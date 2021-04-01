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https://ria.ru/20210401/vkontakte-1603739680.html
Суд отклонил кассацию CD Land в споре с "ВКонтакте" из-за эмодзи "Ждуна"
Суд отклонил кассацию CD Land в споре с "ВКонтакте" из-за эмодзи "Ждуна"
Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:52
2021-04-01T09:52
тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", в иске к соцсети "ВКонтакте" о взыскании 5 миллионов рублей.Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, СИП отклонил кассационную жалобу истца на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.Претензии истца связаны с тем, что соцсеть на основе произведения создала серию электронных стикеров (эмодзи), записанных на электронный носитель и доступных всем пользователям из любого места в любое время. CD Land потребовал прекратить нарушение его интеллектуальных прав и взыскать с ответчика 5 миллионов рублей компенсации за нарушение этих прав.Суд первой инстанции полностью отклонил иск. Он сослался на нормы гражданского законодательства, допускающие такое использование произведения без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения, как создание на него пародии или карикатуры.Суд указал в решении, что "принимая во внимание историю появления интернет-мема "Ждун", юмористическую отсылку спорного бесплатного набора стикеров ответчика к интернет-мему "Ждун", а также… комическую цель его использования, суд приходит к выводу, что ООО "В Контакте" на своем интернет-портале использует ни что иное, как пародии на произведение… а не само произведение". Решение в ноябре оставила в силе апелляционная инстанция."Си Ди Лэнд контакт" обладает на территории России исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт."Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
https://ria.ru/20200709/1574125742.html
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тринадцатый арбитражный апелляционный суд, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Суд отклонил кассацию CD Land в споре с "ВКонтакте" из-за эмодзи "Ждуна"

09:52 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек в костюме "Ждуна"
Человек в костюме Ждуна - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", в иске к соцсети "ВКонтакте" о взыскании 5 миллионов рублей.
Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, СИП отклонил кассационную жалобу истца на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
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Суд взыскал с производителя игрушек 8,8 млн рублей за контрафакт "ждунов"
Претензии истца связаны с тем, что соцсеть на основе произведения создала серию электронных стикеров (эмодзи), записанных на электронный носитель и доступных всем пользователям из любого места в любое время. CD Land потребовал прекратить нарушение его интеллектуальных прав и взыскать с ответчика 5 миллионов рублей компенсации за нарушение этих прав.
Суд первой инстанции полностью отклонил иск. Он сослался на нормы гражданского законодательства, допускающие такое использование произведения без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения, как создание на него пародии или карикатуры.
Суд указал в решении, что "принимая во внимание историю появления интернет-мема "Ждун", юмористическую отсылку спорного бесплатного набора стикеров ответчика к интернет-мему "Ждун", а также… комическую цель его использования, суд приходит к выводу, что ООО "В Контакте" на своем интернет-портале использует ни что иное, как пародии на произведение… а не само произведение". Решение в ноябре оставила в силе апелляционная инстанция.
"Си Ди Лэнд контакт" обладает на территории России исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт.
"Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
Интернет-герой Ждун в отделении Почты России на улице Бауманская во время запуска проекта Почта без очередей - РИА Новости, 1920, 09.01.2019
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