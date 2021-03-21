https://ria.ru/20210321/putin-1602201948.html

"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге

"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге

Владимир Путин провел выходные в тайге. Чем занимался российский президент в редкие минуты отдыха — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:44

2021-03-21T14:44

2021-03-21T14:55

россия

владимир путин

сергей шойгу

тайга

отдых

фото

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Владимир Путин провел выходные в тайге. Чем занимался российский президент в редкие минуты отдыха — в фотоленте Ria.ru

россия

тайга

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сергей шойгу, тайга, отдых, фото, фото