https://ria.ru/20210409/baykonur-1727472675.html

Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию

Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию

Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:14

2021-04-09T09:14

2021-04-09T12:01

россия

земля

константин бусыгин

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

сша

казахстан

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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Солнечную электростанцию планируется построить в городе Байконур при одноименном космодроме, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин."На администрацию вышла фирма, которая планирует развернуть в степи солнечные панели для выработки электроэнергии", - рассказал он.По его словам, в городе практически 365 дней в году солнечно.В этой же связи перспективным коммерческим проектом он назвал развитие тепличного хозяйства."Всего у нас порядка 20 проектов в разной стадии проработки", - рассказал Бусыгин о реализуемых в городе проектах.Байконур - первый космодром мира. В 1957 году с него стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 году – первый космонавт Юрий Гагарин. С 1994 года арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Стоимость аренды космодрома составляет 115 миллионов долларов США в год.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210331/energetika-1603599752.html

https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html

россия

земля

сша

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, константин бусыгин, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), сша, казахстан