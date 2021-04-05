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Смогут ли новые граждане России проголосовать у себя дома — в Донбассе

Смогут ли новые граждане России проголосовать у себя дома — в Донбассе

В этом месяце мы будем отмечать два года с момента подписания первого из серии указов президента Владимира Путина об упрощенном приобретении российского... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:00

2021-04-05T08:00

2021-04-05T08:09

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В этом месяце мы будем отмечать два года с момента подписания первого из серии указов президента Владимира Путина об упрощенном приобретении российского гражданства жителями пока еще непризнанных республик Донбасса — Донецкой и Луганской. Несмотря на то что прошлый, карантинный, год и вызванные пандемией ограничения притормозили процесс, на данный момент уже более 420 тысяч жителей региона стали гражданами Российской Федерации.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на днях сообщил о том, что "темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились". Он же поставил цель облегчения процесса приобретения жителями паспортов ДНР — из-за длинных очередей желающих это является основным сдерживающим фактором для многих из тех, кто хочет стать гражданами России. А МВД Луганской народной республики отчиталось о том, что вручило 600-тысячный паспорт ЛНР — все это потенциальные граждане России в ближайшем будущем.По мере развития процесса неизбежно встал вопрос об обеспечении новых граждан нашей страны конституционными правами. Согласно ст. 4 Основного закона, любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста, имеет право избирать и голосовать на референдумах независимо от места жительства. Надо признать, что в случае с Донбассом сложилась уникальная ситуация, которая требует оперативного разрешения для обеспечения этих законных прав во время назначенных на сентябрь выборов в Государственную думу.Многие могут возразить: на самом деле ничего уникального нет. Ведь голосования за пределами России проводятся постоянно, закон о выборах предусматривает четкий порядок их организации за рубежом. Да и обеспечение волеизъявления граждан России, проживающих в Донбассе, было обкатано на практике в прошлом году, когда даже в условиях жестких карантинных ограничений этим людям была предоставлена возможность сделать выбор относительно поправок к Конституции на 12 избирательных участках Ростовской области. Однако это голосование как раз и выявило, что далеко не каждый (это очень мягко говоря) может себе позволить долгую дорогу через границу и обратно. Особенно проблематично это для людей пожилого возраста.Но уникальность данной ситуации заключается в том, что никогда еще при организации российского общенационального голосования не было зарубежного региона с компактным проживанием такого количества наших граждан. Лидерами по числу российских избирателей за рубежом являются Германия и непризнанная Приднестровская Молдавская республика. С Германией все понятно — там российские диппредставительства создают полтора десятка участков. Рекордное количество проголосовавших зафиксировано на президентских выборах 2018 года — почти 34 тысячи человек.Более показательными для жителей Донбасса являются выборы в Приднестровье в 2018 году: было зафиксировано более 200 тысяч российских избирателей, а явка составила 74 тысячи, что также на данный момент является рекордом для этого региона. Кстати, избиратели ДНР и ЛНР, пробиравшиеся через кордоны с целью принять участие в голосовании за поправки к Конституции России, обиженно указывали на пример Приднестровья: мол, республика тоже не признана, а там можно прийти на избирательные участки, не покидая ее территорию. В частности, на выборах в российскую Госдуму 2016 года в ПМР было создано 22 участка. И это притом что постоянно действующего диппредставительства России в Приднестровье нет — в Тирасполе официально работает лишь пункт выездного консульского обслуживания.Таким образом, опыт проведения голосований в непризнанных гособразованиях у нас имеется. Но важно уточнить, что этот процесс в ПМР уже годами происходит при согласии официального Кишинева. Ожидать же получения такого согласия от Киева, даже при запросе на организацию выборов от соответствующего диппредставительства России (Донбасс всегда обслуживался Генконсульством в Харькове), было бы наивным. Украина регулярно выражает протесты и по поводу выдачи российских паспортов для жителей региона, и даже по поводу выборов на территории российского Крыма.А ведь Донбасс по численности наших избирателей уже в два раза обошел Приднестровье. Политолог Александр Казаков, несколько лет работавший помощником бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, на днях допустил, что к сентябрьским выборам в Госдуму в этом регионе уже может быть до миллиона граждан России. Даже учитывая заверения лидеров республик об ускорении темпов выдачи российских паспортов, этот прогноз кажется слишком завышенным. Но тем не менее почти наверняка число российских граждан в Донбассе к сентябрю достигнет (а то и превысит) 600 тысяч человек. То есть по этому показателю он обгонит и всю Германию, и целый ряд субъектов Российской Федерации.