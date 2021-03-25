https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:10
2021-03-25T20:10
2021-03-25T20:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
германия
узбекистан
венесуэла
таджикистан
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0b1f9d41cd6d8818ff07192c075f1834.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Соответствующее решения приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.Рейсы будут летать из Москвы раз в неделю в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо. Дважды — в Каракас. В Германию рейсы будут отправляться пять раз в неделю по маршруту Москва — Берлин — Москва, и трижды — Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва. Аналогичным образом будут организованы полеты в немецкие города из Санкт-Петербурга.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы, а также Азербайджан и Армения.При этом ранее власти возобновили авиасообщение с Великобританией, но в середине февраля прервали из-за распространения нового штамма коронавируса. Изначально предполагалось, что уже в марте полеты удастся возобновить, но запрет продлили еще на один месяц.
https://ria.ru/20210325/seyshely-1602812902.html
https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html
россия
германия
узбекистан
венесуэла
таджикистан
сирия
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_224:162:2659:1988_1920x0_80_0_0_b96e558d4507147d47ff15117cee7bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, германия, узбекистан, венесуэла, таджикистан, сирия, шри-ланка