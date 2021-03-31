Лучшие фото РИА Новости, март 2021 года
Спортсменки готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсменки готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Участница демонстрации в Варшаве, приуроченной к Международному женскому дню.
Участница демонстрации в Варшаве, приуроченной к Международному женскому дню.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель и почти на неделю заблокировавшего движение по Суэцкому каналу.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель и почти на неделю заблокировавшего движение по Суэцкому каналу.
Девушки, сидящие на подоконнике.
Самец большой панды Жуи в Московском зоопарке.
Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения.
Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения.
Сожжение инсталляции художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".
Сожжение инсталляции художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец".
Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ в Москве.
Девушка в маске на выставке "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ в Москве.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в тайге.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в тайге.
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве.
Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.
Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время празднования Масленицы в Новосибирске.
Коровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму.
Коровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму.
Участницы марша феминисток в Париже.
Актриса Яна Кошкина на pre-party музыкальной премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.
Актриса Яна Кошкина на pre-party музыкальной премии "Жара Music Awards 2021" в Москве.
Местный житель во дворе своего дома у подножия вулкана Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра.
Местный житель во дворе своего дома у подножия вулкана Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра.
Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене Дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.
Артур Бетербиев (Россия) и Адам Дайнес (Германия) в поединке по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе на арене Дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.
Участники традиционного яванского танца куда лампинг в Индонезии. Мультиэкспозиция.
Участники традиционного яванского танца куда лампинг в Индонезии. Мультиэкспозиция.
Молдавская певица Наталья Гордиенко выступает на презентации клипа на песню Sugar, с которой поедет на Евровидение-2021. Продюсирует исполнительницу Филипп Киркоров.
Молдавская певица Наталья Гордиенко выступает на презентации клипа на песню Sugar, с которой поедет на Евровидение-2021. Продюсирует исполнительницу Филипп Киркоров.
Празднование "Свияжской Масленицы" в Татарстане.
Празднование "Свияжской Масленицы" в Татарстане.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах.
Прострел крымский, или сон-трава, на плато горы Челтер-Кая в Севастополе.
Прострел крымский, или сон-трава, на плато горы Челтер-Кая в Севастополе.
Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
Кошка на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая.
Женщина продает нарциссы на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.
Женщина продает нарциссы на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района Сочи.
Участник экстремального аквашоу "Прыгни и замерзни" в Екатеринбурге.
Марш женщин в Киеве 8 марта. Участницы шествия требуют от властей Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с домашним насилием.
Марш женщин в Киеве 8 марта. Участницы шествия требуют от властей Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с домашним насилием.
Показ коллекции детской одежды дизайнера Светланы Анохиной на неделе моды Crimean Fashion Week.
Показ коллекции детской одежды дизайнера Светланы Анохиной на неделе моды Crimean Fashion Week.
Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Люди загорают у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Тактические учения военнослужащих гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на полигоне Опук в Крыму.
Тактические учения военнослужащих гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на полигоне Опук в Крыму.
Посетитель на выставке "Body Worlds. Мир тела" в Москве.
Посетитель на выставке "Body Worlds. Мир тела" в Москве.
Покупательница в торговом центре "Авиапарк" в Москве.
Покупательница в торговом центре "Авиапарк" в Москве.
Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза, знаменующего приход весны, в Баку.
Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза, знаменующего приход весны, в Баку.
Рыбаки на льду в Новомосковском административном округе Москвы.
Посетительница на выставке "Билл Виола. Путешествие души" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Посетительница на выставке "Билл Виола. Путешествие души" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Дети играют на берегу реки в одном из районов города Медан на Суматре.
Дети играют на берегу реки в одном из районов города Медан на Суматре.