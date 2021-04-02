https://ria.ru/20210402/rynok-1603939623.html

Почти сто предприятий Ленобласти вышли на международный рынок в 2020 году

Почти сто предприятий Ленобласти вышли на международный рынок в 2020 году

Почти сто предприятий Ленинградской области вышли на международный рынок в прошлом году. регион занял 13 место в списке регионов-экспортеров, сообщил глава... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:07

2021-04-02T13:07

2021-04-02T13:07

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Почти сто предприятий Ленинградской области вышли на международный рынок в прошлом году. регион занял 13 место в списке регионов-экспортеров, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года".По его словам, всего экспортом товаров занимались 728 областных компаний. Расширилась география экспорта на шесть стран (в 2020 году – 144 страны, в 2019 году – 138).Он также отметил, что по итогам 2020 года благодаря эффективной деятельности Центра поддержки экспорта Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса. При содействии Центра на экспорт вышли 65 малых и средних компаний, из которых 17 ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность. Объем поддержанного экспорта субъектов МСП составил 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов США.Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан.

https://ria.ru/20210401/reinzhiniring-1603766635.html

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александр дрозденко, экономика