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Полезные свойства чая: как и сколько его пить без вреда для здоровья
Полезные свойства чая: как и сколько его пить без вреда для здоровья
Чай — древний напиток и главный конкурент кофе. В чем польза и вред чая для организма человека, что он содержит и как влияют на организм, сколько его можно пить РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:58
2021-04-06T19:58
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черный чай
зеленый чай
здоровье - общество
чай
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чай — древний напиток и главный конкурент кофе. В чем польза и вред чая для организма человека, что он содержит и как влияют на организм, сколько его можно пить в день, какой вид самый безопасный, а также как правильно пить чай, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.Состав и калорийностьВ состав чая входят дубильные вещества (танин, катехины, полифенолы), витамины С, В1, В2, К, P и РР, эфирные масла, кофеин и теин, аминокислоты, а также железо, марганец, магний, натрий, кремний, кальций, калий, йод, фтор, фосфор, медь, золото.КБЖУ сухого черного чая на 100 грамм:КБЖУ сухого зеленого чая на 100 грамм:Какой чай не содержит кофеина?Существует несколько видов чая, которые не содержат кофеин:— Не содержат кофеина и травяные чаи, например, ромашковый, жасминовый, липовый, иван-чай. Они безопасны, если нет индивидуальной непереносимости. Также нет кофеина и в ягодно-фруктовых чаях, например, из шиповника, боярышника, черники, яблок, — пояснила врач.Как чай действует на организм человекаУпотребление чая обогащает организм полезными веществами и придает сил.— Чай обладает мягким тонизирующим эффектом. Проще говоря, бодрит, поднимает настроение. Это происходит благодаря алкалоидам — теину, теобромину, теофилину. Они активизируют кислородный обмен и повышают мышечный тонус без учащения пульса. Выпив этот напиток перед занятием спортом, можно получить заряд энергии, — подчеркнула диетолог.Польза чаяЭтот напиток не только имеет приятный вкус и аромат, но и благотворно влияет на организм человека.— Например, черный чай, по данным многочисленных исследований, демонстрирует способность уменьшать концентрацию глюкозы в крови, — рассказала врач.Американские ученые выявили способность напитка повышать выработку бета-клетками поджелудочной железы эндогенного инсулина, который заставляет ткани организма поглощать сахар, снижая его уровень в кровяном русле. А японские специалисты установили, что регулярное употребление зеленого чая позволяет снизить риск развития сахарного диабета II типа на 42%.Для кожиВитамины в чае питают кожу человека, а антиоксиданты — очищают от токсинов.Ученые выяснили, что для кожи полезен чай анчан, он же синий чай. Напиток восстанавливает природный оттенок кожи и защищает ее от вредного солнечного излучения.Для кишечникаСпециалисты установили, что полифенолы черного чая позволяют сохранить баланс микрофлоры кишечника и способны уничтожать некоторые патогенные бактерии, например, сальмонеллу, являющуюся возбудителем сальмонеллеза.— Напиток действует антимикробно уже в ротовой полости. Он позволяет устранить неприятный запах изо рта и улучшить здоровье зубов, — отметила врач.Для мозгаУпотребление чая позволяет снизить вероятность развития распространенных нейродегенеративных заболеваний. За счет кофеина и L-теанина он активизирует работу головного мозга.Для сердцаЧерный чай содержит в составе антиоксиданты полифенолы (катехины, теафлавины, теарубигины). Исследования показывают, что данные вещества позволяют предупредить развитие гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза.Кроме того, доказано, что наличие зеленого чая в рационе позволяет снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.При боли в животеОт дискомфорта в системе ЖКТ, по мнению диетолога, особенно полезны травяные чаи.Как выяснили ученые, зеленый чай, заваривавшийся 15 минут и более, можно использовать в качестве домашнего средства от диареи. А чай каркадэ может подавить рост кишечной палочки, которая часто вызывает инфекционно-воспалительные заболевания кишечника, сопровождающиеся повышением температуры тела, диареей, повышенным газообразованием и болями в животе.Вред чая и противопоказанияС чаем нужно быть осторожными людям с гастритом и язвой желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью, так как напиток содержит кофеин. Вещество усиливает продукцию соляной кислоты желудком, что может спровоцировать обострение заболеваний.— Также кофеин может повредить тому, кто страдает бессонницей, поскольку может оказать ненужное бодрящее действие. В этом случае предпочтение лучше отдать успокоительным травяным чаям, — пояснила эксперт.Польза и вред чая для женщинУченые установили пользу черного чая при гормонально зависимых опухолях, например, со стороны молочных желез у женщин. Также в этом вопросе отмечается эффективность и зеленого чая.— Однако чай не следует рассматривать в качестве альтернативы противоопухолевым медикаментам, но он может существенно снизить риск манифестации рака любого органа, — подчеркнула врач.При беременностиБеременным можно пить многие виды чая в умеренном количестве.Польза чая для мужчинЧай таит в себе важные свойства для мужского здоровья. Танин, антиоксиданты, флавоноиды, дубильные вещества в его составе тонизируют, бодрят и улучшают приток крови к органам.