Жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать по Конституции

"Для граждан Донецкой народной республики, которые получили гражданство Российской Федерации, в период с 25 июня по 1 июля 2020 года смогут принять участие в общероссийком голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Участие в голосовании - самостоятельное и добровольное. Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане… за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР.