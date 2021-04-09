https://ria.ru/20210409/baykonur-1727368363.html

Константин Бусыгин: Россия никогда не уйдет с Байконура

Константин Бусыгин: Россия никогда не уйдет с Байконура

Байконур – первый космодром планеты. Отсюда 60 лет назад в космос отправился первый человек – Юрий Гагарин. Обеспечением деятельности космодрома занимаются... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:00

2021-04-09T10:00

2021-04-09T10:21

россия

байконур (космодром)

константин бусыгин

казахстан

интервью

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Байконур – первый космодром планеты. Отсюда 60 лет назад в космос отправился первый человек – Юрий Гагарин. Обеспечением деятельности космодрома занимаются жители одноименного города, в котором сейчас проживают около 76 тысяч человек: 25 тысяч граждан России, 50 тысяч граждан Казахстана и около тысячи граждан других государств. Из них непосредственно на космодроме и на городских предприятиях ракетно-космической отрасли работает 10 тысяч человек. Главу города назначает президент России по согласованию с президентом Казахстана. О том, как Байконур встречает 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, чем живет космодром, и собирается ли отсюда уходить Россия, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал глава администрации Байконура Константин Бусыгин.– Девятого апреля с космодрома Байконур будет осуществлен очередной пилотируемый запуск к Международной космической станции. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, не прилетели туристы, иностранные делегации сократили свое присутствие, даже семьи космонавтов в этот раз, как и в прошлом году, не присутствуют на Байконуре. Как город живет в условиях пандемии коронавирусной инфекции?– Тяжело. Но нам сильно помогла режимность нашего города – мы с первого дня закрыли все КПП и ввели жесткие ограничительные меры. Пусть нас ругали местные жители, чуть ли не ворота на таран призывали брать, но это позволило не допустить широкого распространения инфекции. Мы просто опустили занавес и остановили внешние контакты. В город могли пройти только жители с пропиской или сотрудники городских предприятий, проживающие за пределами Байконура. То есть мы сразу ограничили возможность завоза коронавирусной инфекции извне.Как и во всем мире были введены масочный режим, самоизоляция жителей. По примеру СССР возродили добровольную "народную дружину", которая следила за соблюдением жителями мер самоизоляции. С 22 часов и до утра вводился комендантский час. Город был пустой, только кошки и собаки бегали. Постоянно проводили дезинфекцию помещений и улиц. Как следствие, пандемию мы по сравнению с другими регионами прошли хорошо. Сейчас у нас суммарно на 76-тысячный город, а также поселки Акай с 5 тысячами и Тюра-Там с 15 тысячами жителей, лишь 14 человек лежит в инфекционном отделении, и 48 находятся на домашней изоляции. В основном, все случаи заражения завозные. Девятого апреля будет пуск, приедет много гостей, а через две недели, естественно, опять ожидаем роста заболеваемости. Проводим вакцинацию населения. Но Россия поставляет вакцину только для российских граждан, поэтому мы просим казахстанскую сторону ускорить поставки нам вакцины для граждан Казахстана, иначе коллективного иммунитета в городе нам не достичь.– Насколько серьезный ущерб нанесен экономике города в связи с отсутствием туристов и иностранных делегаций?– Две тысячи человек приедут на предстоящий пуск. Это загрузка гостиниц, ресторанов, магазинов. На период пусковой кампании город оживает. Конечно, из-за ограничений, наложенных пандемией, в прошлом году гостей не было, и доходы города снизились.Если говорить о потерях бюджета города Байконур на фоне коронавируса, в 2020 году общий размер недополученных доходов составил 197,8 миллиона рублей. С целью компенсации за счет федерального бюджета увеличена дотация на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома. Несмотря на сложности мы ни разу не задержали заработную плату бюджетным сотрудникам.Для помощи жителям и бизнесу производились положенные выплаты, была снижена в два раза ставка аренды нежилых помещений. По итогам 2020 года у нас открылось 48 новых предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания, в том числе с услугой доставки. Такого бума в городе до пандемии не было.– Будут ли на День космонавтики сняты вызванные пандемией ограничения?– Режим повышенной готовности на сегодня продлен до 12 апреля 2021 года. Ситуация с коронавирусом в городе такова, что мы смогли снять жесткие ограничения почти полностью. Масочный режим и ограничения по заполнению закрытых помещений остаются, но празднику на открытом воздухе они не помешают.– Какие праздничные мероприятия планируются в этот день?– Праздничные мероприятия в городе начались еще в феврале, всего у нас проводится более сотни событий, а основные пройдут 9-12 апреля. Девятого апреля с Байконура стартует ракета с пилотируемым кораблем, получившим собственное имя – Юрий Гагарин. Десятого апреля на "Гагаринском старте" – праздничный митинг, состоятся марафон и легкоатлетические соревнования. На центральной площади города пройдет концерт. А 11 апреля на всех спортивных площадках города и в спортивных сооружениях будут проводиться массовые спортивные соревнования.В день юбилея, 12 апреля, большое число горожан поедет на экскурсию на "Гагаринский старт", в музей космодрома и домик Гагарина. В это же время в городе у памятника Гагарину пройдет митинг, посвященный юбилею. Пройдут торжественные линейки в школах и общегородские школьные соревнования. Вечером на центральной площади состоится флешмоб "Поехали!", большой концерт творческих коллективов города. Завершится празднование салютом.– Кто из vip-гостей приедет на праздник?– Подтвержден визит премьер-министра (Казахстана – ред.) Аскара Мамина, руководства министерств и ведомств Казахстана, главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Ему хотелось бы сказать отдельное спасибо, поскольку благодаря его помощи удалось договориться с "Роскосмосом", что теперь на каждый пуск мы можем возить по 300 детей. Раньше бывало так, что люди всю жизнь прожили на Байконуре, а ни разу настоящую ракету не видели.– Количество пусков с космодрома Байконур снижается, уменьшается и число типов носителей – прекратились пуски ракеты "Зенит", в 2025 году закончится история "Протона", вместо двух площадок под "Союз" осталась одна. Какое будущее ждет город дальше?– Город построен для обеспечения жизнедеятельности космодрома. И поэтому у города я вижу только космическое будущее, как минимум, до 2050 года. До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура."Гагаринский старт" закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ.Площадка "Зенита" преобразована в проект "Байтерек" ("Назарбаевский старт"). С этого года в проект пошло реальное финансирование на его реконструкцию под пуски ракет "Союз-5".Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов.Я уверен, что в 2050 году Россия продлит аренду космодрома и дальше. Городу без космоса нечего делать. Он живет для космоса и благодаря космосу. У нас в городе ни заводов, ни фабрик, ничего нет. В случае прекращения космических пусков можно будет просто выключить свет и уехать на большую землю (в Россию – ред.).Но я уверен, что этого никогда не будет, никогда Россия не уйдет с Байконура, потому что это – наша история. Отсюда пошла вся космонавтика: первый спутник, первый человек. Все первое в космосе мы делали отсюда. Я вообще предлагаю называть Байконур столицей мировой космонавтики.Кроме того, Байконур должен работать на туризм. Возьмем к примеру корпуса космодрома, где хранятся два "Бурана" и ракета "Энергия". Это же история. Нужно восстановить помещения, сделать их частью музейного комплекса.Раньше сотрудники космодрома ездили из города на работу на поездах. Сейчас ходят автобусы. Почему бы не отдать поезда коммерсантам? Пусть сделают ретропоезд с рестораном, идущий с туристическим маршрутом по космодрому.– Какие планы по развитию города в качестве туристического центра?– Во-первых, требуются новые гостиницы. Завершается первый этап реконструкции гостиницы "Россия", которая будет активно использоваться в туристических целях, она получит новое название – "Галактика".Необходимо наладить туристические маршруты. Многие просто не знают, как сюда добраться. Несколько лет назад из Москвы сюда летало два регулярных рейса в неделю. Сейчас только чартеры. Чтобы добраться в Россию, жителям города приходится ездить на автотранспорте в Оренбург, а оттуда самолетом в столицу. То есть сейчас из города в Россию свободно не выбраться и в город запросто не прилететь.– Часто туристы, впервые посещающие город, удивляются и пугаются покинутых зданий с заколоченными окнами. Планируется ли с ними что-то делать?– Эту проблему мы получили в наследие от лихих 90-х. Многие здания обветшали настолько, что их восстанавливать смысла нет. Сейчас во всем городе осталось только два покинутых многоэтажных дома, есть несколько недостроев. Мы уже договорились с казахстанскими властями об их выводе из-под аренды и сносе.В городе строится новое жилье – Казахстан возвел пять новых многоэтажных домов на 250 квартир. В планах еще пять новых домов. Россия не имеет права возводить новые жилые дома – это ведь арендованная у Казахстана территория.– Коллеги, посещавшие Байконур в 1990-х годах, говорят, что в темное время суток выходить на улицы города было небезопасно. Как сейчас обстоит дело в городе с преступностью?