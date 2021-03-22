https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html

Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены

Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены

Семьдесят пять лет назад завершился "Суд истории" — Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор по делу главных нацистских военных преступников... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:00

2021-03-22T09:00

2021-03-22T11:05

украинский институт национальной памяти

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

новгородская область

украина

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Семьдесят пять лет назад завершился "Суд истории" — Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор по делу главных нацистских военных преступников. Но зверства нацистов и их пособников не имеют срока давности. Активную работу по поиску и привлечению к ответственности преступников времен Великой Отечественной войны ведет Следственный комитет Российской Федерации. О просветительской деятельности СК, законопроекте, предусматривающем повышенную уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в Сети, увековечении памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, работе поисковых отрядов и рассекречивании архивов, а также неотвратимости наказания для совершавших преступления против человечности в интервью корреспонденту РИА Новости Дарине Хануне рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.— Александр Иванович, в июне текущего года исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов — одной из самых длительных и кровопролитных в истории нашей страны. Как с позиции ведомства в настоящее время оцениваются ранее неизвестные факты злодеяний фашистов в отношении мирного населения? — Сразу после окончания войны на Нюрнбергском процессе были четко зафиксированы криминальная, преступная природа агрессии, а также ответственность государства и конкретная персональная ответственность должностных лиц за международные преступления. Итогом этого процесса, помимо осуждения главных военных нацистских преступников, стало принятие в различных странах мира законодательных актов, предусматривающих уголовную ответственность за совершение военных преступлений и преступлений против человечности. В России они включены в специальный 12-й раздел Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации "Преступления против мира и безопасности человечества", статьи которого предусматривают ответственность за планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны, геноцид, наемничество, реабилитацию нацизма и ряд других, относящихся к подследственности Следственного комитета.Прошедшее после войны время позволяет нам еще глубже осмыслить сущность Нюрнбергского процесса и ту колоссальную роль, которую он сыграл для изучения Второй мировой войны и создания объективной и правдивой картины злодеяний нацистов. Неслучайно видный советский писатель Леонид Леонов в одном из своих репортажей из Нюрнберга, где советскими обвинителями были представлены доказательства массовых убийств, пыток, надругательств над мирным населением СССР, совершенных нацистами, справедливо заметил, что слово правды нужно "для тех, кто прочтет про это сто лет спустя в учебниках истории". В запредельной бесчеловечности и абсолютной безнравственности нацистских палачей мы наглядно убеждаемся и в наше время.С учетом результатов раскопок и рассекречивания архивов следователями ведомства возбуждаются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 357 УК России, по фактам геноцида мирного населения и военнопленных.— Какова география преступлений нацизма?— Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий, связанных с массовым убийством мирного населения в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской, Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях. Согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов. Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке.— Работа по установлению конкретных лиц, ответственных за совершение жестоких преступлений во время Великой Отечественной войны, велась всегда?— Уже во время войны, в 1943 году, был принят Указ № 39 Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Он и стал юридической основой для проведения судебных процессов над нацистами. За период 1943-1949 годов такие процессы прошли в 21 советском городе, пострадавшем от рук нацистов. Такая решимость руководства страны проводить точечные судебные процессы над нацистами в итоге была реализована на Нюрнбергском трибунале, сама идея проведения которого принадлежала именно Советскому Союзу.— Что в настоящее время является предметом расследования?— Результаты экспертиз обнаруженных в разных регионах страны останков времен Великой Отечественной войны свидетельствуют о том, что мирные граждане и военнопленные подвергались систематическим пыткам, истязаниям, людей морили голодом и целенаправленно уничтожали путем проведения карательных операций. От рук оккупантов гибли беспомощные дети, женщины, старики.Для эксплуатации мирного населения и военнопленных создавались концентрационные лагеря, где в результате искусственно созданных невыносимо тяжелых условий — голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений ежедневно умирали сотни заключенных советских граждан.Так, только в 1942-1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, по архивным данным, немецкими карателями и их пособниками убито не менее 2600 человек. В настоящее время раскопки в районе деревни завершены: из ранее неизвестного массового захоронения мирных граждан извлечены останки 521 человека, из которых 188 — дети.Эти вновь выявленные преступления 27 октября 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал военными преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.В ходе следствия нашими следователями уже установлены данные 33 карателей, причастных к совершению преступления в деревне Жестяная Горка, из которых 15 лиц мертвы, проверка и поиск остальных продолжаются в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий.Нами расследуются также обстоятельства уничтожения 214 воспитанников Ейского детского дома в октябре 1942 года, людей, содержавшихся в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе города Симферополя; факты массовых убийств мирных граждан на территории Ростовской области в 1942 году, где рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 000 человек.И это далеко не все факты, о которых нам известно.Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в Следственном комитете принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела.— Какие возможности сегодня имеет СК России для расследования преступлений, совершенных более 70 лет назад?— Для расследования фактов геноцида нами используются различные, прежде всего экспертные, возможности. Так, проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволяют определить пол, возраст обнаруженных останков, точную причину смерти; медико-криминалистические — для установления механизмов образования повреждений; баллистические экспертизы и даже искусствоведческие — обнаруженных на месте предметов, которые могут иметь определенную ценность. На многие вопросы, интересующие следствие, помогают ответить ДНК-экспертизы.Мы общаемся со свидетелями тех страшных событий — бывшими узниками концентрационных лагерей, которые делятся со следователями воспоминаниями, имеющими сегодня важное доказательственное значение для расследования уголовного дела.Имея доступ к ряду закрытых для широкой общественности материалов, мы изучаем большой массив архивных источников о событиях тех страшных дней, привлекаем к этой работе представителей исторического сообщества в качестве экспертов и специалистов. Осуществляется взаимодействие в рамках процедур международно-правового сотрудничества с коллегами из иностранных государств.— Что является доказательствами совершения этих преступлений нацистами?— Основными доказательствами совершения преступлений нацистами сегодня по-прежнему остаются материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, результаты работы Чрезвычайной государственной комиссии. Благодаря этим материалам мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных и реализации принципа неотвратимости наказания. Мы продолжаем устанавливать и проверять на причастность к преступлениям нацистов лиц, которые проживают или могут проживать в других государствах.Доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков являются рассекреченные архивные материалы ФСБ России, МВД России, Минобороны, многочисленные показания свидетелей, в том числе родственников жертв злодеяний нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в массовых захоронениях времен Великой Отечественной войны при проведении поисковых работ, осуществляемых в целях установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.Опираясь на все вышеперечисленные данные, сейчас мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных с целью реализации принципа неотвратимости наказания. С этой целью в мае прошлого года был создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в который вошли представители Минобороны России, Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Общественного совета Главного архивного управления города Москвы, а также руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата ведомства, следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности", руководители образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации и представители поисковых организаций.Следующий наш шаг в этом направлении — создание поискового движения.— В чем заключается суть этой инициативы?— В продолжение этой поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится нашим ведомством, в феврале в Следственном комитете было создано поисковое движение, в состав которого вошли офицеры СК России и учащиеся ведомственных образовательных учреждений.В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды, цель работы которых — увековечение памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.— Вы можете привести пример?— По инициативе руководителя СУ СК России по Смоленской области создан поисковый отряд "Следопыт". В него вошли действующие сотрудники Следственного комитета. Однако ранее поисковая работа в разных регионах носила разрозненный характер, именно поэтому нами и было принято решение эту работу централизировать.— Но на все эти мероприятия потребуется дополнительное время?— Сотрудники ведомства будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков. Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и сотрудников СК России — найти как можно больше людей, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев. В СК России придерживаются позиции великого русского полководца Александра Васильевича Суворова — "война не окончена, пока не похоронен последний солдат".— Недавно в Следственном комитете открылась выставка архивных документов, посвященных фактам геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Как вы оцениваете значение этой инициативы для проведения просветительской и патриотической работы в системе ведомства?— Выставка "Без срока давности" является продолжением большого комплекса патриотических и просветительных мероприятий Года Памяти и Славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 75-летию Нюрнбергского процесса.На ней представлены наиболее интересные архивные материалы, выявленные из семи тысяч документов федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Каждый документ — доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками. Выставка состоит из нескольких разделов и отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Также представлены документы о важнейших событиях по расследованию преступлений нацистов против мирного населения. В рамках проекта впервые в России была издана 23-томная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.Подчеркну, что такой формат подачи информации дает возможность сформировать единую оценку преступлений нацистов.Безусловно, такие мероприятия еще раз напоминают нам о трагедии нашего народа, о том, как важно сохранять мир, не допускать подобных трагедий. Для наших молодых сотрудников и учащихся образовательных учреждений участие в таких мероприятиях уже стало частью жизни, мы со школьной скамьи стараемся привить правильные ценности молодежи, ведь именно за молодым поколением — наше будущее.— День открытия выставки архивных документов приурочен к важному историческому событию — началу выступления главного обвинителя на Нюрнбергском процессе от СССР Романа Руденко. Почему эта речь сегодня так важна для понимания сути Суда народов?— Действительно, дата открытия выставки, 8 февраля, была приурочена к 75-летию выступления главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В этот день, в 1946 году, в своей вступительной речи он как главный обвинитель от СССР впервые озвучил весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории Советского Союза. Им были приведены цифры и конкретные факты массовых казней и угона на принудительные работы мирного населения, истязаний и убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сел. На языке Гитлера и его соучастников грабеж, расстрелы, угон мирного населения в немецкое рабство и всяческое насилие над ним называлось "регулированием". Приведенные Р. А. Руденко факты стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала, признавшего на международном уровне не только преступления нацистов и их пособников против мирных граждан, но и то, что они являлись частью целенаправленного уничтожения советского народа.Вступительная речь Руденко и сегодня как никогда имеет огромное значение с учетом принижения на Западе роли Советского Союза в победе над нацистской Германией.— В начале года, поздравляя ваше ведомство с десятилетием со дня образования и высоко оценивая деятельность Следственного комитета по борьбе с преступностью, президент Российской Федерации особо отметил такое направление вашей работы, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма. Расскажите об этой работе.— Прежде всего следует сказать о том, что Следственный комитет был одним из инициаторов введения уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, в связи с чем Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 128-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 354.1 УК "Реабилитация нацизма". Нормы этой статьи уже применяются к тем, кто публично отрицает факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, одобряет нацистские преступления и распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Те лица, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк — онлайн" фотографии нацистских преступников и предателей Родины, уже понесли заслуженное наказание.Отмечу также, что в сентябре 2020 года в Следственном комитете было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Кроме расследования преступлений новое подразделение выполняет роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании таких уголовных дел.Вместе с тем в настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем попытки представить историю Великой Отечественной войны совершенно в другом виде. Это происходит, когда, например, официальные лица иностранных государств, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над врагом, пытаются ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания.Так, в отношении уже бывшего председателя Украинского института национальной памяти (этот институт является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа!) расследуется уголовное дело по факту реабилитации нацизма.Мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе холокоста, о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда.Следственный комитет также уделяет огромное внимание и просветительской работе: мы постоянно рассказываем общественности о проводимой нами работе по расследованию уголовных дел о преступлениях в отношении мирного советского населения и военнопленных, оказываем консультационную помощь при съемках документальных фильмов, в частности при подготовке фильмов в рамках проекта "Без срока давности".Кстати, 10 февраля 2021 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышенную уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в сети "Интернет".Как известно, в действующем законодательстве установлена повышенная ответственность по статье 354.1 УК России "Реабилитация нацизма" в случае использования нарушителем средств массовой информации. В новой редакции предлагается указать в качестве квалифицирующего признака совершения преступления использование "информационно-телекоммуникационных сетей", включая интернет. Считаю, что это будет одна из действенных форм защиты исторической памяти о преступлениях нацизма. В завершение отмечу, что время неумолимо отдаляет нас от трагических событий Великой Отечественной войны, однако преступления, совершенные нацистами на нашей земле, не имеют срока давности, и следователи Следственного комитета скрупулезно, по крупицам разоблачают преступления нацистского режима и тех, кто вершил эти злодеяния, чтобы будущие поколения помнили о горестях войны.

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https://ria.ru/20201220/putin-1590108718.html

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https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html

https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html

https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600437467.html

https://ria.ru/20210128/istoriya-1594892061.html

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https://ria.ru/20201120/myagkov-1585340627.html

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украинский институт национальной памяти, ленинград, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, новгородская область, украина