— Чаями, способствующими улучшению потенции, считают: иван-чай, чай с мятой, имбирный, каркаде, а также зеленый, — отметила специалист.Кроме того, учеными доказана эффективность зеленого чая в отношении рака предстательной железы.Чай в питании детейЧай в умеренных количествах полезен и для детей.По словам медика, стоит давать ребенку чай не ранее 1,5-2 лет. Одна порция — не более 150 миллилитров слабо заваренного напитка. Частота — не более 4 раз в неделю.Какой чай лучшеЗеленый или черныйКак отметила специалист, рейтинг полезности чая от худшего к лучшему составить сложно.— Каждый напиток несет в себе определенные свойства, и каждый человек должен выбрать, какой подходит именно ему. Их общее полезное свойство — чай менее вреден, чем кофе. Да, в чайных листьях содержится теин, но он действует более мягко, чем кофеин, — подчеркнула врач.Листовой или в пакетикахПо мнению диетолога, заваривая листовой чай, мы можем быть уверены, что будем пить полноценный напиток из чайных листьев. С пакетиками дело обстоит сложнее. В них сложно рассмотреть, что упаковал производитель.— Кроме того, в листовой чай реже добавляют искусственные ароматизаторы, он вкусен сам по себе. А вот пакетированный, из-за того, что сильно измельчен, быстро окисляется и теряет не только свои полезные свойства, но даже и вкус, — заявила Екатерина Иванова.С медом или с лимономЧай с лимоном или же с медом полезны для иммунитета человека, однако важно употреблять их правильно.Что же касается меда, то его также нельзя класть в горячий чай, поскольку польза его будет минимальна. Лучше всего добавлять его в теплый напиток.При этом, по словам врача, чай с медом противопоказан диабетикам, является сильнейшим аллергеном и не рекомендован после перенесенного инфаркта, инсульта.С сахаром или безЧтобы максимально ощутить весь спектр вкусо-ароматических свойств напитка, лучше всего не добавлять в него сахар.— Качественный напиток не нуждается в каких-либо дополнениях. Кроме того, сахар повышает калорийность продукта. Сладкий чай не рекомендуется при ожирениях, сахарном диабете, — пояснила врач.Как правильно пить чайМожно ли пить чай каждый день?— В разумных количествах — да. Норма употребления напитка для взрослого человека — не более 6 чашек в день. Рекомендуют делать 2-3-часовой перерыв после каждого употребления, — отметила врач.Можно ли пить чай на пустой желудок?— Натощак пить чай вредно, так как он раздражает слизистую оболочку даже здорового желудка. А вот если выпить его после употребления пищи, то он по поспособствует пищеварению, — рассказала медик.Можно ли пить очень горячий чай?— Пить слишком горячий чай вредно. Напиток, обладающий слишком высокой температурой, будет раздражать и обжигать горло, пищевод и слизистую оболочку желудка. Злоупотребление способно привести к образованию рубцов. Температура чая не должна превышать 56 градусов, — пояснила эксперт.Можно ли пить очень крепкий чай?— Крепкий чай следует пить с осторожностью, умеренно. Особенно это правило важно для тех, кто уже имеет заболевания ЖКТ, включая гастрит и язву. Кроме того, у некоторых людей избыток кофеина вызывает расстройство работы кишечника, — отметила диетолог.Сколько раз можно заваривать чай?— В основном уже после второй заварки, а тем более третьей листы чая утрачивают все свои полезные компоненты, аромат, цвет. Кроме того, если заваривать чай более чем два раза, то все компоненты, которые в нем содержатся (витамины, аминокислоты) будут подвержены процессу окисления. Это негативно отразится не только на вкусовых качествах чая, но и его внешних характеристиках. Потому лучше всего не заваривать чай более двух раз, — пояснила специалист.Какой чай лучше пить при гастрите?— На стадии ремиссии будут полезны зеленый, анисовый, иван-чай. Важно употреблять их после еды, а не на голодный желудок. Черный чай рекомендуется в умеренном количестве при хронической форме. Также хороши и травяные настои шалфея, мяты, душицы, — рассказала Екатерина Иванова.Чай при похуденииПо мнению японских ученых, употребление черного чая позитивно отражается на массе тела и позволяет существенно снизить вероятность ожирения.Зеленый чай повышает скорость обменных процессов и как следствие, помогает сжигать жир для удовлетворения энергетических нужд организма, сообщают ученые из Нидерландов.— Кофеин, входящий в состав чая, способствует выходу жирных кислот из жировых депо и делает их ценным источником энергии. При физических нагрузках каждая клетка организма получает необходимые питательные вещества для активной и продолжительной работы, — рассказала медик.Как выбирать и хранитьЛучше всего отдавать предпочтение листовым чаям. Цвет черного должен быть коричнево-бурым. Для зеленого допустимы все оттенки одноименного, но не коричневый. Также стоит избегать напитков с лишними включениями, например, обломками чайных веточек. Кроме того, хороший чай не должен пахнуть гарью, чем-то жженым или металлом.Чай следует держать в сухом месте, вдали от сильно пахнущих продуктов и солнечных лучей, в герметичной упаковке. В таких условиях белые, желтые, зеленые чаи и светлые улуны хранятся до двух, максимум трех месяцев. Красные, черные чаи и темные улуны — до шести месяцев. После они теряют свой вкус и большинство полезных свойств. А вот пуэр и травяные могут храниться и более 1 года.
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здоровый образ жизни (зож), черный чай, зеленый чай, здоровье - общество, чай

