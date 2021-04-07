https://ria.ru/20210407/delo-1727153979.html

Генпрокуратура направила дело Арашуковых в Верховный суд

Генпрокуратура направила дело Арашуковых в Верховный суд

Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля и ходатайствует об изменении... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:56

2021-04-07T11:56

2021-04-07T12:14

рауль арашуков

рауф арашуков

криминал

северный кавказ

санкт-петербург

происшествия

россия

дело клана арашуковых

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля и ходатайствует об изменении территориальной подсудности, сообщает пресс-служба ведомства.В Генпрокуратуре пояснили, что уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20201106/aktrisa-1583292316.html

https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html

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рауль арашуков, рауф арашуков, криминал, северный кавказ, санкт-петербург, происшествия, россия, дело клана арашуковых, генеральная прокуратура рф