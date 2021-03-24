Боррель назвал Россию опасным соседом
11:53 24.03.2021 (обновлено: 12:44 24.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом", с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам.
Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией.
"Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России", — сказал он.
После своего последнего визита в Россию в феврале Боррель выступил с инициативой новых санкций. В Москве назвали это решение "тупиковым и неправовым путем" и добавили, что ограничения не достигают своей цели.
На прошлой неделе глава европейской дипломатии заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. В МИД, в свою очередь, ответили, что санкции, которые Брюссель использует для вмешательства во внутренние дела, ставят под вопрос какие-либо отношения с ЕС. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчеркнул, что "инфраструктура отношений" с Евросоюзом разрушена именно Брюсселем, но в Москве готовы их восстанавливать, если этого же захотят партнеры.