Полезные свойства чая: как и сколько его пить без вреда для здоровья

19:58 06.04.2021
 
© Depositphotos / photographee.euДевушка держит чашку с чаем
Девушка держит чашку с чаем - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чай — древний напиток и главный конкурент кофе. В чем польза и вред чая для организма человека, что он содержит и как влияют на организм, сколько его можно пить в день, какой вид самый безопасный, а также как правильно пить чай, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.

Состав и калорийность

В состав чая входят дубильные вещества (танин, катехины, полифенолы), витамины С, В1, В2, К, P и РР, эфирные масла, кофеин и теин, аминокислоты, а также железо, марганец, магний, натрий, кремний, кальций, калий, йод, фтор, фосфор, медь, золото.
— В 100 граммах заваренного черного чая без добавок содержится около 3-5 калорий, а в 100 граммах заваренного зеленого чая без добавок — 1 калория. Так как энергетическая ценность невысокая, то ею часто пренебрегают и пишут, что калорийность нулевая, — рассказала РИА Новости диетолог Мария Константинова.
КБЖУ сухого черного чая на 100 грамм:
  • калорийность — 151,8 килокалории;
  • белки - 20 грамм;
  • жиры — 5,1 грамма;
  • углеводы — 6,9 грамма.
КБЖУ сухого зеленого чая на 100 грамм:
  • калорийность — 140,9 килокалории;
  • белки — 20 грамм;
  • жиры — 5,1 грамма;
  • углеводы — 4 грамма.
© Depositphotos / 5PHЧай из облепихи
Чай из облепихи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / 5PH
Чай из облепихи

Какой чай не содержит кофеина?

