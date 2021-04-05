https://ria.ru/20210405/parad-1604298275.html

Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы

Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы

В Подмосковье состоялась сводная тренировка главного парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Пешие колонны, легендарные машины и боевые... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:41

2021-04-05T16:41

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В Подмосковье состоялась сводная тренировка главного парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Пешие колонны, легендарные машины и боевые истребители — в фотоленте Ria.ru.

алабино

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бтр-мдм "ракушка", т-72б3, су-30см, алабино, парад победы, pc-24 «ярс» (ракета), миг-29, су-25, безопасность, фото, фото