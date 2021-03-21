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Путин бросил монетку, чтобы вернуться в тайгу
Путин бросил монетку, чтобы вернуться в тайгу
Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться. Кадры из поездки российского лидера показал телеканал "Россия 1". РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T21:33
2021-03-21T21:33
владимир путин
сергей шойгу
тайга
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться. Кадры из поездки российского лидера показал телеканал "Россия 1".Глава государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.Президент приехал в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу накануне, чтобы "немного отдохнуть".По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки. Как отмечали в Кремле ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
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60
владимир путин, сергей шойгу, тайга, общество

Путин бросил монетку, чтобы вернуться в тайгу

21:33 21.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться. Кадры из поездки российского лидера показал телеканал "Россия 1".
Глава государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 14:40
Появилось видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге
Президент приехал в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу накануне, чтобы "немного отдохнуть".
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.
Как отмечали в Кремле ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
 
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