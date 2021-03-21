https://ria.ru/20210321/monetka-1602232405.html

Путин бросил монетку, чтобы вернуться в тайгу

Путин бросил монетку, чтобы вернуться в тайгу

Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться. Кадры из поездки российского лидера показал телеканал "Россия 1". РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T21:33

2021-03-21T21:33

2021-03-21T21:33

владимир путин

сергей шойгу

тайга

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться. Кадры из поездки российского лидера показал телеканал "Россия 1".Глава государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.Президент приехал в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу накануне, чтобы "немного отдохнуть".По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки. Как отмечали в Кремле ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.

https://ria.ru/20210321/tayga-1602203849.html

тайга

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сергей шойгу, тайга, общество