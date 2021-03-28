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Парламентарии ответили на угрозы Украины выдворить россиян из Крыма
Парламентарии ответили на угрозы Украины выдворить россиян из Крыма
Сенаторы и депутаты Госдумы раскритиковали заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, пригрозившего выдворить россиян из Крыма. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T19:06
2021-03-28T19:30
россия
алексей резников
ситуация на украине
михаил шеремет
леонид калашников
сергей цеков
совет федерации рф
госдума рф
республика крым
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы раскритиковали заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, пригрозившего выдворить россиян из Крыма.Ранее чиновник пообещал, что после "возвращения" полуострова в состав Украины киевские власти выселят оттуда всех граждан России, переехавших с материковой части страны."Неотъемлемая часть России"Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с РИА Новости Крым посоветовал Резникову обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма."Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — сказал он.Калашников также напомнил о том, что полуостров является неотъемлемой частью России.Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил о необходимости объявить украинского политика в розыск."Призываю &lt;…&gt; следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.По мнению Шеремета, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их "заокеанскими хозяевами"."Мели, Емеля, твоя неделя"Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT также раскритиковал попытки Украины вмешаться в дела России."Он (Резников. — Прим. ред.) либо любит писать фантастические рассказы, либо ему это приснилось. Потому что он рассуждает о чужой территории, о субъекте Российской Федерации. Никто оттуда не выйдет, никогда в жизни киевские власти там править ничем не будут", — напомнил он.Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков поддержал коллегу и сравнил Резникова с персонажем известной пословицы."Резников напоминает персонажа пословицы: "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы", — сказал он РИА Новости.Кроме того, Цеков напомнил, что за последние семь лет на полуостров вернулись либо переехали около ста тысяч украинцев, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре."Подмена дискурса"Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с РИА Новости отметил, что заявление Резникова о выселении из Крыма россиян не имеет ничего общего с реальностью."Со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности", — заключил Молохов.Он также сравнил обсуждение "выселенных из Крыма" россиян с дискуссией о "нашествии рептилоидов на Крещатике".Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, в свою очередь, назвал позицию Киева по вопросу полуострова проявлением истерики из-за невозможности возвращения Крыма под контроль Украины."Бредовыми заявлениями пытаются сохранить остатки рейтинга. Но, на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины", — резюмировал Чегринец.В России неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Несмотря на это, Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. За вхождение в состав России на референдуме в 2014 году проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, алексей резников, ситуация на украине, михаил шеремет, леонид калашников, сергей цеков, совет федерации рф, госдума рф, республика крым, севастополь, киев, украина, в мире

Парламентарии ответили на угрозы Украины выдворить россиян из Крыма

19:06 28.03.2021 (обновлено: 19:30 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы раскритиковали заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, пригрозившего выдворить россиян из Крыма.
Ранее чиновник пообещал, что после "возвращения" полуострова в состав Украины киевские власти выселят оттуда всех граждан России, переехавших с материковой части страны.

"Неотъемлемая часть России"

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с РИА Новости Крым посоветовал Резникову обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма.
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"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — сказал он.
Калашников также напомнил о том, что полуостров является неотъемлемой частью России.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил о необходимости объявить украинского политика в розыск.
"Призываю <…> следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.
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По мнению Шеремета, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их "заокеанскими хозяевами".

"Мели, Емеля, твоя неделя"

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT также раскритиковал попытки Украины вмешаться в дела России.
"Он (Резников. — Прим. ред.) либо любит писать фантастические рассказы, либо ему это приснилось. Потому что он рассуждает о чужой территории, о субъекте Российской Федерации. Никто оттуда не выйдет, никогда в жизни киевские власти там править ничем не будут", — напомнил он.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков поддержал коллегу и сравнил Резникова с персонажем известной пословицы.
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"Резников напоминает персонажа пословицы: "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы", — сказал он РИА Новости.
Кроме того, Цеков напомнил, что за последние семь лет на полуостров вернулись либо переехали около ста тысяч украинцев, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

"Подмена дискурса"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с РИА Новости отметил, что заявление Резникова о выселении из Крыма россиян не имеет ничего общего с реальностью.
"Со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности", — заключил Молохов.
Он также сравнил обсуждение "выселенных из Крыма" россиян с дискуссией о "нашествии рептилоидов на Крещатике".
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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, в свою очередь, назвал позицию Киева по вопросу полуострова проявлением истерики из-за невозможности возвращения Крыма под контроль Украины.
"Бредовыми заявлениями пытаются сохранить остатки рейтинга. Но, на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины", — резюмировал Чегринец.
В России неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Несмотря на это, Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. За вхождение в состав России на референдуме в 2014 году проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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