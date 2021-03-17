https://ria.ru/20210317/tekhnika-1601593940.html

От Т-34 до "Полуторки": легендарную технику готовят к параду 9 Мая

От Т-34 до "Полуторки": легендарную технику готовят к параду 9 Мая

В России началась подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры из Екатеринбурга, где перед торжествами... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:04

2021-03-17T13:04

2021-03-17T13:21

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

т-34

екатеринбург

фото

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В России началась подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры из Екатеринбурга, где перед торжествами проверяют исторические машины, — в фотоленте Ria.ru.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парад победы, великая отечественная война (1941-1945), т-34, екатеринбург, фото, фото