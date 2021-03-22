Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/voyna-1602251038.html
В СК заявили о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга
В СК заявили о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга
Попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, не останутся без... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:47
2021-03-22T09:31
нюрнбергский процесс
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нюрнберг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:197:3012:1891_1920x0_80_0_0_5c1e37ae4f9da6cd9a9bb7209c64858c.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, не останутся без внимания Следственного комитета России, заявил в интервью РИА Новости председатель ведомства Александр Бастрыкин.В качестве примера глава ведомства напомнил о расследовании уголовного дела по факту реабилитации нацизма в отношении уже бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича."Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда", - подчеркнул Бастрыкин.Вятровичу инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210322/natsisty-1602250429.html
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27bacb5bdf34d33e375b58771cfa3369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нюрнбергский процесс, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг, общество

В СК заявили о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга

07:47 22.03.2021 (обновлено: 09:31 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ХалдейНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, не останутся без внимания Следственного комитета России, заявил в интервью РИА Новости председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем попытки представить историю Великой Отечественной войны совершенно в другом виде. Это происходит, когда, например, официальные лица иностранных государств, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над врагом, пытаются ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания", - подчеркнул Бастрыкин.
В качестве примера глава ведомства напомнил о расследовании уголовного дела по факту реабилитации нацизма в отношении уже бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
"Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда", - подчеркнул Бастрыкин.
Вятровичу инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
07:37
СК раскрыл судьбу приславших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка"
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
Нюрнбергский процессВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНюрнбергОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18В Югре полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
13:16В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
13:16В Подмосковье полицейский застрелил буйного рабочего, напавшего с лопатой
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
Лента новостейМолния