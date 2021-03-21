https://ria.ru/20210321/gosuslugi-1602210011.html

В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги

В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги

Появление возможности оформлять договоры купли-продажи транспортных средств через портал госуслуг упростит заключение сделок, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:07

2021-03-21T16:07

2021-03-21T17:32

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Появление возможности оформлять договоры купли-продажи транспортных средств через портал госуслуг упростит заключение сделок, сообщил РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.Как следует из приказа Минцифры, с 1 мая на портале госуслуг появится возможность в электронной форме проводить "юридически значимые действия".В частности, физлица смогут заключать договоры купли-продажи подержанных машин. Пользователю нужно будет загрузить на сайт ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника. Заверенные электронной подписью документы можно будет в цифровом виде отправить на регистрацию в ГИБДД.Полный список юридических действий на портале госуслуг министерство утвердит своим приказом.Как следует из проекта документа, в перечень также могут войти оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию МФЦ, договоров лизинга, направление кредитору требований заемщика об изменении условий ипотечного договора и уведомлений об изменении таких условий.

https://ria.ru/20201128/avto-1586721077.html

https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика