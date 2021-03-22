https://ria.ru/20210322/tramp-1602265238.html

Эксперт предположил, как будет выглядеть собственная соцсеть Трампа

Эксперт предположил, как будет выглядеть собственная соцсеть Трампа

Собственная интернет-платформа, которую намерен создать экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет похожа на Twitter и позволит делиться короткими... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:26

2021-03-22T10:26

2021-03-22T10:26

дональд трамп

сша

twitter

соцсети

технологии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Собственная интернет-платформа, которую намерен создать экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет похожа на Twitter и позволит делиться короткими сообщениями, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Как сообщил советник Трампа Джейсон Миллер телеканалу Fox News, бывший американский лидер вернется через два-три месяца в социальные медиа на собственной платформе."Скорее всего, эта платформа будет представлять собой социальную сеть. Трамп ранее активно пользовался сервисом Twitter, думаю, новая платформа будет представлять собой что-то похожее на него - соцсеть с короткими лаконичными сообщениями. В названии соцсети может быть указана его фамилия, к примеру - Trump Network", - рассказал Бедеров РИА Новости.Оценивая затраты на такую платформу, собеседник агентства отметил, что в России создание подобной соцсети стоило бы от 200 тысяч долларов, на ее содержание уходили бы заметные объемы средств."Исходя из того, что Трамп собирается заполучить десятки миллионов пользователей, как минимум только своих сторонников, то содержание на хороших серверах от Selectel могло бы обойтись ему в 1-2 миллиона рублей в месяц. Помимо этого, площадке потребуется штат сотрудников, примерно 10 человек: программисты, дизайнеры и т.п. Это минимум по 5000 долларов в месяц на каждого", - пояснил Бедеров.При этом зачем Трампу такая площадка, не очень понятно, отмечает эксперт. Вполне возможно, что объявление о создании собственной платформы является еще одним поводом напомнить о себе и появиться в информационном поле, резюмирует он.Twitch, Twitter, Facebook и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Представитель Twitter заявлял, что сервис не даст Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600629249.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, twitter, соцсети, технологии