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https://ria.ru/20210401/puteshestviya-1603762141.html
Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле
Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда российские путешественники планируют полететь в апреле и как изменились цены на авиабилеты,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:00
2021-04-01T12:00
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уфа
челябинск
путешествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда российские путешественники планируют полететь в апреле и как изменились цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру.Рассматривалась информация по перелетам, оформленным для вылета с 1 по 30 апреля, данные сравнивались с тем же периодом 2019 года, так как в прошлом году действовали строгие ограничения в связи с пандемией.По данным аналитиков, больше всего путешествий запланировано на море и в другие теплые регионы. Направление Москва — Сочи лидирует по спросу. В апреле 2019 года оно уступало маршруту Москва — Симферополь, но доля последнего сократилась. Средний чек за перелет по самому популярному направлению составляет 5 745 рублей, в апреле 2019 года он был равен 4 664 рублям. Перелет Москва — Симферополь по сравнению с апрелем 2019 года подорожал на 21 процент, с 4 943 до 5 987 рублей.Замыкает тройку востребованных маршрутов Москва — Минеральные Воды. Средний чек здесь увеличился с 4 313 до 5 178 рублей. Кроме того, в пятерку самых поплурных направлений вошли Москва — Калининград и Москва — Краснодар. Здесь средние чеки выросли на 24 и 16 процентов соответственно.Аналитики отмечают, что свои позиции в рейтинге популярных направлений укрепили такие маршруты, как Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Анапа, Москва — Уфа, Москва — Ставрополь, Москва — Астрахань и Москва — Челябинск. Два года назад они не входили и в первую двадцатку.
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, челябинск, путешествия

Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле

12:00 01.04.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда российские путешественники планируют полететь в апреле и как изменились цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру.
Рассматривалась информация по перелетам, оформленным для вылета с 1 по 30 апреля, данные сравнивались с тем же периодом 2019 года, так как в прошлом году действовали строгие ограничения в связи с пандемией.
По данным аналитиков, больше всего путешествий запланировано на море и в другие теплые регионы. Направление Москва — Сочи лидирует по спросу. В апреле 2019 года оно уступало маршруту Москва — Симферополь, но доля последнего сократилась. Средний чек за перелет по самому популярному направлению составляет 5 745 рублей, в апреле 2019 года он был равен 4 664 рублям. Перелет Москва — Симферополь по сравнению с апрелем 2019 года подорожал на 21 процент, с 4 943 до 5 987 рублей.
Замыкает тройку востребованных маршрутов Москва — Минеральные Воды. Средний чек здесь увеличился с 4 313 до 5 178 рублей. Кроме того, в пятерку самых поплурных направлений вошли Москва — Калининград и Москва — Краснодар. Здесь средние чеки выросли на 24 и 16 процентов соответственно.
Аналитики отмечают, что свои позиции в рейтинге популярных направлений укрепили такие маршруты, как Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Анапа, Москва — Уфа, Москва — Ставрополь, Москва — Астрахань и Москва — Челябинск. Два года назад они не входили и в первую двадцатку.
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