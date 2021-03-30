https://ria.ru/20210330/zakon-1603404010.html

Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности

Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности

Комитет Совфеда по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, сенаторы рассмотрят документ... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T09:59

2021-03-30T09:59

2021-03-30T11:07

валерий фальков

владимир лукин

российская академия наук

андрей климов

образование - общество

общество

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Комитет Совфеда по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, сенаторы рассмотрят документ 31 марта.Изменения вносятся в закон об образовании.Согласно документу, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.Ранее международный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности, однако против документа высказался замглавы комитета Владимир Лукин. По мнению сенатора, "не надо устанавливать директивное руководство правдой и неправдой, нужно убеждать". Он также сообщил, что в РАН высказались против принятия закона.Один из авторов документа, сенатор Андрей Климов в свою очередь подчеркнул, что законопроект поддержали правительство, регионы. Кроме того, закон открывает широкие возможности для государственной поддержки просветительской деятельности.Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены.Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что комитет будет вести мониторинг реализации закона, а также подготовит методические рекомендации для его исполнения на региональном и муниципальном уровне. "Уже приходят обращения от директоров музеев, что от них требуют согласовать список участников пресс-конференций, согласовать интервью".Сенатор также полагает, что в прайм-тайм на телеканалах нужно показывать передачи, направленные на просвещение граждан, "не нужно разбирать там "дно".

https://ria.ru/20210317/falkov-1601631242.html

https://ria.ru/20210125/zakonoproekt-1594495680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, владимир лукин, российская академия наук, андрей климов, образование - общество, общество