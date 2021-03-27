https://ria.ru/20210327/donbass-1603107652.html

Донбасс станет частью России, заявил глава ЛНР

Донбасс станет частью России, заявил глава ЛНР

Донбасс станет частью России, "когда наступит время", считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T13:44

2021-03-27T13:44

2021-03-27T19:08

россия

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Донбасс станет частью России, "когда наступит время", считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Глава ЛНР подчеркнул, что республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году — "это курс на интеграцию с Россией". По его словам, Донецк и Луганск "фактически уже с ней". Он пояснил, что Россия постоянно оказывает Донбассу помощь, без которой он бы не выжил —"это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие"."Гуманитарные конвои, "белые камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу", — отметил Пасечник.Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали Русский мир", а только защищали свой выбор."Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле исповедует подавляющее меньшинство украинцев. Но им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине", — указал Пасечник.Как заключил глава ЛНР, сейчас Донбасс — это рупор "истинных чаяний и устремлений" большинства украинцев, которые "всегда были частью Русского мира".Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. С февраля этого года ситуация вновь стала ухудшаться.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он подчеркнул, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210326/ukraina-1603066867.html

россия

донбасс

луганская народная республика

украина

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россия, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире