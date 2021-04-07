https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html

Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК

Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК

Президент Турции Тайип Эрдоган не мог допустить ситуацию, унижающую женщину, заявил РИА Новости его советник Ясин Актай, комментируя инцидент, когда главе... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T22:30

2021-04-07T22:30

2021-04-07T22:30

эрик мамер

европарламент

шарль мишель

мевлют чавушоглу

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европейский совет

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727137547_23:0:2473:1378_1920x0_80_0_0_0cbf31bfb0c149b0ecb464af7800e395.jpg

АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не мог допустить ситуацию, унижающую женщину, заявил РИА Новости его советник Ясин Актай, комментируя инцидент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее встречи с турецким лидером в Анкаре не хватило стула.Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг. Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций.По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.

https://ria.ru/20210407/evrodeputaty-1727265459.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эрик мамер, европарламент, шарль мишель, мевлют чавушоглу, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире