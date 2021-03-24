https://ria.ru/20210324/pensii-1602660908.html

Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, которыми предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:59

2021-03-24T15:59

2021-03-24T15:59

антон дроздов

пенсионный фонд рф

госдума рф

общество

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, которыми предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.Член Совета Федерации от КПРФ Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в феврале 2020 года. Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года.Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в июне 2020 года. Законопроектом был предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года.Депутаты от "Справедливой России" также в июне 2020 года повторно внесли законопроект о возврате индексации. Кроме того, законопроектом предлагалось осуществить перерасчет размера страховых пенсий и выплатить недополученные суммы страховых пенсий за период с 1 января 2016 до 1 января 2018 года.Правительство ни одну инициативу не поддержало, так как они потребуют дополнительных расходов за счет средств бюджета ПФР.

https://ria.ru/20210306/pensionnyy-vozrast-1600213790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон дроздов, пенсионный фонд рф, госдума рф, общество, экономика