть в степи солнечные панели для выработки электроэнергии", - рассказал он.
Ветрогенераторы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:28Россия-Китай: Главное
Китай наращивает масштабы разработки возобновляемых источников энергии
По его словам, в городе практически 365 дней в году солнечно.
В этой же связи перспективным коммерческим проектом он назвал развитие тепличного хозяйства.
"Всего у нас порядка 20 проектов в разной стадии проработки", - рассказал Бусыгин о реализуемых в городе проектах.
Байконур - первый космодром мира. В 1957 году с него стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 году – первый космонавт Юрий Гагарин. С 1994 года арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Стоимость аренды космодрома составляет 115 миллионов долларов США в год.
Читайте полный текст интервью >>
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:38
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РоссияЗемляКонстантин БусыгинКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)СШАКазахстан
 
 
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