Существует несколько видов чая, которые не содержат кофеин:
  • ройбуш (африканский напиток из стеблей, листьев и побегов кустарника аспалатуса линейного);
  • каркаде (готовится из цветов гибискуса);
  • анчан (тайский чай из синих цветов клитории тройчатой);
  • ку цяо (китайский напиток из гречихи татарской).
— Не содержат кофеина и травяные чаи, например, ромашковый, жасминовый, липовый, иван-чай. Они безопасны, если нет индивидуальной непереносимости. Также нет кофеина и в ягодно-фруктовых чаях, например, из шиповника, боярышника, черники, яблок, — пояснила врач.

Как чай действует на организм человека

Употребление чая обогащает организм полезными веществами и придает сил.
— Чай обладает мягким тонизирующим эффектом. Проще говоря, бодрит, поднимает настроение. Это происходит благодаря алкалоидам — теину, теобромину, теофилину. Они активизируют кислородный обмен и повышают мышечный тонус без учащения пульса. Выпив этот напиток перед занятием спортом, можно получить заряд энергии, — подчеркнула диетолог.
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Польза чая

Этот напиток не только имеет приятный вкус и аромат, но и благотворно влияет на организм человека.
— Например, черный чай, по данным многочисленных исследований, демонстрирует способность уменьшать концентрацию глюкозы в крови, — рассказала врач.
Американские ученые выявили способность напитка повышать выработку бета-клетками поджелудочной железы эндогенного инсулина, который заставляет ткани организма поглощать сахар, снижая его уровень в кровяном русле. А японские специалисты установили, что регулярное употребление зеленого чая позволяет снизить риск развития сахарного диабета II типа на 42%.

Для кожи

Витамины в чае питают кожу человека, а антиоксиданты — очищают от токсинов.
— Например, ромашковый чай защищает лицо от вредного воздействия ультрафиолетового излучения благодаря высокой концентрации антиоксиданта кверцетина, потому его полезно пить в жару, а также протирать кожу отваром, чтобы избежать фотостарения. Также для кожи полезен зеленый чай, который полон катехинов, замедляющих процессы увядания, — отметила врач.
Ученые выяснили, что для кожи полезен чай анчан, он же синий чай. Напиток восстанавливает природный оттенок кожи и защищает ее от вредного солнечного излучения.

Для кишечника

Специалисты установили, что полифенолы черного чая позволяют сохранить баланс микрофлоры кишечника и способны уничтожать некоторые патогенные бактерии, например, сальмонеллу, являющуюся возбудителем сальмонеллеза.
— Напиток действует антимикробно уже в ротовой полости. Он позволяет устранить неприятный запах изо рта и улучшить здоровье зубов, — отметила врач.
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Для мозга

Употребление чая позволяет снизить вероятность развития распространенных нейродегенеративных заболеваний. За счет кофеина и L-теанина он активизирует работу головного мозга.
— Зеленый чай позволяет снизить вероятность возрастной дегенерации нервной ткани, сопровождающейся гибелью нейронов, и, как следствие, снизить вероятность развития болезней Паркинсона, Альцгеймера или Пика, — пояснила специалист.

Для сердца

Черный чай содержит в составе антиоксиданты полифенолы (катехины, теафлавины, теарубигины). Исследования показывают, что данные вещества позволяют предупредить развитие гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза.
Кроме того, доказано, что наличие зеленого чая в рационе позволяет снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
© Pixabay / Pixabay/congerdesignМятный чай
Мятный чай - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Pixabay / Pixabay/congerdesign
Мятный чай

При боли в животе

От дискомфорта в системе ЖКТ, по мнению диетолога, особенно полезны травяные чаи.
— Ромашковый чай поможет избавиться от проблем с обменом веществ и снять боль, уменьшить болезненные спазмы. Иван-чай удержит от переедания и приведет в норму липидный обмен в организме. Чай с шиповником поможет легкому усвоению сахара и жиров и не допустит появления чувства тяжести, — отметила врач.
Как выяснили ученые, зеленый чай, заваривавшийся 15 минут и более, можно использовать в качестве домашнего средства от диареи. А чай каркадэ может подавить рост кишечной палочки, которая часто вызывает инфекционно-воспалительные заболевания кишечника, сопровождающиеся повышением температуры тела, диареей, повышенным газообразованием и болями в животе.

Вред чая и противопоказания

С чаем нужно быть осторожными людям с гастритом и язвой желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью, так как напиток содержит кофеин. Вещество усиливает продукцию соляной кислоты желудком, что может спровоцировать обострение заболеваний.
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Названа смертельная опасность чая
— Также кофеин может повредить тому, кто страдает бессонницей, поскольку может оказать ненужное бодрящее действие. В этом случае предпочтение лучше отдать успокоительным травяным чаям, — пояснила эксперт.

Польза и вред чая для женщин

Ученые установили пользу черного чая при гормонально зависимых опухолях, например, со стороны молочных желез у женщин. Также в этом вопросе отмечается эффективность и зеленого чая.
— Однако чай не следует рассматривать в качестве альтернативы противоопухолевым медикаментам, но он может существенно снизить риск манифестации рака любого органа, — подчеркнула врач.

При беременности

Беременным можно пить многие виды чая в умеренном количестве.
— В черном и зеленом содержится теин, который при чрезмерном употреблении может спровоцировать замедление внутриутробного развития плода. Именно поэтому в период беременности важно выпивать не более трех чашек в день. Это норма относится и к травяным чаям (фенхель, ромашка, лаванда, мелисса, листья малины), которым в положении важно отдавать предпочтение. При этом полностью следует исключить напитки из растений, обладающих ярко выраженными абортивными свойствами — вербена, розмарин, петрушка, календула, душица, шалфей. Увлекаться не стоит и мятным, имбирным чаями, а также каркаде, — пояснила врач.

Польза чая для мужчин

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Мясников развеял мифы о популярных напитках
Чай таит в себе важные свойства для мужского здоровья. Танин, антиоксиданты, флавоноиды, дубильные вещества в его составе тонизируют, бодрят и улучшают приток крови к органам.
— Чаями, способствующими улучшению потенции, считают: иван-чай, чай с мятой, имбирный, каркаде, а также зеленый, — отметила специалист.
Кроме того, учеными доказана эффективность зеленого чая в отношении рака предстательной железы.

Чай в питании детей

Чай в умеренных количествах полезен и для детей.
— Маленькая порция чая оказывает благотворное влияние, а вот злоупотребление или же слишком крепкий напиток способствует перевозбуждению неокрепшей нервной системы, чего стоит избегать, — отметила диетолог.
По словам медика, стоит давать ребенку чай не ранее 1,5-2 лет. Одна порция — не более 150 миллилитров слабо заваренного напитка. Частота — не более 4 раз в неделю.

Какой чай лучше

Зеленый или черный

Как отметила специалист, рейтинг полезности чая от худшего к лучшему составить сложно.
— Каждый напиток несет в себе определенные свойства, и каждый человек должен выбрать, какой подходит именно ему. Их общее полезное свойство — чай менее вреден, чем кофе. Да, в чайных листьях содержится теин, но он действует более мягко, чем кофеин, — подчеркнула врач.
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Листовой или в пакетиках

По мнению диетолога, заваривая листовой чай, мы можем быть уверены, что будем пить полноценный напиток из чайных листьев. С пакетиками дело обстоит сложнее. В них сложно рассмотреть, что упаковал производитель.
— Кроме того, в листовой чай реже добавляют искусственные ароматизаторы, он вкусен сам по себе. А вот пакетированный, из-за того, что сильно измельчен, быстро окисляется и теряет не только свои полезные свойства, но даже и вкус, — заявила Екатерина Иванова.

С медом или с лимоном

Чай с лимоном или же с медом полезны для иммунитета человека, однако важно употреблять их правильно.
— Чай с лимоном не следует пить натощак, чтобы не раздражать желудок и не провоцировать обострение гастрита и других болезней ЖКТ. Кроме того, витамин С из лимона в горячем чае разрушается, потому напиток должен быть теплым, — отметила диетолог.
Что же касается меда, то его также нельзя класть в горячий чай, поскольку польза его будет минимальна. Лучше всего добавлять его в теплый напиток.
При этом, по словам врача, чай с медом противопоказан диабетикам, является сильнейшим аллергеном и не рекомендован после перенесенного инфаркта, инсульта.

