https://ria.ru/20210322/voyna-1602251038.html

В СК заявили о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга

В СК заявили о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга

Попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, не останутся без... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:47

2021-03-22T07:47

2021-03-22T09:31

нюрнбергский процесс

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

нюрнберг

общество

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, не останутся без внимания Следственного комитета России, заявил в интервью РИА Новости председатель ведомства Александр Бастрыкин.В качестве примера глава ведомства напомнил о расследовании уголовного дела по факту реабилитации нацизма в отношении уже бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича."Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда", - подчеркнул Бастрыкин.Вятровичу инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/natsisty-1602250429.html

нюрнберг

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нюрнбергский процесс, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг, общество