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Генпрокуратура направила дело Арашуковых в Верховный суд
Генпрокуратура направила дело Арашуковых в Верховный суд
Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля и ходатайствует об изменении... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:56
2021-04-07T12:14
рауль арашуков
рауф арашуков
криминал
северный кавказ
санкт-петербург
происшествия
россия
дело клана арашуковых
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля и ходатайствует об изменении территориальной подсудности, сообщает пресс-служба ведомства.В Генпрокуратуре пояснили, что уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
https://ria.ru/20201106/aktrisa-1583292316.html
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рауль арашуков, рауф арашуков, криминал, северный кавказ, санкт-петербург, происшествия, россия, дело клана арашуковых, генеральная прокуратура рф

Генпрокуратура направила дело Арашуковых в Верховный суд

11:56 07.04.2021 (обновлено: 12:14 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля и ходатайствует об изменении территориальной подсудности, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
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Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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Рауль АрашуковРауф АрашуковКриминалСеверный КавказСанкт-ПетербургПроисшествияРоссияДело клана АрашуковыхГенеральная прокуратура РФ
 
 
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