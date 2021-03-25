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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:10
2021-03-25T20:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
германия
узбекистан
венесуэла
таджикистан
сирия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Соответствующее решения приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.Рейсы будут летать из Москвы раз в неделю в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо. Дважды — в Каракас. В Германию рейсы будут отправляться пять раз в неделю по маршруту Москва — Берлин — Москва, и трижды — Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва. Аналогичным образом будут организованы полеты в немецкие города из Санкт-Петербурга.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы, а также Азербайджан и Армения.При этом ранее власти возобновили авиасообщение с Великобританией, но в середине февраля прервали из-за распространения нового штамма коронавируса. Изначально предполагалось, что уже в марте полеты удастся возобновить, но запрет продлили еще на один месяц.
https://ria.ru/20210325/seyshely-1602812902.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, германия, узбекистан, венесуэла, таджикистан, сирия, шри-ланка

Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля

20:10 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Соответствующее решения приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Рейсы будут летать из Москвы раз в неделю в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо. Дважды — в Каракас. В Германию рейсы будут отправляться пять раз в неделю по маршруту МоскваБерлин — Москва, и трижды — Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва. Аналогичным образом будут организованы полеты в немецкие города из Санкт-Петербурга.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы, а также Азербайджан и Армения.
При этом ранее власти возобновили авиасообщение с Великобританией, но в середине февраля прервали из-за распространения нового штамма коронавируса. Изначально предполагалось, что уже в марте полеты удастся возобновить, но запрет продлили еще на один месяц.
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