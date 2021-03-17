От Т-34 до "Полуторки": легендарную технику готовят к параду 9 Мая
Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.
Механизированную колонну на параде Победы традиционно возглавляет знаменитый танк Т-34.
Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.
Состояние гусеничных машин проверяют в специальном ангаре. Все основные узлы и агрегаты должны быть в полном порядке.
Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.
Грузовик ГАЗ-АА "Полуторка" — такой же символ войны, как и танк Т-34. Простая и надежная, машина много раз выручала водителей в годы войны.
А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.
А этот Т-34-85 с бортовым номером 1-24 под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Гончаренко принимал участие в освобождении Праги от фашистов.
У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.
У бронеавтомобиля БА-64 другая история: его собрали уже в наши дни по историческим чертежам.
ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.
ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки военной техники к параду Победы в Екатеринбурге.
Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.
Быстрые и маневренные мотоциклы "Урал" в годы войны оборудовали вооружением и средствами связи и использовали для разведки, доставки боеприпасов, медикаментов и почты.
Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.
Советский колесный бронетранспортер БТР-152 появился в армии уже после войны. Для того времени машина оказалась очень удачной: скоростной, проходимой и вместительной.
Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка исторической военной техники к участию в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" во время подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне.
Механики проверяют танк Т-34-85.
Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.
Бронетранспортер БТР-152 во время подготовки исторической военной техники для участия в параде Победы.