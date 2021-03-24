МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами
15:41 24.03.2021 (обновлено: 17:20 24.03.2021)
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России, посоветовала заняться проблемами в странах альянса.
В среду глава блока заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах.
"Они (проблемы альянса. — Прим. ред.) требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. <...> Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", — отреагировала дипломат.
В западных странах неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как угрозу. Сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ее "опасным соседом".
В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.
В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.
В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
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