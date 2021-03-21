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В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
Появление возможности оформлять договоры купли-продажи транспортных средств через портал госуслуг упростит заключение сделок, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:07
2021-03-21T17:32
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Появление возможности оформлять договоры купли-продажи транспортных средств через портал госуслуг упростит заключение сделок, сообщил РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.Как следует из приказа Минцифры, с 1 мая на портале госуслуг появится возможность в электронной форме проводить "юридически значимые действия".В частности, физлица смогут заключать договоры купли-продажи подержанных машин. Пользователю нужно будет загрузить на сайт ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника. Заверенные электронной подписью документы можно будет в цифровом виде отправить на регистрацию в ГИБДД.Полный список юридических действий на портале госуслуг министерство утвердит своим приказом.Как следует из проекта документа, в перечень также могут войти оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию МФЦ, договоров лизинга, направление кредитору требований заемщика об изменении условий ипотечного договора и уведомлений об изменении таких условий.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика

В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги

16:07 21.03.2021 (обновлено: 17:32 21.03.2021)
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Появление возможности оформлять договоры купли-продажи транспортных средств через портал госуслуг упростит заключение сделок, сообщил РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.
"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок", — заявил собеседник агентства.
Как следует из приказа Минцифры, с 1 мая на портале госуслуг появится возможность в электронной форме проводить "юридически значимые действия".
В частности, физлица смогут заключать договоры купли-продажи подержанных машин. Пользователю нужно будет загрузить на сайт ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника. Заверенные электронной подписью документы можно будет в цифровом виде отправить на регистрацию в ГИБДД.
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Полный список юридических действий на портале госуслуг министерство утвердит своим приказом.
Как следует из проекта документа, в перечень также могут войти оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию МФЦ, договоров лизинга, направление кредитору требований заемщика об изменении условий ипотечного договора и уведомлений об изменении таких условий.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Экономика
 
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