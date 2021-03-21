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Трамп создаст собственную соцсеть
Трамп создаст собственную соцсеть
Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T20:49
2021-03-21T20:49
2021-03-21T22:06
джейсон миллер
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.Он добавил, что это будет крупная сеть, которая наберет десятки миллионов пользователей.Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Представитель Twitter заявлял, что сервис не даст Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.
https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html
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джейсон миллер, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), twitter, технологии, в мире