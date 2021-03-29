https://ria.ru/20210329/turtsiya-1603366404.html

В большинстве провинций Турции ввели комендантский час по выходным

В большинстве провинций Турции ввели комендантский час по выходным

В большинстве провинций Турции вновь введут комендантский час по выходным, объявил президент Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:33

2021-03-29T20:33

2021-03-29T23:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. В большинстве провинций Турции вновь введут комендантский час по выходным, объявил президент Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.По данным Минздрава, в субботу в стране выявили 30 021 заболевшего COVID-19, что стало максимальным показателем с начала декабря.В зону высокого риска входят в том числе Стамбул, Анкара, Анталья и Измир. В зоне среднего и низкого риска остаются лишь несколько провинций на юго-востоке страны.Эрдоган добавил, что кафе и рестораны во время комендантского часа могут работать только навынос, в остальное время они должны принимать не более половины посетителей от своей вместимости.Регионы Турции поделены на четыре категории: низкого, среднего, высокого и очень высокого риска по распространению коронавируса.С 1 марта в первых двух полностью отменили комендантский час по выходным, в первых трех открылись закрытые с конца ноября кафе и рестораны, им разрешили принимать клиентов с 07:00 до 19:00 при условии заполняемости не более 50 процентов.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом СoronaVac. В первую очередь прививку получили медики, учителя и пожилые. Всего обе дозы вакцины ввели уже шести миллионам граждан.

https://ria.ru/20210315/turtsiya-1601231705.html

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596458098.html

турция

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коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире