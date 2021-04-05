В Подмосковье прошла первая репетиция парада Победы
Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.
Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.
Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.
Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.
Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.
Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.
А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.
А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.
У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.
У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.
ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.
ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.
Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.
Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.
Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.
Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.
Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.
Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.
Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.
Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.
Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.
Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.
А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.
У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.
ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.
Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.
Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.
Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.
Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.
В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.
В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.
Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.
Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.
Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.
Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.
В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.
В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.
Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.
Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.
В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.
В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.
В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.
В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.
Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.
Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.
Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.
В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".
В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".
В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".
В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".
Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.
Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.
Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.
Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.
В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.
В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.
Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".
Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".
Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.
Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.
Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.
Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.
Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.
В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.
Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.
В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.
В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.
Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.
В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".
В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".
Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.
Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.
В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.
Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".
Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.
Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.