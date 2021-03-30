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Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности
Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности
Комитет Совфеда по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, сенаторы рассмотрят документ... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:59
2021-03-30T11:07
валерий фальков
владимир лукин
российская академия наук
андрей климов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Комитет Совфеда по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, сенаторы рассмотрят документ 31 марта.Изменения вносятся в закон об образовании.Согласно документу, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.Ранее международный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, однако против документа высказался замглавы комитета Владимир Лукин. По мнению сенатора, "не надо устанавливать директивное руководство правдой и неправдой, нужно убеждать". Он также сообщил, что в РАН высказались против принятия закона.Один из авторов документа, сенатор Андрей Климов в свою очередь подчеркнул, что законопроект поддержали правительство, регионы. Кроме того, закон открывает широкие возможности для государственной поддержки просветительской деятельности.Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены.Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что комитет будет вести мониторинг реализации закона, а также подготовит методические рекомендации для его исполнения на региональном и муниципальном уровне. "Уже приходят обращения от директоров музеев, что от них требуют согласовать список участников пресс-конференций, согласовать интервью".Сенатор также полагает, что в прайм-тайм на телеканалах нужно показывать передачи, направленные на просвещение граждан, "не нужно разбирать там "дно".
https://ria.ru/20210317/falkov-1601631242.html
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валерий фальков, владимир лукин, российская академия наук, андрей климов, образование - общество, общество

Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности

09:59 30.03.2021 (обновлено: 11:07 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Комитет Совфеда по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, сенаторы рассмотрят документ 31 марта.
Изменения вносятся в закон об образовании.
Согласно документу, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 13:17
Фальков прокомментировал закон о просветительской деятельности
Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.
Ранее международный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, однако против документа высказался замглавы комитета Владимир Лукин. По мнению сенатора, "не надо устанавливать директивное руководство правдой и неправдой, нужно убеждать". Он также сообщил, что в РАН высказались против принятия закона.
Один из авторов документа, сенатор Андрей Климов в свою очередь подчеркнул, что законопроект поддержали правительство, регионы. Кроме того, закон открывает широкие возможности для государственной поддержки просветительской деятельности.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены.
Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что комитет будет вести мониторинг реализации закона, а также подготовит методические рекомендации для его исполнения на региональном и муниципальном уровне. "Уже приходят обращения от директоров музеев, что от них требуют согласовать список участников пресс-конференций, согласовать интервью".
Сенатор также полагает, что в прайм-тайм на телеканалах нужно показывать передачи, направленные на просвещение граждан, "не нужно разбирать там "дно".
 
Валерий ФальковВладимир ЛукинРоссийская академия наукАндрей КлимовОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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