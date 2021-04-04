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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html
Мифы и реальные истории: что посмотреть на курортах Кавминвод
Мифы и реальные истории: что посмотреть на курортах Кавминвод
В тройке самых востребованных маршрутов, куда планируют полететь в апреле туристы, — направление Москва — Минеральные Воды. Чем интересны курорты региона, какие РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:00
2021-04-04T07:57
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Лариса Худикова. В тройке самых востребованных маршрутов, куда планируют полететь в апреле туристы, — направление Москва — Минеральные Воды. Чем интересны курорты региона, какие легенды рассказывают о великих гостях Кисловодска и об исторических зданиях города — в материале РИА Новости.По лермонтовским местам и не толькоПогода в районе Кавказских Минеральных Вод в это время уже не так переменчива, как в феврале или марте. Так что можно и насладиться прогулками по паркам, и подлечиться в санаториях, и съездить на экскурсии по городам-курортам, и отправиться в горы-снежники: на Эльбрус, в Архыз или Домбай.Тем же, кому интересна история, многочисленные экскурсионные бюро предлагают разнообразные маршруты. Например, к "Провалу", известному по литературным произведениям и фильму "12 стульев".В Пятигорске можно посетить дом, где произошла роковая ссора Лермонтова с Мартыновым, и почтить память поэта на месте дуэли у подножия горы Машук. А на обзорных экскурсиях — узнать много интересного о городах-курортах региона, чья история связана с именами известных писателей, артистов и художников.Впрочем, есть и места, о которых сложены легенды, придуманные специально.Как "Крокодил" спас дачу Шаляпина в КисловодскеВ самом центре Кисловодска рядом с железнодорожным вокзалом стоит красивый дом, возведенный в начале 1900-х по проекту самого известного на Кавминводах архитектора Эммануила Ходжаева.В нем останавливались или бывали в гостях Сергей Прокофьев и Сергей Рахманинов, но прежде всего он ассоциируется с именем Федора Шаляпина. В Кисловодск певец приезжал часто. Именно в доме рядом с Курзалом (ныне — Северо-Кавказская государственная филармония) в 1917-м Шаляпин гостил последний раз.Когда великий артист распевался перед концертом, его мощный бас слышали на улице и поклонники собирались под окнами дачи.Дом мог не сохраниться до наших дней: в середине 1960-х его, как и другие здания поблизости, хотели снести, чтобы построить новый санаторий. Спасти дачу, где жил Шаляпин, удалось благодаря известному на Кавминводах историку и писателю Борису Розенфельду. Сейчас ему 87, но он до сих пор в деталях помнит, какая тогда шла борьба за историческое наследие.Вопрос о сносе дома, где в те годы устроили рабочую столовую, уже почти решили, и тогда Борис Матвеевич "включил мистификацию" — фактически запустил фейк.Розенфельд сочинил историю о том, что потолки на даче расписывал друг Шаляпина — известный художник Константин Коровин, а камин выкладывали по проекту Николая Рериха.Эту информацию он передал местной прессе, писал письма в разные инстанции. Однако даже прославленные имена не произвели впечатления на советских чиновников. У исторического здания уже появилась строительная техника, но случайная встреча все изменила.В беседе с РИА Новости Борис Розенфельд вспоминает, что в это время, в 1969 году, в Кисловодске отдыхал Мануил Семенов, главный редактор очень популярного сатирического журнала "Крокодил".Ему краевед и рассказал, что над зданием, где жил Шаляпин и гостили другие известные люди, уже занесены ковши экскаваторов.В итоге историческое здание спасли, позже в нем открыли литературно-музыкальный музей "Дача Шаляпина".Там теперь проходят концерты, а гости города-курорта могут ощутить атмосферу дома, чьи стены помнят могучий бас певца. Санаторий, кстати, тоже построили, но в другом месте.Где на самом деле в Кисловодске жила Матильда КшесинскаяЕще один миф, придуманный, чтобы уберечь одно из красивейших зданий города, связан с именем Матильды Кшесинской.Она действительно жила в Кисловодске после революции — вплоть до конца 1919-го. Однако не в роскошном особняке на проспекте Ленина, который, по рассказам гидов середины XX века, балерине якобы подарил сам Николай II.Это тоже одна из легенд Кисловодска. И хотя у особняка, похожего на замок, своя история, миф о Кшесинской сыграл не последнюю роль в том, что здание сохранилось до наших дней.Долгие годы оно стояло в запустении и разрушалось. Только в начале 1990-х особняк выкупил один из известных российских бизнесменов. Нанял хороших реставраторов и восстановил, по словам Розенфельда, "практически в первозданном виде".Бывала ли в этом особняке в начале XX века Кшесинская, точно не известно, но жила она в Кисловодске по другим адресам.Один из них — дом на улице Коминтерна (с недавних пор — улица Алексея Реброва, которого считают основателем города-курорта). Другой — на улице Урицкого (теперь — архитектора Ходжаева, построившего в регионе Кавминвод более трехсот уникальных зданий).Правда, на них нет мемориальных табличек, напоминающих о том, что здесь жили люди, чьи имена вошли в историю, сожалеет Борис Розенфельд.Он рассказывает, что в одном из домов, где останавливалась Кшесинская, в советские годы была гинекологическая клиника, а сейчас это частное владение.Дом жилой, недавно появилась информация, что его собираются расселять и реставрировать. Местные краеведы и экскурсоводы надеются, что когда-то на нем все-таки появится табличка.Заглянуть в особняки, где жила или останавливалась Кшесинская, пока нельзя. Но с ее именем связана другая городская достопримечательность — скульптура изящной молодой женщины в шляпке, что сидит на лавочке на одной из центральных улиц Кисловодска. Многие местные жители и туристы верят, что это и есть прославленная балерина.
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, архыз, маршруты, маршруты - туризм, николай ii, сергей рахманинов, пятигорск, достопримечательности, мифы, легенды, архитектура, матильда кшесинская, федор шаляпин, кисловодск, история

Мифы и реальные истории: что посмотреть на курортах Кавминвод

08:00 04.04.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорода России. Пятигорск
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Лариса Худикова. В тройке самых востребованных маршрутов, куда планируют полететь в апреле туристы, — направление Москва — Минеральные Воды. Чем интересны курорты региона, какие легенды рассказывают о великих гостях Кисловодска и об исторических зданиях города — в материале РИА Новости.

По лермонтовским местам и не только

Погода в районе Кавказских Минеральных Вод в это время уже не так переменчива, как в феврале или марте. Так что можно и насладиться прогулками по паркам, и подлечиться в санаториях, и съездить на экскурсии по городам-курортам, и отправиться в горы-снежники: на Эльбрус, в Архыз или Домбай.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Пятигорск
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Города России. Пятигорск
Тем же, кому интересна история, многочисленные экскурсионные бюро предлагают разнообразные маршруты. Например, к "Провалу", известному по литературным произведениям и фильму "12 стульев".
В Пятигорске можно посетить дом, где произошла роковая ссора Лермонтова с Мартыновым, и почтить память поэта на месте дуэли у подножия горы Машук. А на обзорных экскурсиях — узнать много интересного о городах-курортах региона, чья история связана с именами известных писателей, артистов и художников.
Впрочем, есть и места, о которых сложены легенды, придуманные специально.

Как "Крокодил" спас дачу Шаляпина в Кисловодске

В самом центре Кисловодска рядом с железнодорожным вокзалом стоит красивый дом, возведенный в начале 1900-х по проекту самого известного на Кавминводах архитектора Эммануила Ходжаева.
В нем останавливались или бывали в гостях Сергей Прокофьев и Сергей Рахманинов, но прежде всего он ассоциируется с именем Федора Шаляпина. В Кисловодск певец приезжал часто. Именно в доме рядом с Курзалом (ныне — Северо-Кавказская государственная филармония) в 1917-м Шаляпин гостил последний раз.
© РИА Новости / Лариса Худикова"Дача Шаляпина" в Кисловодске
Дача Шаляпина - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Лариса Худикова
"Дача Шаляпина" в Кисловодске
Когда великий артист распевался перед концертом, его мощный бас слышали на улице и поклонники собирались под окнами дачи.
Дом мог не сохраниться до наших дней: в середине 1960-х его, как и другие здания поблизости, хотели снести, чтобы построить новый санаторий. Спасти дачу, где жил Шаляпин, удалось благодаря известному на Кавминводах историку и писателю Борису Розенфельду. Сейчас ему 87, но он до сих пор в деталях помнит, какая тогда шла борьба за историческое наследие.
Вопрос о сносе дома, где в те годы устроили рабочую столовую, уже почти решили, и тогда Борис Матвеевич "включил мистификацию" — фактически запустил фейк.
Розенфельд сочинил историю о том, что потолки на даче расписывал друг Шаляпина — известный художник Константин Коровин, а камин выкладывали по проекту Николая Рериха.
Эту информацию он передал местной прессе, писал письма в разные инстанции. Однако даже прославленные имена не произвели впечатления на советских чиновников. У исторического здания уже появилась строительная техника, но случайная встреча все изменила.
В беседе с РИА Новости Борис Розенфельд вспоминает, что в это время, в 1969 году, в Кисловодске отдыхал Мануил Семенов, главный редактор очень популярного сатирического журнала "Крокодил".
Ему краевед и рассказал, что над зданием, где жил Шаляпин и гостили другие известные люди, уже занесены ковши экскаваторов.

