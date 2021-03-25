https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html

Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля

Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля

С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:10

2021-03-25T20:10

2021-03-25T20:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

германия

узбекистан

венесуэла

таджикистан

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0b1f9d41cd6d8818ff07192c075f1834.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Соответствующее решения приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.Рейсы будут летать из Москвы раз в неделю в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо. Дважды — в Каракас. В Германию рейсы будут отправляться пять раз в неделю по маршруту Москва — Берлин — Москва, и трижды — Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва. Аналогичным образом будут организованы полеты в немецкие города из Санкт-Петербурга.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы, а также Азербайджан и Армения.При этом ранее власти возобновили авиасообщение с Великобританией, но в середине февраля прервали из-за распространения нового штамма коронавируса. Изначально предполагалось, что уже в марте полеты удастся возобновить, но запрет продлили еще на один месяц.

https://ria.ru/20210325/seyshely-1602812902.html

https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html

россия

германия

узбекистан

венесуэла

таджикистан

сирия

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, германия, узбекистан, венесуэла, таджикистан, сирия, шри-ланка