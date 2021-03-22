https://ria.ru/20210322/bastrykin-1602248453.html
Глава СК сообщил об итогах поиска причастных к геноциду в Жестяной Горке
Глава СК сообщил об итогах поиска причастных к геноциду в Жестяной Горке
Российские следователи установили личности 33 карателей, причастных к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 15 из... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:04
2021-03-22T07:04
2021-03-22T10:16
жестяная горка
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские следователи установили личности 33 карателей, причастных к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 15 из них уже мертвы, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.В районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили около 2,6 тысячи человек, в том числе женщин и детей. В октябре 2020 года суд в России впервые назвал такие расправы геноцидом советского народа.Сейчас раскопки в районе Жестяной Горки завершены: из ранее неизвестного массового захоронения мирных граждан извлекли останки 521 человека, из которых 188 — дети.СК расследует также обстоятельства уничтожения 214 воспитанников Ейского детского дома в октябре 1942 года; убийства людей, содержащихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя; массовые убийства граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.При этом, подчеркнул собеседник агентства, это "далеко не все факты, о которых нам известно". Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20210322/poisk-1602248201.html
жестяная горка
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Раскопки в районе Жестяной Горки
В мае 2019 года добровольцами ООД «Поисковое движение России» при реализации мероприятий международного проекта «Без срока давности» в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области было обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны: останки 42 мирных граждан, в их числе трое детей и беременная женщина.
2021-03-22T07:04
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РИА Новости
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жестяная горка, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия