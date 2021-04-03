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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
Турция в красной зоне: COVID-19 резко наступает. Что делать туристам?
Турция в красной зоне: COVID-19 резко наступает. Что делать туристам?
В Турции очередные антирекорды — более 40 тысяч инфицированных за сутки, что почти в пять раз превышает российские показатели. Причем 75 процентов заражаются... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T07:57
здоровье
прививки
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
проблемы - туризм
туризм
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Светлана Баева. В Турции очередные антирекорды — более 40 тысяч инфицированных за сутки, что почти в пять раз превышает российские показатели. Причем 75 процентов заражаются британским штаммом. Анкара вводит новые ограничения, но туристов это не касается, и границы по-прежнему открыты. О том, насколько безопасно сейчас туда ехать, можно ли отказаться от тура и вернуть все деньги, — в материале РИА Новости.Печальные рекордыМинздрав республики бьет тревогу: настолько плохих показателей в Турции еще не было."Рост смертности от коронавируса заставил нас пересмотреть меры безопасности. Пятьдесят восемь провинций, в которых проживает 80 процентов населения страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Действующий комендантский час с 21:00 до 5:00 в будни сохраняется", — сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Среди наиболее проблемных регионов — большинство провинций, в том числе популярные у туристов Стамбул, Анкара, Анталья и Измир. Но на иностранных гостей комендантский час не распространяется.Месяц назад Турцию разделили по степени риска: низкий (синий), средний (желтый), высокий (оранжевый) и очень высокий (красный). К апрелю практически вся страна оказалась в красной зоне.При этом рестораны пока работают, но заполняются не более чем на 50 процентов. Во время комендантского часа и Рамадана, который начинается 13 апреля, — только навынос.Границы открыты, и туристы активно приезжают. По данным агентства Anadolu, в этом году курорты планируют принять 34 миллиона иностранных гостей. Мы в лидерах, в феврале страну посетили 87 тысяч россиян (более 16 процентов всего турпотока). В мае открывается высокий сезон, так что будет еще больше.Россияне предпочитают Турцию"В Европе самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже небезопасно. Так что отпуск лучше провести в России", — прокомментировал ситуацию советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.Однако туристы медиков не слушают, а Турция у нас стабильно возглавляет различные рейтинги. Например, по данным сервиса для планирования путешествий, туда забронировали 34 процента авиабилетов на международные рейсы. Как сообщили в онлайн-сервисе по покупке туров, 73 процента клиентов выбирали на лето именно эту страну."Массовых аннуляций нет, большинство туров — на анталийское и эгейское побережье, где туристы в основном проводят время на территории отелей", — говорят в пресс-службе крупного туроператора.В компании напоминают, что турецкие отели обязаны получать и ежемесячно подтверждать сертификацию здоровья Safe Tourizm. Документ выдают при соблюдении требований, утвержденных властями страны. Министерство здравоохранения Турции очень тщательно контролирует все провинции.Туристы гуляют, обстановка спокойнаяГиды на местах также уверяют, что отдыхать в Турции безопасно. "У нас очень мало отказов, а туристов много, я работаю по 24 часа в сутки", — отмечает организатор туров по Каппадокии Евгения Парун. Правда, она подчеркивает, что Гёреме (туристический центр Каппадокии) — небольшой город. "Мы постоянно видимся и хорошо друг друга знаем: гиды, сотрудники гостиниц, ресторанов. Все, в том числе и полиция, каждую неделю сдают тест на коронавирус, — объясняет она. — Так вот, за всю пандемию никто не заболел. Больницы у нас пустовали".Она предположила, что новую волну вызвала отмена ограничений, в том числе открытие ресторанов.Также Евгения напомнила, что в течение апреля вакцинируют всех работников турсектора Турции.На побережье тоже без волнений. "Я нахожусь в Анталье, и у нас никаких суперограничений нет, туристы как гуляли, так и гуляют, все музеи работают, экскурсии проводят, обстановка спокойная, — перечисляет гид Арина Ангельская. — Пандемия продолжается второй год, но я не вижу паники или ажиотажа. То, что Анталья в красной зоне, никак не ощущается. Ограничения действуют только для турецких граждан, туристы могут выходить в любое время".Впрочем, россияне, которые находятся в Турции, рекомендуют посмотреть, как будут развиваться события и когда снимут ограничения. "С 13 апреля по 12 мая отдыхать в Турции самостоятельно нет никакого резона. Все рестораны будут закрыты. Если ехать, то по путевке в отель", — советует автор канала на Яндекс.Дзен "Мама на море".Вернут ли деньги?Несмотря на довольно грозную статистику, отказаться от тура в Турцию и вернуть все деньги, скорее всего, не получится. "Стопроцентный возврат возможен лишь в том случае, если страна, в которую отправляется турист, признана небезопасной. Об этом должен объявить Ростуризм, а не эпидемиологи или региональные чиновники, — объясняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. — Турист вправе отказаться от путешествия в любой момент, деньги ему вернут, но за вычетом фактически понесенных расходов". Так что на вопрос, ехать в Турцию или нет, каждый должен ответить самостоятельно. Не стоит забывать и о тех, кто остается в России. Напомним, что британская, южноафриканская и бразильская разновидности коронавируса считаются более заразными. А британским штаммом в Турции уже заболели более 180 тысяч человек.Возвращаясь в Россию, следует соблюдать требования Роспотребнадзора. То есть надо не только сдать ПЦР-тест и загрузить его результат в течение 72 часов, но и соблюдать самоизоляцию, пока не выяснится, что он отрицательный. А также внимательно следить за здоровьем и в случае ухудшения вызвать врача, а не идти в поликлинику. Дело не столько в штрафах (до 40 тысяч рублей), сколько в ответственности и желании не испортить грядущий сезон отпусков родным и близким, друзьям, соседям.
https://ria.ru/20210329/turtsiya-1603366404.html
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здоровье, прививки, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, проблемы - туризм, туризм, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, европа, измир, стамбул, реджеп тайип эрдоган, вакцинация

Турция в красной зоне: COVID-19 резко наступает. Что делать туристам?

08:00 03.04.2021
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Светлана Баева. В Турции очередные антирекорды — более 40 тысяч инфицированных за сутки, что почти в пять раз превышает российские показатели. Причем 75 процентов заражаются британским штаммом. Анкара вводит новые ограничения, но туристов это не касается, и границы по-прежнему открыты. О том, насколько безопасно сейчас туда ехать, можно ли отказаться от тура и вернуть все деньги, — в материале РИА Новости.

Печальные рекорды

Минздрав республики бьет тревогу: настолько плохих показателей в Турции еще не было.
"Рост смертности от коронавируса заставил нас пересмотреть меры безопасности. Пятьдесят восемь провинций, в которых проживает 80 процентов населения страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Действующий комендантский час с 21:00 до 5:00 в будни сохраняется", — сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Среди наиболее проблемных регионов — большинство провинций, в том числе популярные у туристов Стамбул, Анкара, Анталья и Измир. Но на иностранных гостей комендантский час не распространяется.
Месяц назад Турцию разделили по степени риска: низкий (синий), средний (желтый), высокий (оранжевый) и очень высокий (красный). К апрелю практически вся страна оказалась в красной зоне.
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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В большинстве провинций Турции ввели комендантский час по выходным
При этом рестораны пока работают, но заполняются не более чем на 50 процентов. Во время комендантского часа и Рамадана, который начинается 13 апреля, — только навынос.
Границы открыты, и туристы активно приезжают. По данным агентства Anadolu, в этом году курорты планируют принять 34 миллиона иностранных гостей. Мы в лидерах, в феврале страну посетили 87 тысяч россиян (более 16 процентов всего турпотока). В мае открывается высокий сезон, так что будет еще больше.
Отель Mardan Palace в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 11:10Туризм
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Россияне предпочитают Турцию

