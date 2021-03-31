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Лучшие фото РИА Новости, март 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, март 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.03.2021
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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ever given, адам дайнес, яна кошкина, анна щербакова, торговые центры, кошки, вднх, протесты, артур бетербиев, северная суматра, никола-ленивец, навруз, масленица, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, московский зоопарк, михаил мишустин, большой московский государственный цирк, владимир путин, сергей шойгу, москва, новосибирск, сочи, медан, республика крым, республика татарстан (татарстан), екатеринбург, афины, баку, париж, варшава, индонезия, киев, санкт-петербург, тайга, московский метрополитен, 8 марта, мода, вулкан, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, март 2021 года

11:01 31.03.2021 (обновлено: 12:10 31.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спортсменки готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
1 из 35

Спортсменки готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Участница демонстрации в Варшаве, приуроченной к Международному женскому дню.

Участница демонстрации, приуроченной к Международному женскому дню, в Варшаве
2 из 35

Участница демонстрации в Варшаве, приуроченной к Международному женскому дню.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Ахмед Шакер / Перейти в фотобанк

Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель и почти на неделю заблокировавшего движение по Суэцкому каналу.

Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
3 из 35

Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель и почти на неделю заблокировавшего движение по Суэцкому каналу.

© РИА Новости / Ахмед Шакер
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© РИА Новости / Алексей Майшев

Девушки, сидящие на подоконнике.

Девушки, сидящие на подоконнике
4 из 35

Девушки, сидящие на подоконнике.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самец большой панды Жуи в Московском зоопарке.

Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке
5 из 35

Самец большой панды Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения.

Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в произвольной программе одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения
6 из 35

Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сожжение инсталляции художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
7 из 35

Сожжение инсталляции художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ в Москве.

Девушка в маске на выставке Ювелирный вернисаж на ВДНХ в Москве
8 из 35

Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в тайге.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
9 из 35

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве.

Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве
10 из 35

Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.

Член клуба закаливания и зимнего плавания участвует в конкурсах во время празднования Масленицы в Новосибирске
11 из 35

Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Коровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму.

Коровы на территории животноводческого хозяйства Партизан в Крыму
12 из 35

Коровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанк

Участницы марша феминисток в Париже.

Участники марша феминисток в Париже
13 из 35

Участницы марша феминисток в Париже.

© РИА Новости / Флоренс Галле
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Яна Кошкина на pre-party музыкальной премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.

Актриса Яна Кошкина на pre-party ежегодной музыкальной премии Жара Music Awards 2021 в ресторане Cafe Milano в Москве.
14 из 35

Актриса Яна Кошкина на pre-party музыкальной премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанк

Местный житель во дворе своего дома у подножия вулкана Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра.

Местный житель во дворе своего дома у подножия вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии
15 из 35

Местный житель во дворе своего дома у подножия вулкана Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра.

© РИА Новости / Сутанта Адитья
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене Дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.

Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене дворца спорта Мегаспорт в Москве
16 из 35

Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене Дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоздушная гимнастка в сцене из спектакля "И100РИЯ" в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Воздушная гимнастка в сцене из спектакля И100РИЯ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
17 из 35
Воздушная гимнастка в сцене из спектакля "И100РИЯ" в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанк

Участники традиционного яванского танца куда лампинг в Индонезии. Мультиэкспозиция.

Участники традиционного яванского танца Куда-Лампинг в Индонезии. Мультиэкспозиция
18 из 35

Участники традиционного яванского танца куда лампинг в Индонезии. Мультиэкспозиция.

© РИА Новости / Сутанта Адитья
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Молдавская певица Наталья Гордиенко выступает на презентации клипа на песню Sugar, с которой поедет на Евровидение-2021. Продюсирует исполнительницу Филипп Киркоров.

Певица Наталья Гордиенко выступает на презентации клипа на песню Sugar
19 из 35

Молдавская певица Наталья Гордиенко выступает на презентации клипа на песню Sugar, с которой поедет на Евровидение-2021. Продюсирует исполнительницу Филипп Киркоров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Празднование "Свияжской Масленицы" в Татарстане.

Участницы празднования Свияжской масленицы в остров-граде Свияжск в Татарстане
20 из 35

Празднование "Свияжской Масленицы" в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах
21 из 35

Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Прострел крымский, или сон-трава, на плато горы Челтер-Кая в Севастополе.

Прострел крымский или Сон-трава на плато горы Челтер-Кая
22 из 35

Прострел крымский, или сон-трава, на плато горы Челтер-Кая в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.

Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара
23 из 35

Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Женщина продает нарциссы на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.

Женщина продает нарциссы на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
24 из 35

Женщина продает нарциссы на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Участник экстремального аквашоу "Прыгни и замерзни" в Екатеринбурге.

Участник экстремального аква-шоу Прыгни и замерзни в Екатеринбурге
25 из 35

Участник экстремального аквашоу "Прыгни и замерзни" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Марш женщин в Киеве 8 марта. Участницы шествия требуют от властей Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с домашним насилием.

Участники ежегодного Марша женщин, посвященного празднику 8 Марта, в Киеве
26 из 35

Марш женщин в Киеве 8 марта. Участницы шествия требуют от властей Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с домашним насилием.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Показ коллекции детской одежды дизайнера Светланы Анохиной на неделе моды Crimean Fashion Week.

Участница показа коллекции детской одежды дизайнера Светланы Анохиной в рамках недели моды Crimean Fashion Week
27 из 35

Показ коллекции детской одежды дизайнера Светланы Анохиной на неделе моды Crimean Fashion Week.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Люди загорают у стены Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
28 из 35

Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Тактические учения военнослужащих гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на полигоне Опук в Крыму.

Тактические учения военнослужащих гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на полигоне Опук в Республике Крым
29 из 35

Тактические учения военнослужащих гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на полигоне Опук в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Body Worlds. Мир тела" в Москве.

Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве
30 из 35

Посетитель на выставке "Body Worlds. Мир тела" в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Покупательница в торговом центре "Авиапарк" в Москве.

Покупательница в торговом центре
31 из 35

Покупательница в торговом центре "Авиапарк" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза, знаменующего приход весны, в Баку.

Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку
32 из 35

Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза, знаменующего приход весны, в Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Павел Бедняков

Рыбаки на льду в Новомосковском административном округе Москвы.

Рыбаки на льду реки в Новомосковском административном округе Москвы
33 из 35

Рыбаки на льду в Новомосковском административном округе Москвы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Билл Виола. Путешествие души" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Выставка Билл Виола. Путешествие души в ГМИИ им. А. С. Пушкина
34 из 35

Посетительница на выставке "Билл Виола. Путешествие души" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй / Перейти в фотобанк

Дети играют на берегу реки в одном из районов города Медан на Суматре.

Дети играют на берегу реки в одном из районов в городе Медан
35 из 35

Дети играют на берегу реки в одном из районов города Медан на Суматре.

© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй
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