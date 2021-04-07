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Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:07

2021-04-07T04:07

2021-04-07T04:07

россия

никол пашинян

сергей лавров

владимир путин

армения

справки

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Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.Москва и Ереван поддерживают традиционно тесный диалог на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также в межведомственном формате. В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом. 8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.В 2018 году Путин и Пашинян встречались семь раз: 14 мая в Сочи, 13 июня, 8 сентября и 27 декабря – в Москве, 28 сентября в Душанбе (Таджикистан), 11 ноября в Париже (Франция), 6 декабря в Санкт-Петербурге.В 2019 году встречи двух лидеров состоялись 29 мая в Нур-Султане (Казахстан), 6 июня и 20 декабря в Санкт-Петербурге, 1 октября в Ереване, 11 октября в Ашхабаде (Туркмения), 28 ноября в Бишкеке (Киргизия). В 2020 году личные встречи между Путиным и Пашиняном отсутствовали по объективной причине пандемии COVID-19 (имели место рабочие встречи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи 14 апреля и 19 мая); контакты руководителей двух стран осуществлялись в основном в телефонном режиме.В 2020 году произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. В сентябре обстановка в регионе накалилась, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. 9 ноября при посредничестве России лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. В зону конфликта введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ.Практические аспекты реализации договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров 14 и 23 ноября.11 января в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Лидера России и Армении провели телефонные переговоры 17 и 25 февраля, 12 и 26 марта. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, вопросы российско-армянского сотрудничества, внутренняя ситуация в Армении.Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами России и Армении.В 2020 году состоялись три встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (31 января в Алма-Ате, 17 июля в Минске и 9 октября в Ереване "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета); в формате видеоконференции – 10, 23 апреля и 4 декабря.5 февраля 2021 года Михаил Мишустин и Никол Пашинян приняли участие в заседании Евразийского межправсовета в Алма-Ате (Казахстан).Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран. Министры иностранных дел России и Армении в 2020 году встречались в Женеве 25 февраля, в Москве 9 и 12 октября. 21 ноября глава МИД РФ Сергей Ларов в составе межведомственной делегации посетил Ереван. Состоялись встречи с главой МИД Армении Арой Айвазяном, премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также с президентом Армении Арменом Саркисяном.7 декабря по приглашению Сергея Лаврова Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. 17 февраля 2021 года глава внешнеполитического ведомства Армении вновь посетил Москву с кратким рабочим визитом. 1 апреля 2021 года Сергей Лавров и Ара Айвазян провели встречу в Москве "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество. Налажена деятельность совместных органов двустороннего взаимодействия.Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена.По итогам 2020 года внешнеторговый оборот России и Армении составил 2,3 миллиарда долларов (в 2019 году – 2,5 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,6 миллиарда долларов и импорт – 646,8 миллионов долларов.В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, драгоценные металлы и камни, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства и др. Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".В настоящее время осуществляется модернизация Армянской АЭС. Ключевым подрядчиком по реализации проекта выступает АО "Русатом Сервис" – предприятие российской Госкорпорации "Росатом". Компания "Газпром Армения", принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и почти все марзы (регионы) Армении.Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи. С февраля 2019 года Россия и Армения проводят совместную гуманитарную операцию в Сирии. Снабжение армянского контингента организовано на безвозмездной основе за счет средств Минобороны России.В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).В условиях пандемии налажено плотное взаимодействие России и Армении в области противодействия COVID-19 и минимизации его негативных последствий. Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри. Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2019 году Армению посетили около 700 тысяч россиян. В 2020 году туристическая сфера в Армении, пережила катастрофический спад из-за пандемии коронавируса, локдауна, а также военного конфликта в Карабахе. По разным прогнозам, турпоток в Армению в 2021 году должен увеличиться на 14-15%. Страна продолжает оставаться излюбленным местом для туристов из России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, сергей лавров, владимир путин, армения, справки