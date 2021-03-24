https://ria.ru/20210324/nato-1602657504.html

МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами

МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России, посоветовала заняться проблемами в странах... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:41

2021-03-24T15:41

2021-03-24T17:20

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России, посоветовала заняться проблемами в странах альянса.В среду глава блока заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах.В западных странах неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как угрозу. Сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ее "опасным соседом".В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.

https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире