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МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами
МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России, посоветовала заняться проблемами в странах... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:41
2021-03-24T17:20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России, посоветовала заняться проблемами в странах альянса.В среду глава блока заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах.В западных странах неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как угрозу. Сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ее "опасным соседом".В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире

МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами

15:41 24.03.2021 (обновлено: 17:20 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России, посоветовала заняться проблемами в странах альянса.
В среду глава блока заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах.

"Они (проблемы альянса. — Прим. ред.) требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. <...> Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", — отреагировала дипломат.

В западных странах неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как угрозу. Сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ее "опасным соседом".
В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.
В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.
В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:01
В НАТО рассказали о политике в отношении России
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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