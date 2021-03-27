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Источник: Россия и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов
Источник: Россия и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов
Власти России и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T23:04
2021-03-27T23:55
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
оаэ
дубай (город)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти России и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай."Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили", — пояснил он.Как отметил собеседник агентства, до этого был риск отмены грузопассажирских полетов в ОАЭ: Абу-Даби не выдавал на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям также не согласовывали эти рейсы в Россию.В "Победе" РИА Новости подтвердили, что компания получила разрешение на выполнение рейса в воскресенье.Помимо грузопассажирских рейсов, из России в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами возобновили в сентябре.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 1 апреля возобновится авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.
https://ria.ru/20210319/egipet-1602045207.html
россия
оаэ
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60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), оаэ, дубай (город)

Источник: Россия и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов

23:04 27.03.2021 (обновлено: 23:55 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти России и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай.
"Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили", — пояснил он.
Как отметил собеседник агентства, до этого был риск отмены грузопассажирских полетов в ОАЭ: Абу-Даби не выдавал на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям также не согласовывали эти рейсы в Россию.
В "Победе" РИА Новости подтвердили, что компания получила разрешение на выполнение рейса в воскресенье.
Помимо грузопассажирских рейсов, из России в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами возобновили в сентябре.
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 1 апреля возобновится авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОАЭДубай (город)
 
 
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