Можно представить, насколько важно для новых обладателей паспортов России, уже семь лет живущих в условиях постоянного военного конфликта, почувствовать себя полноценными гражданами, ощутить себя причастными к государственным процессам своего Отечества. Поэтому все чаще звучат голоса о необходимости обеспечить законное избирательное право этих людей. Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников недавно сказал, что Центризбирком "обдумывает, как это можно организовать". А партия "Справедливая Россия — За правду" даже объявила об открытии "представительского центра" в Донецке. Что моментально вызвало гневную реакцию МИД Украины.А в Москве на этой неделе был организован круглый стол специально по данной теме (о возможности голосования на выборах в Госдуму для граждан России в Донбассе), в котором приняли участие и эксперты из тамошних республик. Так, представитель ЛНР в минских переговорах Родион Мирошник подчеркнул: "Люди не должны считать себя неполноценными обладателями российских паспортов". А политолог и телеведущий Дмитрий Куликов подчеркнул, что обеспечение избирателей правом голоса является "обязанностью государства". Упомянутый же выше Александр Казаков призвал к открытию явочным порядком избирательных участков в Донбассе (невзирая на позицию Украины; она в любом случае будет объявлять протесты из-за выборов в Крыму) и к организации электронного голосования там. "Выход в этой ситуации — понудить, заставить, "запинать" Центризбирком или тех, от кого это зависит, чтобы на портале Госуслуг появилась отдельная кнопка, с помощью которой жители народных республик смогли бы проголосовать", — призвал Казаков.ЦИК России не мог не прореагировать на все эти призывы, пояснив, что организация голосования за рубежом — все-таки прерогатива "дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации". Другого на данный момент законодательство не предусматривает.И здесь возникает масса сложностей. Наши дипломаты явно не желают давать повод обвинить Россию в срыве Минских соглашений — а именно так Украина будет преподносить открытие российских избирательных участков в Донбассе. Хотя, конечно, в условиях, когда сама Украина и ее западные спонсоры откровенно игнорируют эти соглашения, требования их исполнения исключительно от России кажутся все менее значимыми.Интересную мысль на этой неделе озвучил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Реагируя на угрозу украинского СНБО запретить работу в Киеве Российского центра науки и культуры, Примаков прямо дал понять, что в таком случае работа учреждения может быть перенесена в неподконтрольный Украине Донбасс. Особо стоит отметить, что данный центр является официальным дипломатическим учреждением России. А если его прямой руководитель допускает работу в ДНР и ЛНР (пусть даже пока гипотетически), то исключать этого нельзя. Вот вам и возможность (опять-таки гипотетическая) открытия избирательных участков при официальном дипучреждении России в республиках, официально не признанных Москвой.Кстати, примерно так же участвуют в американских выборах граждане США, живущие на Тайване, который Вашингтон формально считает частью Китая. Функцию посольства там исполняет Американский институт. Во время выборов он устанавливает у себя ящики для голосования по почте, являясь не официальным избирательным участком, а как бы передаточным звеном между избирателями и избиркомами.И уж в наше время развитых цифровых технологий кажутся совсем надуманными проблемы с электронным голосованием. Да, жители республик Донбасса не имеют регистрации в России. Однако при выдаче им российских документов заносятся в базу данные их паспортов ДНР и ЛНР, где указана и прописка по месту жительства. Организация отдельной процедуры для таких граждан не кажется трудоемкой и вряд ли требует дополнительных изменений в существующее законодательство.При этом любое из этих решений кажется временной полумерой. Все мы понимаем, чего хотят российские граждане Донбасса. Их устремления недвусмысленно выразил недавно лидер ЛНР Леонид Пасечник, заявивший: "Мы движемся в правильном направлении. <…> У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее". В этой связи не приходится сомневаться: новые граждане России мечтают о том дне, когда смогут прийти на избирательные участки вместе со своими детьми и в торжественной обстановке проголосовать за своих депутатов на тех же основаниях, что и жители Ростова, Владивостока или Москвы. Уж явке в Донбассе наверняка позавидовал бы любой регион России.Однако даже если отталкиваться от сложившейся ныне ситуации, надо признать ее стремительное изменение за последние два года: в пограничном с Россией регионе появляются сотни тысяч (а вскоре счет пойдет на миллионы) новых российских граждан, чьи конституционные права надо обеспечивать. Но пока что избирательное законодательство не поспевает за этими изменениями. В Донбассе сложилась нестандартная ситуация, и она требует принятия нестандартных решений.

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

россия, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, донбасс, цик рф, украина, авторы, в мире