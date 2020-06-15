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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572970954.html
Жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать по Конституции
2020-06-15T21:21
голосование по поправкам в конституцию
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
конституция рф
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572845116.html
Они граждане России и имеют точно такие права как и жители России. Будут же голосовать в Европе, США,все законно
51
Все логично. пенсии же российские они получают.
30
3
россия
донецкая народная республика
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60
россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, конституция рф, в мире

Жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать по Конституции

21:21 15.06.2020
1300
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию . Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, получившие гражданство Российской Федерации, смогут принять участие в голосовании о принятии поправок в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР Дениса Пушилина.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
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12 июня, 13:14Голосование по поправкам в Конституцию
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"Для граждан Донецкой народной республики, которые получили гражданство Российской Федерации, в период с 25 июня по 1 июля 2020 года смогут принять участие в общероссийком голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Участие в голосовании - самостоятельное и добровольное. Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане… за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР.
Также там обратили внимание, что жители республики смогут отдать свой голос на 12 участках, расположенных в Ростовской области (на границе с Украиной - ред). Основанием для включения жителей ДНР является наличие паспорта Российской Федерации и заявление, поданное на одном из избирательных участков. Для участия в голосовании необходимо добираться самостоятельно с 8.00 мск до 20.00 мск. Гражданам, желающим принять участие в голосовании, рекомендуется обратиться на "горячую линию", работа которой начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Фактически голосование будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.
Сергей Аксенов
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53101680170
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаКонституция РФВ мире
Популярные комментарии
Они граждане России и имеют точно такие права как и жители России. Будут же голосовать в Европе, США,все законно
16 июня, 00:10
Алесандр Бородин
10002624
Все логично. пенсии же российские они получают.
15 июня, 22:32
ОЛОлег Ливанов
20011116
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