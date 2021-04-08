https://ria.ru/20210408/riga-1727386672.html

"Победа" откроет рейсы из Москвы в Ригу

"Победа" откроет рейсы из Москвы в Ригу

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 7 мая возобновит полеты из Москвы в Ригу (Латвия), сообщила журналистам представитель компании. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:25

2021-04-08T15:25

2021-04-08T15:28

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 7 мая возобновит полеты из Москвы в Ригу (Латвия), сообщила журналистам представитель компании.Регулярное авиасообщение между Россией и Латвией на данный момент не возобновлено, но авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы."Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу на регулярные рейсы в Ригу из Москвы. Полеты возобновятся 7 мая из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю - по пятницам", - сказала представитель.По международным направлениям в летнем сезоне 2021 года "Победа" летает в Стамбул и Анталию из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы и Минеральных Вод. В Берлин, Бергамо, Гюмри, Дубай, Кёльн, Ларнаку лоукостер летает из Москвы. Кроме того, в июне возобновятся рейсы в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланку.

https://ria.ru/20210408/otdykh-1727377959.html

https://ria.ru/20210331/reysy-1603627874.html

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россия, ларнака (район), аэрофлот, финляндия, в мире