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Боррель назвал Россию опасным соседом
Боррель назвал Россию опасным соседом
Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом", с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:53
2021-03-24T12:44
брюссель
нато
иран
россия
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом", с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам.Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией."Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России", — сказал он.После своего последнего визита в Россию в феврале Боррель выступил с инициативой новых санкций. В Москве назвали это решение "тупиковым и неправовым путем" и добавили, что ограничения не достигают своей цели.На прошлой неделе глава европейской дипломатии заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. В МИД, в свою очередь, ответили, что санкции, которые Брюссель использует для вмешательства во внутренние дела, ставят под вопрос какие-либо отношения с ЕС. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчеркнул, что "инфраструктура отношений" с Евросоюзом разрушена именно Брюсселем, но в Москве готовы их восстанавливать, если этого же захотят партнеры.
https://ria.ru/20210324/lavrov-1602524210.html
https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602362747.html
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брюссель, нато, иран, россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире

Боррель назвал Россию опасным соседом

11:53 24.03.2021 (обновлено: 12:44 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом", с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам.
Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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"Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России", — сказал он.
После своего последнего визита в Россию в феврале Боррель выступил с инициативой новых санкций. В Москве назвали это решение "тупиковым и неправовым путем" и добавили, что ограничения не достигают своей цели.
На прошлой неделе глава европейской дипломатии заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. В МИД, в свою очередь, ответили, что санкции, которые Брюссель использует для вмешательства во внутренние дела, ставят под вопрос какие-либо отношения с ЕС. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчеркнул, что "инфраструктура отношений" с Евросоюзом разрушена именно Брюсселем, но в Москве готовы их восстанавливать, если этого же захотят партнеры.
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