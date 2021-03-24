Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной Думы РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, которыми предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
Член Совета Федерации от КПРФ Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в феврале 2020 года. Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года.
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в июне 2020 года. Законопроектом был предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года.
Депутаты от "Справедливой России" также в июне 2020 года повторно внесли законопроект о возврате индексации. Кроме того, законопроектом предлагалось осуществить перерасчет размера страховых пенсий и выплатить недополученные суммы страховых пенсий за период с 1 января 2016 до 1 января 2018 года.
Правительство ни одну инициативу не поддержало, так как они потребуют дополнительных расходов за счет средств бюджета ПФР.