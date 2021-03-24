https://ria.ru/20210324/nato-1602644421.html

Столтенберг назвал ЕС и НАТО неспособными в одиночку бороться с Россией

Столтенберг назвал ЕС и НАТО неспособными в одиночку бороться с Россией

НАТО обеспокоена "агрессивными действиями" России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:43

2021-03-24T14:43

2021-03-24T16:07

россия

нато

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. НАТО обеспокоена "агрессивными действиями" России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Отношения с Россией остаются сложными. <…> Россия усиливает репрессивные меры на своей территории, агрессивное поведение за ее пределами", — сказал он по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД военного блока.Также, по его словам, Москва якобы "дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию"."Россия продолжает наращивание военной мощи от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики", — подчеркнул Столтенберг.По его словам, в ходе заседаний Совета неоднократно поднималась тема дезинформации и пропаганды со стороны России.Генсек блока также обвинил Кремль в "подавлении политического инакомыслия". В частности, он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным.При этом Столтенберг призвал Евросоюз объединить усилия с альянсом для противостояния России.В российском МИД в ответ посоветовали Столтенбергу заниматься проблемами альянса, которые нуждаются в безотлагательном вмешательстве.Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.В свою очередь, в Кремле не единожды подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми государствами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.

https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html

https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html

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россия, нато, йенс столтенберг, в мире