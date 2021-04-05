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Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы
Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы
В Подмосковье состоялась сводная тренировка главного парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Пешие колонны, легендарные машины и боевые... РИА Новости, 05.04.2021
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В Подмосковье состоялась сводная тренировка главного парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Пешие колонны, легендарные машины и боевые истребители — в фотоленте Ria.ru.
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бтр-мдм "ракушка", т-72б3, су-30см, алабино, парад победы, pc-24 «ярс» (ракета), миг-29, су-25, безопасность, фото, фото

Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы

16:41 05.04.2021 (обновлено: 17:21 05.04.2021)
 
Читать ria.ru в
В Подмосковье состоялась сводная тренировка главного парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Пешие колонны, легендарные машины и боевые истребители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Танки Т-34 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время репетиции парада Победы в Алабино
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Репетиция парада Победы в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Бронетранспортеры БТР-МДМ Ракушка во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи, которая 5 апреля 2021 года отмечают свое 30-летие, на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи во время репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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БТР-МДМ "Ракушка"Т-72Б3Су-30СМАлабиноПарад ПобедыPC-24 «Ярс» (ракета)МиГ-29Су-25БезопасностьФото
 
 
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