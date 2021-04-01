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Эпидемиолог предостерег россиян от поездок за границу
Эпидемиолог предостерег россиян от поездок за границу
Отпуск в этом году лучше всего провести в России, потому что в Европе наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, рассказал РИА Новости советник директора по... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:39
2021-04-01T07:39
2021-04-01T10:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор малеев
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Отпуск в этом году лучше всего провести в России, потому что в Европе наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Академик отметил, что в заболеваемость коронавирусом в России снижается: есть даже места, где регистрируют всего по несколько случаев COVID-19.Ранее Малеев рассказал, что эпидемия в стране может закончиться к августу — к тому моменту многие уже приобретут иммунитет.В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч человек умерли. Самый большой суточный прирост зафиксировали в декабре — тогда цифры приближались к 30 тысячам, а потом пошли на спад.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор малеев, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, турция, европа, общество