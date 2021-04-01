https://ria.ru/20210401/puteshestviya-1603762141.html

Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле

Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда российские путешественники планируют полететь в апреле и как изменились цены на авиабилеты,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:00

2021-04-01T12:00

2021-04-01T12:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда российские путешественники планируют полететь в апреле и как изменились цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру.Рассматривалась информация по перелетам, оформленным для вылета с 1 по 30 апреля, данные сравнивались с тем же периодом 2019 года, так как в прошлом году действовали строгие ограничения в связи с пандемией.По данным аналитиков, больше всего путешествий запланировано на море и в другие теплые регионы. Направление Москва — Сочи лидирует по спросу. В апреле 2019 года оно уступало маршруту Москва — Симферополь, но доля последнего сократилась. Средний чек за перелет по самому популярному направлению составляет 5 745 рублей, в апреле 2019 года он был равен 4 664 рублям. Перелет Москва — Симферополь по сравнению с апрелем 2019 года подорожал на 21 процент, с 4 943 до 5 987 рублей.Замыкает тройку востребованных маршрутов Москва — Минеральные Воды. Средний чек здесь увеличился с 4 313 до 5 178 рублей. Кроме того, в пятерку самых поплурных направлений вошли Москва — Калининград и Москва — Краснодар. Здесь средние чеки выросли на 24 и 16 процентов соответственно.Аналитики отмечают, что свои позиции в рейтинге популярных направлений укрепили такие маршруты, как Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Анапа, Москва — Уфа, Москва — Ставрополь, Москва — Астрахань и Москва — Челябинск. Два года назад они не входили и в первую двадцатку.

https://ria.ru/20210331/smekhova-1602995822.html

москва

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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