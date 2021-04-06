Полезные свойства чая: как и сколько его пить без вреда для здоровья
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чай — древний напиток и главный конкурент кофе. В чем польза и вред чая для организма человека, что он содержит и как влияют на организм, сколько его можно пить в день, какой вид самый безопасный, а также как правильно пить чай, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.
Состав и калорийность
В состав чая входят дубильные вещества (танин, катехины, полифенолы), витамины С, В1, В2, К, P и РР, эфирные масла, кофеин и теин, аминокислоты, а также железо, марганец, магний, натрий, кремний, кальций, калий, йод, фтор, фосфор, медь, золото.
— В 100 граммах заваренного черного чая без добавок содержится около 3-5 калорий, а в 100 граммах заваренного зеленого чая без добавок — 1 калория. Так как энергетическая ценность невысокая, то ею часто пренебрегают и пишут, что калорийность нулевая, — рассказала РИА Новости диетолог Мария Константинова.
КБЖУ сухого черного чая на 100 грамм:
- —калорийность — 151,8 килокалории;
- —белки - 20 грамм;
- —жиры — 5,1 грамма;
- —углеводы — 6,9 грамма.
КБЖУ сухого зеленого чая на 100 грамм:
- —калорийность — 140,9 килокалории;
- —белки — 20 грамм;
- —жиры — 5,1 грамма;
- —углеводы — 4 грамма.
Какой чай не содержит кофеина?
Существует несколько видов чая, которые не содержат кофеин:
- —ройбуш (африканский напиток из стеблей, листьев и побегов кустарника аспалатуса линейного);
- —каркаде (готовится из цветов гибискуса);
- —анчан (тайский чай из синих цветов клитории тройчатой);
- —ку цяо (китайский напиток из гречихи татарской).
— Не содержат кофеина и травяные чаи, например, ромашковый, жасминовый, липовый, иван-чай. Они безопасны, если нет индивидуальной непереносимости. Также нет кофеина и в ягодно-фруктовых чаях, например, из шиповника, боярышника, черники, яблок, — пояснила врач.
Как чай действует на организм человека
Употребление чая обогащает организм полезными веществами и придает сил.
— Чай обладает мягким тонизирующим эффектом. Проще говоря, бодрит, поднимает настроение. Это происходит благодаря алкалоидам — теину, теобромину, теофилину. Они активизируют кислородный обмен и повышают мышечный тонус без учащения пульса. Выпив этот напиток перед занятием спортом, можно получить заряд энергии, — подчеркнула диетолог.
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Польза чая
Этот напиток не только имеет приятный вкус и аромат, но и благотворно влияет на организм человека.
— Например, черный чай, по данным многочисленных исследований, демонстрирует способность уменьшать концентрацию глюкозы в крови, — рассказала врач.
Американские ученые выявили способность напитка повышать выработку бета-клетками поджелудочной железы эндогенного инсулина, который заставляет ткани организма поглощать сахар, снижая его уровень в кровяном русле. А японские специалисты установили, что регулярное употребление зеленого чая позволяет снизить риск развития сахарного диабета II типа на 42%.
Для кожи
Витамины в чае питают кожу человека, а антиоксиданты — очищают от токсинов.
— Например, ромашковый чай защищает лицо от вредного воздействия ультрафиолетового излучения благодаря высокой концентрации антиоксиданта кверцетина, потому его полезно пить в жару, а также протирать кожу отваром, чтобы избежать фотостарения. Также для кожи полезен зеленый чай, который полон катехинов, замедляющих процессы увядания, — отметила врач.
Ученые выяснили, что для кожи полезен чай анчан, он же синий чай. Напиток восстанавливает природный оттенок кожи и защищает ее от вредного солнечного излучения.
Для кишечника
Специалисты установили, что полифенолы черного чая позволяют сохранить баланс микрофлоры кишечника и способны уничтожать некоторые патогенные бактерии, например, сальмонеллу, являющуюся возбудителем сальмонеллеза.
— Напиток действует антимикробно уже в ротовой полости. Он позволяет устранить неприятный запах изо рта и улучшить здоровье зубов, — отметила врач.
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Для мозга
Употребление чая позволяет снизить вероятность развития распространенных нейродегенеративных заболеваний. За счет кофеина и L-теанина он активизирует работу головного мозга.
— Зеленый чай позволяет снизить вероятность возрастной дегенерации нервной ткани, сопровождающейся гибелью нейронов, и, как следствие, снизить вероятность развития болезней Паркинсона, Альцгеймера или Пика, — пояснила специалист.
Для сердца
Черный чай содержит в составе антиоксиданты полифенолы (катехины, теафлавины, теарубигины). Исследования показывают, что данные вещества позволяют предупредить развитие гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза.
Кроме того, доказано, что наличие зеленого чая в рационе позволяет снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
При боли в животе
От дискомфорта в системе ЖКТ, по мнению диетолога, особенно полезны травяные чаи.
— Ромашковый чай поможет избавиться от проблем с обменом веществ и снять боль, уменьшить болезненные спазмы. Иван-чай удержит от переедания и приведет в норму липидный обмен в организме. Чай с шиповником поможет легкому усвоению сахара и жиров и не допустит появления чувства тяжести, — отметила врач.
Как выяснили ученые, зеленый чай, заваривавшийся 15 минут и более, можно использовать в качестве домашнего средства от диареи. А чай каркадэ может подавить рост кишечной палочки, которая часто вызывает инфекционно-воспалительные заболевания кишечника, сопровождающиеся повышением температуры тела, диареей, повышенным газообразованием и болями в животе.
Вред чая и противопоказания
С чаем нужно быть осторожными людям с гастритом и язвой желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью, так как напиток содержит кофеин. Вещество усиливает продукцию соляной кислоты желудком, что может спровоцировать обострение заболеваний.
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— Также кофеин может повредить тому, кто страдает бессонницей, поскольку может оказать ненужное бодрящее действие. В этом случае предпочтение лучше отдать успокоительным травяным чаям, — пояснила эксперт.
Польза и вред чая для женщин
Ученые установили пользу черного чая при гормонально зависимых опухолях, например, со стороны молочных желез у женщин. Также в этом вопросе отмечается эффективность и зеленого чая.
— Однако чай не следует рассматривать в качестве альтернативы противоопухолевым медикаментам, но он может существенно снизить риск манифестации рака любого органа, — подчеркнула врач.
При беременности
Беременным можно пить многие виды чая в умеренном количестве.
— В черном и зеленом содержится теин, который при чрезмерном употреблении может спровоцировать замедление внутриутробного развития плода. Именно поэтому в период беременности важно выпивать не более трех чашек в день. Это норма относится и к травяным чаям (фенхель, ромашка, лаванда, мелисса, листья малины), которым в положении важно отдавать предпочтение. При этом полностью следует исключить напитки из растений, обладающих ярко выраженными абортивными свойствами — вербена, розмарин, петрушка, календула, душица, шалфей. Увлекаться не стоит и мятным, имбирным чаями, а также каркаде, — пояснила врач.
Польза чая для мужчин
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Чай таит в себе важные свойства для мужского здоровья. Танин, антиоксиданты, флавоноиды, дубильные вещества в его составе тонизируют, бодрят и улучшают приток крови к органам.
— Чаями, способствующими улучшению потенции, считают: иван-чай, чай с мятой, имбирный, каркаде, а также зеленый, — отметила специалист.
Кроме того, учеными доказана эффективность зеленого чая в отношении рака предстательной железы.
Чай в питании детей
Чай в умеренных количествах полезен и для детей.
— Маленькая порция чая оказывает благотворное влияние, а вот злоупотребление или же слишком крепкий напиток способствует перевозбуждению неокрепшей нервной системы, чего стоит избегать, — отметила диетолог.
По словам медика, стоит давать ребенку чай не ранее 1,5-2 лет. Одна порция — не более 150 миллилитров слабо заваренного напитка. Частота — не более 4 раз в неделю.
Какой чай лучше
Зеленый или черный
Как отметила специалист, рейтинг полезности чая от худшего к лучшему составить сложно.
— Каждый напиток несет в себе определенные свойства, и каждый человек должен выбрать, какой подходит именно ему. Их общее полезное свойство — чай менее вреден, чем кофе. Да, в чайных листьях содержится теин, но он действует более мягко, чем кофеин, — подчеркнула врач.
Листовой или в пакетиках
По мнению диетолога, заваривая листовой чай, мы можем быть уверены, что будем пить полноценный напиток из чайных листьев. С пакетиками дело обстоит сложнее. В них сложно рассмотреть, что упаковал производитель.
— Кроме того, в листовой чай реже добавляют искусственные ароматизаторы, он вкусен сам по себе. А вот пакетированный, из-за того, что сильно измельчен, быстро окисляется и теряет не только свои полезные свойства, но даже и вкус, — заявила Екатерина Иванова.
С медом или с лимоном
Чай с лимоном или же с медом полезны для иммунитета человека, однако важно употреблять их правильно.
— Чай с лимоном не следует пить натощак, чтобы не раздражать желудок и не провоцировать обострение гастрита и других болезней ЖКТ. Кроме того, витамин С из лимона в горячем чае разрушается, потому напиток должен быть теплым, — отметила диетолог.
Что же касается меда, то его также нельзя класть в горячий чай, поскольку польза его будет минимальна. Лучше всего добавлять его в теплый напиток.
При этом, по словам врача, чай с медом противопоказан диабетикам, является сильнейшим аллергеном и не рекомендован после перенесенного инфаркта, инсульта.
С сахаром или без
Чтобы максимально ощутить весь спектр вкусо-ароматических свойств напитка, лучше всего не добавлять в него сахар.
— Качественный напиток не нуждается в каких-либо дополнениях. Кроме того, сахар повышает калорийность продукта. Сладкий чай не рекомендуется при ожирениях, сахарном диабете, — пояснила врач.
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Как правильно пить чай
Можно ли пить чай каждый день?
— В разумных количествах — да. Норма употребления напитка для взрослого человека — не более 6 чашек в день. Рекомендуют делать 2-3-часовой перерыв после каждого употребления, — отметила врач.
Можно ли пить чай на пустой желудок?
— Натощак пить чай вредно, так как он раздражает слизистую оболочку даже здорового желудка. А вот если выпить его после употребления пищи, то он по поспособствует пищеварению, — рассказала медик.
Можно ли пить очень горячий чай?
— Пить слишком горячий чай вредно. Напиток, обладающий слишком высокой температурой, будет раздражать и обжигать горло, пищевод и слизистую оболочку желудка. Злоупотребление способно привести к образованию рубцов. Температура чая не должна превышать 56 градусов, — пояснила эксперт.
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Можно ли пить очень крепкий чай?
— Крепкий чай следует пить с осторожностью, умеренно. Особенно это правило важно для тех, кто уже имеет заболевания ЖКТ, включая гастрит и язву. Кроме того, у некоторых людей избыток кофеина вызывает расстройство работы кишечника, — отметила диетолог.
Сколько раз можно заваривать чай?
— В основном уже после второй заварки, а тем более третьей листы чая утрачивают все свои полезные компоненты, аромат, цвет. Кроме того, если заваривать чай более чем два раза, то все компоненты, которые в нем содержатся (витамины, аминокислоты) будут подвержены процессу окисления. Это негативно отразится не только на вкусовых качествах чая, но и его внешних характеристиках. Потому лучше всего не заваривать чай более двух раз, — пояснила специалист.
Какой чай лучше пить при гастрите?
— На стадии ремиссии будут полезны зеленый, анисовый, иван-чай. Важно употреблять их после еды, а не на голодный желудок. Черный чай рекомендуется в умеренном количестве при хронической форме. Также хороши и травяные настои шалфея, мяты, душицы, — рассказала Екатерина Иванова.
Чай при похудении
По мнению японских ученых, употребление черного чая позитивно отражается на массе тела и позволяет существенно снизить вероятность ожирения.
Зеленый чай повышает скорость обменных процессов и как следствие, помогает сжигать жир для удовлетворения энергетических нужд организма, сообщают ученые из Нидерландов.
— Кофеин, входящий в состав чая, способствует выходу жирных кислот из жировых депо и делает их ценным источником энергии. При физических нагрузках каждая клетка организма получает необходимые питательные вещества для активной и продолжительной работы, — рассказала медик.
Как выбирать и хранить
Лучше всего отдавать предпочтение листовым чаям. Цвет черного должен быть коричнево-бурым. Для зеленого допустимы все оттенки одноименного, но не коричневый. Также стоит избегать напитков с лишними включениями, например, обломками чайных веточек. Кроме того, хороший чай не должен пахнуть гарью, чем-то жженым или металлом.
Чай следует держать в сухом месте, вдали от сильно пахнущих продуктов и солнечных лучей, в герметичной упаковке. В таких условиях белые, желтые, зеленые чаи и светлые улуны хранятся до двух, максимум трех месяцев. Красные, черные чаи и темные улуны — до шести месяцев. После они теряют свой вкус и большинство полезных свойств. А вот пуэр и травяные могут храниться и более 1 года.