"В Европе самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже небезопасно. Так что отпуск лучше провести в России", — прокомментировал ситуацию советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
Однако туристы медиков не слушают, а Турция у нас стабильно возглавляет различные рейтинги. Например, по данным сервиса для планирования путешествий, туда забронировали 34 процента авиабилетов на международные рейсы. Как сообщили в онлайн-сервисе по покупке туров, 73 процента клиентов выбирали на лето именно эту страну.
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 07:39Распространение коронавируса
Эпидемиолог предостерег россиян от поездок за границу
"Массовых аннуляций нет, большинство туров — на анталийское и эгейское побережье, где туристы в основном проводят время на территории отелей", — говорят в пресс-службе крупного туроператора.
В компании напоминают, что турецкие отели обязаны получать и ежемесячно подтверждать сертификацию здоровья Safe Tourizm. Документ выдают при соблюдении требований, утвержденных властями страны. Министерство здравоохранения Турции очень тщательно контролирует все провинции.
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 18:59Туризм
Около восьми тысяч предприятий туриндустрии в Турции признаны безопасными

Туристы гуляют, обстановка спокойная

Гиды на местах также уверяют, что отдыхать в Турции безопасно. "У нас очень мало отказов, а туристов много, я работаю по 24 часа в сутки", — отмечает организатор туров по Каппадокии Евгения Парун. Правда, она подчеркивает, что Гёреме (туристический центр Каппадокии) — небольшой город. "Мы постоянно видимся и хорошо друг друга знаем: гиды, сотрудники гостиниц, ресторанов. Все, в том числе и полиция, каждую неделю сдают тест на коронавирус, — объясняет она. — Так вот, за всю пандемию никто не заболел. Больницы у нас пустовали".
Она предположила, что новую волну вызвала отмена ограничений, в том числе открытие ресторанов.
Также Евгения напомнила, что в течение апреля вакцинируют всех работников турсектора Турции.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 марта, 14:49Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на майские праздники в Турцию
На побережье тоже без волнений. "Я нахожусь в Анталье, и у нас никаких суперограничений нет, туристы как гуляли, так и гуляют, все музеи работают, экскурсии проводят, обстановка спокойная, — перечисляет гид Арина Ангельская. — Пандемия продолжается второй год, но я не вижу паники или ажиотажа. То, что Анталья в красной зоне, никак не ощущается. Ограничения действуют только для турецких граждан, туристы могут выходить в любое время".
Впрочем, россияне, которые находятся в Турции, рекомендуют посмотреть, как будут развиваться события и когда снимут ограничения. "С 13 апреля по 12 мая отдыхать в Турции самостоятельно нет никакого резона. Все рестораны будут закрыты. Если ехать, то по путевке в отель", — советует автор канала на Яндекс.Дзен "Мама на море".
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 01:49Туризм
Российская туристка пожаловалась на неправомерные штрафы в Турции

Вернут ли деньги?

Несмотря на довольно грозную статистику, отказаться от тура в Турцию и вернуть все деньги, скорее всего, не получится.
"Стопроцентный возврат возможен лишь в том случае, если страна, в которую отправляется турист, признана небезопасной. Об этом должен объявить Ростуризм, а не эпидемиологи или региональные чиновники, — объясняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. — Турист вправе отказаться от путешествия в любой момент, деньги ему вернут, но за вычетом фактически понесенных расходов".
Так что на вопрос, ехать в Турцию или нет, каждый должен ответить самостоятельно. Не стоит забывать и о тех, кто остается в России. Напомним, что британская, южноафриканская и бразильская разновидности коронавируса считаются более заразными. А британским штаммом в Турции уже заболели более 180 тысяч человек.
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29 марта, 02:31Туризм
Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
Возвращаясь в Россию, следует соблюдать требования Роспотребнадзора. То есть надо не только сдать ПЦР-тест и загрузить его результат в течение 72 часов, но и соблюдать самоизоляцию, пока не выяснится, что он отрицательный. А также внимательно следить за здоровьем и в случае ухудшения вызвать врача, а не идти в поликлинику. Дело не столько в штрафах (до 40 тысяч рублей), сколько в ответственности и желании не испортить грядущий сезон отпусков родным и близким, друзьям, соседям.
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