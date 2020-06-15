Жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать по Конституции

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, получившие гражданство Российской Федерации, смогут принять участие в голосовании о принятии поправок в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР Дениса Пушилина.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
"Для граждан Донецкой народной республики, которые получили гражданство Российской Федерации, в период с 25 июня по 1 июля 2020 года смогут принять участие в общероссийком голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Участие в голосовании - самостоятельное и добровольное. Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане… за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР.
Также там обратили внимание, что жители республики смогут отдать свой голос на 12 участках, расположенных в Ростовской области (на границе с Украиной - ред). Основанием для включения жителей ДНР является наличие паспорта Российской Федерации и заявление, поданное на одном из избирательных участков. Для участия в голосовании необходимо добираться самостоятельно с 8.00 мск до 20.00 мск. Гражданам, желающим принять участие в голосовании, рекомендуется обратиться на "горячую линию", работа которой начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Фактически голосование будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.