– В последние годы заметна устойчивая тенденция снижения числа преступлений в городе, особенно тяжких. И если уменьшение преступлений в 2020 году частично можно связать с ограничениями, действовавшими в период пандемиии, то в предыдущие годы – с общим улучшением работы по профилактике преступности и борьбе с нею.Мы стараемся в масштабах города подорвать социальную базу у преступности – дать людям работу с достойной зарплатой, привлечь жителей города, особенно молодежь, к занятиям спортом и участию в культурных мероприятиях.Бывает, что молодежь подерется, телефон отнимут. Но это единичные случаи. Сейчас спокойно можно гулять по городу и днем, и ночью.– В городе живут и россияне, и казахстанцы. Бывают ли случаи межнациональной розни?– С первого дня, как я оказался в городе, я всем жителям сказал, что в городе нет ни русских, ни казахов, ни марсиан. Все мы байконурцы. У нас мирно живут представители 16 национальностей.– В городе представлены две власти – казахстанская и российская. В том числе и две полиции. Как они делят между собой полномочия?– Власть одна – российская. Казахстанская сторона нас в вопросах властных полномочий никак не ограничивает. Те казахстанские структуры, что работают в городе, с нами тесно взаимодействуют по всем вопросам. Казахстанская полиция в основном обслуживает Акай и Тюра-Там. В городе работает только российская полиция. В случае задержания граждан Казахстана, они передаются соответствующей полиции. Если подельников двое: один россиянин, другой – казахстанец, судить их должны в разных судах, и российский суд плотно взаимодействует с казахстанским по всем вопросам.– Какая сейчас средняя зарплата в городе?– Средняя заработная плата работников учреждений за 2020 год составила 28 600 рублей, работников государственных унитарных предприятий – 21 820 рублей. Минимальный размер заработной платы работников предприятий и учреждений города – свыше 18 тысяч рублей. Это привлекает жителей Казахстана. В соседних населенных пунктах уровень зарплат ниже. У наших дворников зарплаты 20 тысяч рублей, у инженеров – 24. У нас для работы в жилищно-коммунальной службе конкурс пять человек на место, как в лучших вузах.– Какие проекты планируете реализовать в ближайшее время?– Нам в год из федерального бюджета выделяют 240 миллионов рублей. Для такого города это копейки. Но за эти деньги за три года мы успели построить зону отдыха на набережной, кинологический центр с площадкой для тренировок, пунктом передержки безнадзорных животных и гостиницей для домашних животных. Планируем обновить кинотеатр, уже заказали для него самые современные системы.Всего у нас порядка 20 проектов в разной стадии проработки. Например, здесь 365 дней в году солнце. Провели расчеты и приглашаем коммерсантов развивать тепличное хозяйство. Мы подсчитали, что только яиц байконурцы потребляют два миллиона штук в год. Строй птицефабрику – сбыт обеспечен. На администрацию вышла фирма, которая планирует развернуть в степи солнечные панели для выработки электроэнергии. Хотим возродить местный мясокомбинат, который работал здесь во времена СССР. Построили свой хлебозавод. Наш хлеб самый доступный в городе – его цена выдерживается на рубль меньше, чем у самого дешевого в магазине. До осени готовимся перевезти хлебозавод на новую территорию с новой аппаратурой, печами и современным оборудованием.Общался на предмет открытия на Байконуре ресторана "Макдональдс", но они заходят только в города от 250 тысяч жителей. У нас 76 тысяч. Поэтому общаемся с другими сетевыми заведениями. Для меня любая точка – это новые рабочие места.У нас, кстати, в центре занятости на учете стоит всего 600 безработных. И практически все ждут мест под свою квалификацию. – Молодежь из города уезжает?– Конечно. У нас ежегодно школы города заканчивает тысяча старшеклассников, не все остаются в городе. Половина школ учит по казахстанской программе, половина – по российской. Дети уезжают для учебы в вузы других городов и не возвращаются.– Параллельно уезжают те, кому предоставляется жилье в России.– Мы выполняем указ президента, и граждане России, состоящие на учете в качестве подлежащих переселению с территории комплекса Байконур, получают социальную выплату. В 2020 году соответствии с решениями комиссии ее выдали 679 гражданам. До конца реализации указа осталось два года. После этого планируется дополнительная программа объемом 500 миллионов рублей для вовремя не вставших в очередь по действующей программе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/kosmos-1603377990.html

https://ria.ru/20210408/samarskiy-universitet-1727320539.html

https://ria.ru/20210406/gagarin-1604381277.html

https://ria.ru/20210406/kosmos-1604319420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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