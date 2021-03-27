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Донбасс станет частью России, заявил глава ЛНР
Донбасс станет частью России, заявил глава ЛНР
Донбасс станет частью России, "когда наступит время", считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:44
2021-03-27T19:08
россия
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Донбасс станет частью России, "когда наступит время", считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Глава ЛНР подчеркнул, что республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году — "это курс на интеграцию с Россией". По его словам, Донецк и Луганск "фактически уже с ней". Он пояснил, что Россия постоянно оказывает Донбассу помощь, без которой он бы не выжил —"это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие"."Гуманитарные конвои, "белые камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу", — отметил Пасечник.Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали Русский мир", а только защищали свой выбор."Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле исповедует подавляющее меньшинство украинцев. Но им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине", — указал Пасечник.Как заключил глава ЛНР, сейчас Донбасс — это рупор "истинных чаяний и устремлений" большинства украинцев, которые "всегда были частью Русского мира".Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. С февраля этого года ситуация вновь стала ухудшаться.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он подчеркнул, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210326/ukraina-1603066867.html
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россия, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Донбасс станет частью России, заявил глава ЛНР

13:44 27.03.2021 (обновлено: 19:08 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Донбасс станет частью России, "когда наступит время", считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Мы движемся в правильном направлении. <…> У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!" — говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.

Глава ЛНР подчеркнул, что республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году — "это курс на интеграцию с Россией". По его словам, Донецк и Луганск "фактически уже с ней". Он пояснил, что Россия постоянно оказывает Донбассу помощь, без которой он бы не выжил —"это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие".
"Гуманитарные конвои, "белые камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу", — отметил Пасечник.
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Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали Русский мир", а только защищали свой выбор.
"Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле исповедует подавляющее меньшинство украинцев. Но им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине", — указал Пасечник.
Как заключил глава ЛНР, сейчас Донбасс — это рупор "истинных чаяний и устремлений" большинства украинцев, которые "всегда были частью Русского мира".
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. С февраля этого года ситуация вновь стала ухудшаться.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он подчеркнул, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
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РоссияЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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