С сахаром или без

Чтобы максимально ощутить весь спектр вкусо-ароматических свойств напитка, лучше всего не добавлять в него сахар.
— Качественный напиток не нуждается в каких-либо дополнениях. Кроме того, сахар повышает калорийность продукта. Сладкий чай не рекомендуется при ожирениях, сахарном диабете, — пояснила врач.
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Как правильно пить чай

Можно ли пить чай каждый день?

— В разумных количествах — да. Норма употребления напитка для взрослого человека — не более 6 чашек в день. Рекомендуют делать 2-3-часовой перерыв после каждого употребления, — отметила врач.

Можно ли пить чай на пустой желудок?

— Натощак пить чай вредно, так как он раздражает слизистую оболочку даже здорового желудка. А вот если выпить его после употребления пищи, то он по поспособствует пищеварению, — рассказала медик.

Можно ли пить очень горячий чай?

— Пить слишком горячий чай вредно. Напиток, обладающий слишком высокой температурой, будет раздражать и обжигать горло, пищевод и слизистую оболочку желудка. Злоупотребление способно привести к образованию рубцов. Температура чая не должна превышать 56 градусов, — пояснила эксперт.
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Можно ли пить очень крепкий чай?

— Крепкий чай следует пить с осторожностью, умеренно. Особенно это правило важно для тех, кто уже имеет заболевания ЖКТ, включая гастрит и язву. Кроме того, у некоторых людей избыток кофеина вызывает расстройство работы кишечника, — отметила диетолог.

Сколько раз можно заваривать чай?

— В основном уже после второй заварки, а тем более третьей листы чая утрачивают все свои полезные компоненты, аромат, цвет. Кроме того, если заваривать чай более чем два раза, то все компоненты, которые в нем содержатся (витамины, аминокислоты) будут подвержены процессу окисления. Это негативно отразится не только на вкусовых качествах чая, но и его внешних характеристиках. Потому лучше всего не заваривать чай более двух раз, — пояснила специалист.

Какой чай лучше пить при гастрите?

— На стадии ремиссии будут полезны зеленый, анисовый, иван-чай. Важно употреблять их после еды, а не на голодный желудок. Черный чай рекомендуется в умеренном количестве при хронической форме. Также хороши и травяные настои шалфея, мяты, душицы, — рассказала Екатерина Иванова.
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Снижает вес и полезен для сердца: шесть полезных свойств чая ройбуш

Чай при похудении

По мнению японских ученых, употребление черного чая позитивно отражается на массе тела и позволяет существенно снизить вероятность ожирения.
Зеленый чай повышает скорость обменных процессов и как следствие, помогает сжигать жир для удовлетворения энергетических нужд организма, сообщают ученые из Нидерландов.
— Кофеин, входящий в состав чая, способствует выходу жирных кислот из жировых депо и делает их ценным источником энергии. При физических нагрузках каждая клетка организма получает необходимые питательные вещества для активной и продолжительной работы, — рассказала медик.

Как выбирать и хранить

Лучше всего отдавать предпочтение листовым чаям. Цвет черного должен быть коричнево-бурым. Для зеленого допустимы все оттенки одноименного, но не коричневый. Также стоит избегать напитков с лишними включениями, например, обломками чайных веточек. Кроме того, хороший чай не должен пахнуть гарью, чем-то жженым или металлом.
Чай следует держать в сухом месте, вдали от сильно пахнущих продуктов и солнечных лучей, в герметичной упаковке. В таких условиях белые, желтые, зеленые чаи и светлые улуны хранятся до двух, максимум трех месяцев. Красные, черные чаи и темные улуны — до шести месяцев. После они теряют свой вкус и большинство полезных свойств. А вот пуэр и травяные могут храниться и более 1 года.
Иван-чай - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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