https://ria.ru/20210409/armeniya-1727467611.html

Родные пропавших без вести военных заблокировали Минобороны Армении

Родные пропавших без вести военных заблокировали Минобороны Армении

Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:02

2021-04-09T08:02

2021-04-09T10:38

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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра четверга. Там же дежурят сотрудники полиции.Ранее Sputnik Армения сообщал, что с 10.00 мск 8 апреля ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.Источник в министерстве обороны Армении подтвердил РИА Новости блокирование входов в здание ведомства в Ереване родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе."Ничего не изменилось. Блокировано", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/armeniya-1727165641.html

https://ria.ru/20210407/kraska-1727174354.html

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