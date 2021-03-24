https://ria.ru/20210324/armeniya-1602582925.html

Парламент Армении отменил военное положение

Парламент Армении отменил военное положение

Парламент Армении отменил военное положение, введенное 27 сентября 2020 года из-за обострения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:28

2021-03-24T09:28

2021-03-24T11:23

арарат мирзоян

никол пашинян

нагорный карабах

процветающая армения

азербайджан

ситуация в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Парламент Армении отменил военное положение, введенное 27 сентября 2020 года из-за обострения в Нагорном Карабахе. Инициатива принадлежала оппозиционными фракциями "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". За проголосовали 118 депутатов, против — один и один воздержался.Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных парламентских выборов. По закону их назначат, если после отставки действующего главы правительства дважды не изберут нового. Тогда премьер Никол Пашинян продолжит исполнять свои обязанности.Пятнадцатого марта проект оппозиции отклонила профильная комиссия по вопросам обороны и безопасности. Ее глава Андраник Кочарян выразил мнение, что инициатива должна исходить от правительства. После этого документ вынесли на рассмотрение пленарного заседания.Во вторник спикер парламента Арарат Мирзоян призвал коллег поддержать проект. Он тоже отметил, что было бы лучше, если бы его предложило правительство (и "оно сделало бы это в ближайшие дни" с учетом анонсированных 20 июня внеочередных парламентских выборов), но так как оппозиция сделала это раньше, "целесообразнее согласиться".Особый режим ввели в стране из-за эскалации многолетнего противостояния в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего соглашения о мире парламент отказался отменять его, так как это позволило бы оппозиции инициировать процесс отставки Пашиняна. Премьер потерял популярность из-за невыгодных для Еревана условий прекращения огня: Азербайджану вернули Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Армении начались беспорядки, возник конфликт между сторонниками главы правительства и военными.

https://ria.ru/20210322/pashinyan-1602252726.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/armeniya-1602529199.html

нагорный карабах

азербайджан

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Кадры заседания парламента Армении Заседание парламента Армении, где сегодня будет рассмотрен вопрос об отмене военного положения. 2021-03-24T09:28 true PT0M09S

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