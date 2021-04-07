Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html
Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК
Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК
Президент Турции Тайип Эрдоган не мог допустить ситуацию, унижающую женщину, заявил РИА Новости его советник Ясин Актай, комментируя инцидент, когда главе... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:30
2021-04-07T22:30
эрик мамер
европарламент
шарль мишель
мевлют чавушоглу
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европейский совет
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727137547_23:0:2473:1378_1920x0_80_0_0_0cbf31bfb0c149b0ecb464af7800e395.jpg
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не мог допустить ситуацию, унижающую женщину, заявил РИА Новости его советник Ясин Актай, комментируя инцидент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее встречи с турецким лидером в Анкаре не хватило стула.Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг. Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций.По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
https://ria.ru/20210407/evrodeputaty-1727265459.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727137547_670:0:2507:1378_1920x0_80_0_0_6039a66755d7049f9e0b1cadf05b1c1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эрик мамер, европарламент, шарль мишель, мевлют чавушоглу, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК

22:30 07.04.2021
 
© CumhurbaşkanlığıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Cumhurbaşkanlığı
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не мог допустить ситуацию, унижающую женщину, заявил РИА Новости его советник Ясин Актай, комментируя инцидент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее встречи с турецким лидером в Анкаре не хватило стула.
Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг. Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре.

"Я не в курсе случившегося, но откуда вообще взялось унижение женщины? Совершенно невозможно, чтобы Тайип Эрдоган мог допустить подобный подход по отношению к женщине", - сказал собеседник агентства, комментируя резкую реакцию ЕС на инцидент.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Президент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 19:20
Евродепутатов возмутила ситуация со стульями на встрече в Турции
 
Эрик МамерЕвропарламентШарль МишельМевлют ЧавушоглуУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропейский советТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
01:14В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
Лента новостейМолния