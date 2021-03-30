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https://ria.ru/20210330/keshbek-1603477642.html
Россияне за 14 дней потратили четыре миллиарда рублей на туры с кешбэком
Россияне за 14 дней потратили четыре миллиарда рублей на туры с кешбэком
Продажи путевок за две недели очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств достигли почти четырех миллиардов рублей,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:09
2021-03-30T17:09
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Продажи путевок за две недели очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств достигли почти четырех миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Программой воспользовалось около 200 тысяч наших граждан. Туристам уже вернулось более 700, а если быть точным — 712 миллионов рублей", — сказала она.По словам Догузовой, сложно переоценить важность развития туризма и индустрии гостеприимства для такой огромной, многонациональной страны как Россия. "Это один из самых эффективных и приятных способов открывать для себя свою страну и объединять людей вокруг общих смыслов, общих ценностей. А с другой стороны — еще и важная отрасль экономики, которая часто является, по сути, единственной возможностью создавать рабочие места в тех же деревнях, малых городах, да и в десятках других направлений", — подчеркнула глава Ростуризма.Важно, чтобы предлагаемые форматы были адаптированы под запросы современного туриста, в том числе — молодежи, продолжила она, а в индустрию гостеприимства вовлекались местные сообщества и народности. Эту задачу Ростуризм решает в двух основных направлениях, сказала Догузова. Во-первых, создавая национальную сеть брендовых маршрутов, в том числе с этнокультурной составляющей.Второй актуальный формат — это посещение красивых деревень и малых городов, где сохраняются традиции и быт местного населения. Все эти задачи можно реализовать при условии предоставления современных стандартов качества: по словам Догузовой, они сейчас активно обновляются и актуализируются под масштабные задачи развития отечественной индустрии гостеприимства.Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня. Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html
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кешбэк, зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Россияне за 14 дней потратили четыре миллиарда рублей на туры с кешбэком

17:09 30.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Продажи путевок за две недели очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств достигли почти четырех миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программой воспользовалось около 200 тысяч наших граждан. Туристам уже вернулось более 700, а если быть точным — 712 миллионов рублей", — сказала она.
По словам Догузовой, сложно переоценить важность развития туризма и индустрии гостеприимства для такой огромной, многонациональной страны как Россия. "Это один из самых эффективных и приятных способов открывать для себя свою страну и объединять людей вокруг общих смыслов, общих ценностей. А с другой стороны — еще и важная отрасль экономики, которая часто является, по сути, единственной возможностью создавать рабочие места в тех же деревнях, малых городах, да и в десятках других направлений", — подчеркнула глава Ростуризма.
Важно, чтобы предлагаемые форматы были адаптированы под запросы современного туриста, в том числе — молодежи, продолжила она, а в индустрию гостеприимства вовлекались местные сообщества и народности. Эту задачу Ростуризм решает в двух основных направлениях, сказала Догузова. Во-первых, создавая национальную сеть брендовых маршрутов, в том числе с этнокультурной составляющей.
Второй актуальный формат — это посещение красивых деревень и малых городов, где сохраняются традиции и быт местного населения. Все эти задачи можно реализовать при условии предоставления современных стандартов качества: по словам Догузовой, они сейчас активно обновляются и актуализируются под масштабные задачи развития отечественной индустрии гостеприимства.
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Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня. Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.
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