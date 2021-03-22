https://ria.ru/20210322/bastrykin-1602248453.html

Глава СК сообщил об итогах поиска причастных к геноциду в Жестяной Горке

Глава СК сообщил об итогах поиска причастных к геноциду в Жестяной Горке

Российские следователи установили личности 33 карателей, причастных к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 15 из... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:04

2021-03-22T07:04

2021-03-22T10:16

жестяная горка

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские следователи установили личности 33 карателей, причастных к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 15 из них уже мертвы, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.В районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили около 2,6 тысячи человек, в том числе женщин и детей. В октябре 2020 года суд в России впервые назвал такие расправы геноцидом советского народа.Сейчас раскопки в районе Жестяной Горки завершены: из ранее неизвестного массового захоронения мирных граждан извлекли останки 521 человека, из которых 188 — дети.СК расследует также обстоятельства уничтожения 214 воспитанников Ейского детского дома в октябре 1942 года; убийства людей, содержащихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя; массовые убийства граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.При этом, подчеркнул собеседник агентства, это "далеко не все факты, о которых нам известно". Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/poisk-1602248201.html

жестяная горка

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Раскопки в районе Жестяной Горки В мае 2019 года добровольцами ООД «Поисковое движение России» при реализации мероприятий международного проекта «Без срока давности» в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области было обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны: останки 42 мирных граждан, в их числе трое детей и беременная женщина. 2021-03-22T07:04 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия