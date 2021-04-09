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Родные пропавших без вести военных заблокировали Минобороны Армении
Родные пропавших без вести военных заблокировали Минобороны Армении
Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:02
2021-04-09T08:02
2021-04-09T10:38
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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра четверга. Там же дежурят сотрудники полиции.Ранее Sputnik Армения сообщал, что с 10.00 мск 8 апреля ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.Источник в министерстве обороны Армении подтвердил РИА Новости блокирование входов в здание ведомства в Ереване родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе."Ничего не изменилось. Блокировано", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/armeniya-1727165641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра четверга. Там же дежурят сотрудники полиции.
Ранее Sputnik Армения
сообщал, что с 10.00 мск 8 апреля ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.
Источник в министерстве обороны Армении подтвердил РИА Новости блокирование входов в здание ведомства в Ереване родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе.
"Ничего не изменилось. Блокировано", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.
Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.