"Буквально через несколько дней в Кисловодск прибыли корреспонденты "Крокодила", а через неделю в сатирическом журнале вышел фельетон "Демон и харчо". Его авторы Киреев и Горохов "зубасто" написали о том, что чиновники не щадят историческое наследие", — рассказывает Розенфельд.

В итоге историческое здание спасли, позже в нем открыли литературно-музыкальный музей "Дача Шаляпина".
Там теперь проходят концерты, а гости города-курорта могут ощутить атмосферу дома, чьи стены помнят могучий бас певца. Санаторий, кстати, тоже построили, но в другом месте.

Где на самом деле в Кисловодске жила Матильда Кшесинская

Еще один миф, придуманный, чтобы уберечь одно из красивейших зданий города, связан с именем Матильды Кшесинской.
Она действительно жила в Кисловодске после революции — вплоть до конца 1919-го. Однако не в роскошном особняке на проспекте Ленина, который, по рассказам гидов середины XX века, балерине якобы подарил сам Николай II.
© Google mapsОсобняк на проспекте Ленина в Кисловодске
Особняк на проспекте Ленина в Кисловодске из Google maps - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Google maps
Особняк на проспекте Ленина в Кисловодске
Это тоже одна из легенд Кисловодска. И хотя у особняка, похожего на замок, своя история, миф о Кшесинской сыграл не последнюю роль в том, что здание сохранилось до наших дней.
Долгие годы оно стояло в запустении и разрушалось. Только в начале 1990-х особняк выкупил один из известных российских бизнесменов. Нанял хороших реставраторов и восстановил, по словам Розенфельда, "практически в первозданном виде".
Бывала ли в этом особняке в начале XX века Кшесинская, точно не известно, но жила она в Кисловодске по другим адресам.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБалерина Матильда Кшесинская. 1900 год
Балерина Матильда Кшесинская. 1900 год - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Балерина Матильда Кшесинская. 1900 год
Один из них — дом на улице Коминтерна (с недавних пор — улица Алексея Реброва, которого считают основателем города-курорта). Другой — на улице Урицкого (теперь — архитектора Ходжаева, построившего в регионе Кавминвод более трехсот уникальных зданий).
Правда, на них нет мемориальных табличек, напоминающих о том, что здесь жили люди, чьи имена вошли в историю, сожалеет Борис Розенфельд.
Он рассказывает, что в одном из домов, где останавливалась Кшесинская, в советские годы была гинекологическая клиника, а сейчас это частное владение.

"А другое здание в таком плачевном состоянии, что его стыдно показывать туристам",— говорит Борис Розенфельд.

Дом жилой, недавно появилась информация, что его собираются расселять и реставрировать. Местные краеведы и экскурсоводы надеются, что когда-то на нем все-таки появится табличка.
© РИА Новости / Лариса ХудиковаСкульптура молодой женщины в Кисловодске
Кшесинская - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Лариса Худикова
Скульптура молодой женщины в Кисловодске
Заглянуть в особняки, где жила или останавливалась Кшесинская, пока нельзя. Но с ее именем связана другая городская достопримечательность — скульптура изящной молодой женщины в шляпке, что сидит на лавочке на одной из центральных улиц Кисловодска. Многие местные жители и туристы верят, что это и есть прославленная балерина.
Кисловодск - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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