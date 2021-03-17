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От Т-34 до "Полуторки": легендарную технику готовят к параду 9 Мая
От Т-34 до "Полуторки": легендарную технику готовят к параду 9 Мая
В России началась подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры из Екатеринбурга, где перед торжествами... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:04
2021-03-17T13:21
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
т-34
екатеринбург
фото
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В России началась подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры из Екатеринбурга, где перед торжествами проверяют исторические машины, — в фотоленте Ria.ru.
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парад победы, великая отечественная война (1941-1945), т-34, екатеринбург, фото, фото

От Т-34 до "Полуторки": легендарную технику готовят к параду 9 Мая

13:04 17.03.2021 (обновлено: 13:21 17.03.2021)
 
Читать ria.ru в
В России началась подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры из Екатеринбурга, где перед торжествами проверяют исторические машины, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.

Танк Т-34-85 и мотоцикл Урал во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
1 из 12

Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.

Во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
2 из 12

Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА Полуторка во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
3 из 12

Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.

Танк Т-34-85 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
4 из 12

А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.

Реконструированный бронеавтомобиль БА-64 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
5 из 12

У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА Полуторка во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
6 из 12

ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.

Мотоцикл Урал во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
7 из 12

Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.

Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
8 из 12

Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
9 из 12

Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА Полуторка во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
10 из 12

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Механики проверяют танк Т-34-85.

Танк Т-34-85 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
11 из 12

Механики проверяют танк Т-34-85.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.

Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
12 из 12

Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Парад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34ЕкатеринбургФото
 
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