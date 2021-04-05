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Туризм
https://ria.ru/20210405/keshbek-1604256006.html
Эксперты предупредили, что туры с кешбэком могут закончиться в апреле
Эксперты предупредили, что туры с кешбэком могут закончиться в апреле
Туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупредили, что путевки по акции заканчиваются, сообщает... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:41
2021-04-05T11:41
куда можно лететь
куда поехать
отели
цены
туристы
республика крым
отдых
туризм
кешбэк
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупредили, что путевки по акции заканчиваются, сообщает АТОР. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, рассказала, что только за период с 18 по 30 марта объем продаж туров с кешбэком составил почти четыре миллиарда рублей. Россиянам в виде возврата части стоимости уже вернулось 712 миллионов рублей. Всего на выплату за покупку путешествий выделено два миллиарда. Таким образом, всего за 12 дней было израсходовано уже более трети этой суммы. Сергей Ромашкин, генеральный директор туркомпании, анализируя объемы бронирований по акции, не исключает, что высокий спрос может привести к тому, что к концу апреля программу придется завершать досрочно."Продажи во время третьего этапа кешбэка выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и заметно опережают предыдущие два этапа. Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана", – подтверждает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора.Разделяет прогнозы коллег и Светлана Гончарова, заместитель директора по туризму круизной компании. С 18 марта в ее фирме продали уже более 700 путешествий по акции, и, если продажи и дальше пойдут в таком же темпе, вероятно, кешбэка всем не хватит, говорит она.О хороших темпах реализации туров и размещения в отелях в рамках акции заявили и в других фирмах. Это связано и с новыми условиями, и с тем, что третий этап затрагивает начало высокого сезона на Юге России.Эксперты считают, что при таком темпе продаж туроператоры могут просить правительство и Ростуризм принять решение об увеличении суммы, выделенной на выплату кешбэка, чтобы выдержать сроки программы до 15 июня.Сергей Ромашкин рассказывает, что уже задавал эти вопросы, но пока ответов нет. "Вероятно, в ведомстве ждут еще более ясной картины, ведь с момента старта прошла только пара недель", – предположил он.В некоторых компаниях пока не берутся делать детальные прогнозы относительно третьего этапа программы кешбэка, отмечая, что на предыдущих туристы тоже "быстро запрягали", но через неделю наблюдался спад. К концу акции вновь начинался всплеск заявок.Светлана Гончарова добавила, что было бы хорошо расширить финансирование: поскольку в рамках предыдущих двух этапов не все деньги были использованы. Напомним, тогда было выделено 15 миллиардов рублей, но освоено из них лишь 1,2 миллиарда. Именно поэтому дальнейшее финансирование урезали.Однако, в отношении текущей акции у многих экспертов прогнозы позитивные. Они говорят, что туристы "распробовали" программу. Правда, предупреждают, что основная масса путешественников сейчас приобретают летний отдых, 80 процентов продаж приходится на июль-август, то есть, не по акции.В целом же, по данным онлайн-опроса, который с 19 по 26 марта провела Ассоциация туроператоров (АТОР), в путешествие по России этой весной и в начале лета именно из-за кешбэка поедут 24 процента туристов.Наиболее востребованные направления — Краснодарский край и Крым. Средний чек покупки путевок по акции составляет 50-57 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html
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куда можно лететь, куда поехать, отели, цены, туристы, республика крым, отдых, кешбэк, зарина догузова, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край

Эксперты предупредили, что туры с кешбэком могут закончиться в апреле

11:41 05.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупредили, что путевки по акции заканчиваются, сообщает АТОР.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, рассказала, что только за период с 18 по 30 марта объем продаж туров с кешбэком составил почти четыре миллиарда рублей. Россиянам в виде возврата части стоимости уже вернулось 712 миллионов рублей. Всего на выплату за покупку путешествий выделено два миллиарда.
Таким образом, всего за 12 дней было израсходовано уже более трети этой суммы. Сергей Ромашкин, генеральный директор туркомпании, анализируя объемы бронирований по акции, не исключает, что высокий спрос может привести к тому, что к концу апреля программу придется завершать досрочно.
"Продажи во время третьего этапа кешбэка выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и заметно опережают предыдущие два этапа. Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана", – подтверждает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора.
Разделяет прогнозы коллег и Светлана Гончарова, заместитель директора по туризму круизной компании. С 18 марта в ее фирме продали уже более 700 путешествий по акции, и, если продажи и дальше пойдут в таком же темпе, вероятно, кешбэка всем не хватит, говорит она.
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О хороших темпах реализации туров и размещения в отелях в рамках акции заявили и в других фирмах. Это связано и с новыми условиями, и с тем, что третий этап затрагивает начало высокого сезона на Юге России.
Эксперты считают, что при таком темпе продаж туроператоры могут просить правительство и Ростуризм принять решение об увеличении суммы, выделенной на выплату кешбэка, чтобы выдержать сроки программы до 15 июня.
Сергей Ромашкин рассказывает, что уже задавал эти вопросы, но пока ответов нет. "Вероятно, в ведомстве ждут еще более ясной картины, ведь с момента старта прошла только пара недель", – предположил он.
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В некоторых компаниях пока не берутся делать детальные прогнозы относительно третьего этапа программы кешбэка, отмечая, что на предыдущих туристы тоже "быстро запрягали", но через неделю наблюдался спад. К концу акции вновь начинался всплеск заявок.
Светлана Гончарова добавила, что было бы хорошо расширить финансирование: поскольку в рамках предыдущих двух этапов не все деньги были использованы. Напомним, тогда было выделено 15 миллиардов рублей, но освоено из них лишь 1,2 миллиарда. Именно поэтому дальнейшее финансирование урезали.
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Однако, в отношении текущей акции у многих экспертов прогнозы позитивные. Они говорят, что туристы "распробовали" программу. Правда, предупреждают, что основная масса путешественников сейчас приобретают летний отдых, 80 процентов продаж приходится на июль-август, то есть, не по акции.
В целом же, по данным онлайн-опроса, который с 19 по 26 марта провела Ассоциация туроператоров (АТОР), в путешествие по России этой весной и в начале лета именно из-за кешбэка поедут 24 процента туристов.
Наиболее востребованные направления — Краснодарский край и Крым. Средний чек покупки путевок по акции составляет 50-57 тысяч рублей.
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