https://ria.ru/20210327/polety-1603154228.html

Источник: Россия и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов

Источник: Россия и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов

Власти России и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T23:04

2021-03-27T23:04

2021-03-27T23:55

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

оаэ

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0b1f9d41cd6d8818ff07192c075f1834.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти России и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай."Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили", — пояснил он.Как отметил собеседник агентства, до этого был риск отмены грузопассажирских полетов в ОАЭ: Абу-Даби не выдавал на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям также не согласовывали эти рейсы в Россию.В "Победе" РИА Новости подтвердили, что компания получила разрешение на выполнение рейса в воскресенье.Помимо грузопассажирских рейсов, из России в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами возобновили в сентябре.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 1 апреля возобновится авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

https://ria.ru/20210319/egipet-1602045207.html

россия

оаэ

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), оаэ, дубай (город)