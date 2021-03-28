https://ria.ru/20210328/pervenets-1603174006.html

Россияне назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Россияне назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Лучшим средним возрастом для того, чтобы завести первого ребенка, россияне назвали 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин. Об этом говорится в исследовании... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T09:42

2021-03-28T09:42

2021-03-28T10:11

сбербанк россии

superjob

уфа

ульяновск

махачкала

дети

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Лучшим средним возрастом для того, чтобы завести первого ребенка, россияне назвали 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.Большинство опрошенных (44 процента) заявили, что женщине стоит родить первого ребенка в возрасте 19-24 лет. Мужчинам, по мнению 48 процентов респондентов, следует заводить первенца в возрасте от 25 до 29 лет. Такие ответы давали более 40 процентов россиян из четырех групп с доходами: до 30 тысяч рублей, от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, и от 80 тысяч рублей.Самым непопулярным вариантом стал возраст до 18 и после 40 лет для мужчин и женщин — этот вариант выбрали от нуля до двух процентов участников опроса. Еще девять процентов затруднились ответить. По сравнению с исследованием от 2010 года россияне стали чаще говорить, что решение должно опираться на финансовые возможности и степень готовности, а не на возраст.Опрос проводили с 11 по 23 февраля. В нем приняли участие три тысячи жителей страны со всей страны. Ранее исследование "Сбербанк страхование жизни" показало, что пополнение в 2021 году планирует каждая десятая российская пара. Махачкала и Набережные Челны (по 15 процентов в каждом) лидируют по количеству семей, которые ожидают детей в этом году. Далее в списке следует Уфа (14 процентов), Ульяновск, Барнаул, Астрахань и Казань — по 13 процентов в каждом.

https://ria.ru/20210322/vyplaty-1602288516.html

уфа

ульяновск

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, superjob, уфа, ульяновск, махачкала, дети, общество