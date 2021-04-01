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Эпидемиолог предостерег россиян от поездок за границу

Эпидемиолог предостерег россиян от поездок за границу

Отпуск в этом году лучше всего провести в России, потому что в Европе наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, рассказал РИА Новости советник директора по... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T07:39

2021-04-01T07:39

2021-04-01T10:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

виктор малеев

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Отпуск в этом году лучше всего провести в России, потому что в Европе наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Академик отметил, что в заболеваемость коронавирусом в России снижается: есть даже места, где регистрируют всего по несколько случаев COVID-19.Ранее Малеев рассказал, что эпидемия в стране может закончиться к августу — к тому моменту многие уже приобретут иммунитет.В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч человек умерли. Самый большой суточный прирост зафиксировали в декабре — тогда цифры приближались к 30 тысячам, а потом пошли на спад.

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2021

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