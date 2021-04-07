Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК
© CumhurbaşkanlığıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не мог допустить ситуацию, унижающую женщину, заявил РИА Новости его советник Ясин Актай, комментируя инцидент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее встречи с турецким лидером в Анкаре не хватило стула.
Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг. Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре.
"Я не в курсе случившегося, но откуда вообще взялось унижение женщины? Совершенно невозможно, чтобы Тайип Эрдоган мог допустить подобный подход по отношению к женщине", - сказал собеседник агентства, комментируя резкую реакцию ЕС на инцидент.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.