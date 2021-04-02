https://ria.ru/20210402/sevpotok-1603977104.html

В России ответили на заявление МИД Франции по "Северному потоку — 2"

В России ответили на заявление МИД Франции по "Северному потоку — 2"

Российские политики и эксперты оценили заявление МИД Франции о том, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" вызывает опасения у Парижа... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:50

2021-04-02T15:50

2021-04-02T18:40

артем туров

россия

северный поток — 2

сергей цеков

совет федерации рф

госдума рф

евросоюз

франция

германия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские политики и эксперты оценили заявление МИД Франции о том, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" вызывает опасения у Парижа. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее госсекретарь Клеман Бон рассказал, что у Парижа и Берлина есть расхождения по поводу проекта. Дипломат также напомнил о позиции Эммануэля Макрона, который говорил, что "Северный поток — 2" создает зависимость Европы от России. Гарантированные поставкиЧлен комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT предположил, что Париж и Берлин все-таки выработают общее видение ситуации."Почему появились "Турецкий поток" и "Северный поток"? Как раз для того, чтобы гарантированно поставлять газ в Европу и увеличивать при необходимости эти поставки", — заявил сенатор. Цеков отметил, что проект несет экономическую выгоду. Он добавил, что для России важно быть добросовестным поставщиком. "Постоянные разговоры о том, что надо или не надо, настороженность — это не очень красит государства Евросоюза", — добавил он. Парламентарий подчеркнул, что Россия — надежный партнер, и призвал европейцев быть такими же.Угроза стагнации Без поставки энергоносителей из России экономику западных стран ждет стагнация, заявил каналу "Дума ТВ" депутат нижней палаты парламента Артем Туров."Поставки российских энергоресурсов надежно обеспечивают экономику европейских стран. Это было и во времена Советского Союза, и современной России", — заметил парламентарий.Он констатировал, что Россия — надежный поставщик, и добавил, что без нового газопровода экономика европейских стран перестанет расти.Депутат подчеркнул, что особенно это касается Германии, которая планирует в дальнейшем отказаться от атомных электростанций.Три причиныВедущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, в свою очередь, перечислил факторы, из-за которых Париж и Берлин по-разному относятся к проекту газопровода. В беседе с радио Sputnik эксперт отметил, что Франция в меньшей степени зависит от российского газа."Поставки туда существенно ниже — это факт", — уточнил он.Вторая причина — опасения Парижа из-за усиления экономической мощи Берлина в случае запуска "Северного потока — 2", уверен Федоров."Это дает преимущества и без того лидеру Евросоюза — Германии — в экономической сфере, да и в политической тоже", — пояснил эксперт.В качестве третьей причины он назвал стремление Макрона к "европейской суверенности" и опасения, что газопровод станет разъединяющим фактором внутри Евросоюза. "Поскольку известно, что страны-русофобы — Польша, страны Прибалтики и сочувствующие им — поддерживают американскую линию, это вносит разлад в и так уже нестройные ряды ЕС", — подытожил Федоров.Проект газопровода"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Магистраль соединяет по дну Балтийского моря Россию и Германию, проходя через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США, продвигающие свой сжиженный природный газ странам Европы, выступают против проекта. Вашингтон с помощью санкций пытается помешать его реализации, однако "Северный поток — 2" почти достроен, его намерены сдать в этом году.Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и выгоден Европе. В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html

https://ria.ru/20210327/potok-1603110671.html

https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603212620.html

https://ria.ru/20210329/gazoprovod-1603290697.html

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франция

германия

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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" 2021-04-02T15:50 true PT1M04S

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артем туров, россия, северный поток — 2, сергей цеков, совет федерации рф, госдума рф, евросоюз, франция, германия, в мире, экономика