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Столтенберг назвал ЕС и НАТО неспособными в одиночку бороться с Россией
Столтенберг назвал ЕС и НАТО неспособными в одиночку бороться с Россией
НАТО обеспокоена "агрессивными действиями" России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:43
2021-03-24T16:07
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. НАТО обеспокоена "агрессивными действиями" России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Отношения с Россией остаются сложными. &lt;…&gt; Россия усиливает репрессивные меры на своей территории, агрессивное поведение за ее пределами", — сказал он по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД военного блока.Также, по его словам, Москва якобы "дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию"."Россия продолжает наращивание военной мощи от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики", — подчеркнул Столтенберг.По его словам, в ходе заседаний Совета неоднократно поднималась тема дезинформации и пропаганды со стороны России.Генсек блока также обвинил Кремль в "подавлении политического инакомыслия". В частности, он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным.При этом Столтенберг призвал Евросоюз объединить усилия с альянсом для противостояния России.В российском МИД в ответ посоветовали Столтенбергу заниматься проблемами альянса, которые нуждаются в безотлагательном вмешательстве.Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.В свою очередь, в Кремле не единожды подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми государствами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html
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россия, нато, йенс столтенберг, в мире

Столтенберг назвал ЕС и НАТО неспособными в одиночку бороться с Россией

14:43 24.03.2021 (обновлено: 16:07 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. НАТО обеспокоена "агрессивными действиями" России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Отношения с Россией остаются сложными. <…> Россия усиливает репрессивные меры на своей территории, агрессивное поведение за ее пределами", — сказал он по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД военного блока.
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Немецкий эксперт объяснил, почему Украина и Грузия не вступят в НАТО
Также, по его словам, Москва якобы "дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию".
"Россия продолжает наращивание военной мощи от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики", — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, в ходе заседаний Совета неоднократно поднималась тема дезинформации и пропаганды со стороны России.
Генсек блока также обвинил Кремль в "подавлении политического инакомыслия". В частности, он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным.
При этом Столтенберг призвал Евросоюз объединить усилия с альянсом для противостояния России.

"Мы сталкиваемся с одним и тем же вызовом, и ни у НАТО, ни у ЕС нет всех необходимых для ответа инструментов, но вместе мы можем дополнить друг друга", — отметил он.

В российском МИД в ответ посоветовали Столтенбергу заниматься проблемами альянса, которые нуждаются в безотлагательном вмешательстве.
Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.
В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.
В свою очередь, в Кремле не единожды подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми государствами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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