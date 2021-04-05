https://ria.ru/20210405/parad-1604316831.html

В Подмосковье прошла первая репетиция парада Победы

В Подмосковье прошла первая репетиция парада Победы

Первая репетиция парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая, с участием авиации прошла в понедельник в подмосковном Алабино, сообщили журналистам РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:16

2021-04-05T16:16

2021-04-05T16:41

алабино

парад победы

министерство обороны рф (минобороны рф)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Первая репетиция парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая, с участием авиации прошла в понедельник в подмосковном Алабино, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В Подмосковье состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне", - сказали в ведомстве.По данным министерства, пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов, в ее составе - более 12 тысяч военнослужащих. В этом году, отметили в ведомстве, впервые участвует парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, в том числе пять типов танков: танки времен войны Т-34, стоящие на вооружении РФ основные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный танк Т-14 "Армата". В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и перспективная "Курганец-25". Проехали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические ракетные комплексы "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400, другие образцы вооружения.Авиационную часть парада представили 76 самолетов и вертолетов. Это пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М, вертолётов Ми-26, Ми-8 и Ка-52. Завершали авиационную часть экипажи самолётов-носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К, истребители 5-го поколения Су-57, а также три группы самолётов: "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" из "Витязей" и "Стрижей" и шесть штурмовиков Су-25, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час, отметили в министерстве.По данным Минобороны, военнослужащие парадных расчетов проведут в общей сложности 12 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны. Все военные, принимающие участие в тренировках, прошли в добровольном порядке полный курс вакцинации от коронавируса.

https://ria.ru/20210329/parad-1603275326.html

алабино

московская область (подмосковье)

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алабино, парад победы, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), общество