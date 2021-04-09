https://ria.ru/20210409/allergiya-1727462052.html
Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
Роспотребнадзор рекомендует принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T03:41
2021-04-09T03:41
2021-04-09T03:41
россия
аллергия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии.В ведомстве напомнили, что скоро начинается период поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как лучше перенести этот период.Роспотребнадзор рекомендует отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе в специальных мобильных приложениях или интернете. Отмечается, что самый эффективный метод избежать обострения - смена климатической зоны на время цветения."Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой", - советует в ведомстве.В ведомстве советуют организовать свой быт так, чтобы поменьше контактировать с пыльцой. Для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку."По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором", - говорится в сообщении.Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует в период цветения есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, меда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами.
https://ria.ru/20210405/allergiya-1604222434.html
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россия, аллергия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии.
В ведомстве напомнили, что скоро начинается период поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как лучше перенести этот период.
"Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта", - сообщается на сайте ведомтсва.
Роспотребнадзор рекомендует отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе в специальных мобильных приложениях или интернете. Отмечается, что самый эффективный метод избежать обострения - смена климатической зоны на время цветения.
"Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой", - советует в ведомстве.
В ведомстве советуют организовать свой быт так, чтобы поменьше контактировать с пыльцой. Для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку.
"По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором", - говорится в сообщении.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует в период цветения есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, меда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами.