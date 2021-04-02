Почти сто предприятий Ленобласти вышли на международный рынок в 2020 году
© Фото : Правительство Ленинградской областиЦеремония награждения победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Почти сто предприятий Ленинградской области вышли на международный рынок в прошлом году. регион занял 13 место в списке регионов-экспортеров, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года".
По его словам, всего экспортом товаров занимались 728 областных компаний. Расширилась география экспорта на шесть стран (в 2020 году – 144 страны, в 2019 году – 138).
"Наша задача войти в десятку лидеров регионов-экспортеров. Сегодня мы на 13 месте, но главное отличие – половина нашего экспорта – несырьевой. Для того, чтобы наращивать экспорт важно делать ставку на малый и средний бизнес, помогать им и учить, выводить их на новые рынки. Чтобы появилась дорога сначала нужна тропинка. И второе - поддержка наших традиционных экспортеров, крупных компаний", – сказал Дрозденко.
Он также отметил, что по итогам 2020 года благодаря эффективной деятельности Центра поддержки экспорта Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса. При содействии Центра на экспорт вышли 65 малых и средних компаний, из которых 17 ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность. Объем поддержанного экспорта субъектов МСП составил 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов США.
Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан.