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Украина отказалась поддержать предложение России по Донбассу
Украина отказалась поддержать предложение России по Донбассу
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран "нормандской четверки" письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T18:32
2021-03-21T21:45
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
андрей ермак
"нормандская четверка"
донбасс
дмитрий козак
москва
франция
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран "нормандской четверки" письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет "Украинская правда".Ранее источник РИА Новости подтвердил, что замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак направил письмо представителям Парижа, Берлина и Киева с предложениями по решению проблемы организации переговоров. Кроме того, он указал на необходимость в ближайшее время согласовать проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел. В проекте также содержалось упоминание, что Россия, Германия и Франция принимают к сведению отказ Украины в полной мере выполнять обязательства по прекращению огня."Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его (Дмитрия Козака. — Прим. ред.) письме", — цитирует издание слова Ермака.Отмечается, что украинская сторона усмотрела в предложениях Москвы "манипулятивный характер" и удивилась "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников"."Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", — пишет украинский чиновник.По словам Ермака, отказ Москвы от консультаций в условиях эскалации доказывает отсутствие "реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года".Глава офиса украинского президента отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.Российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.
https://ria.ru/20210320/donbass-1602134327.html
https://ria.ru/20210319/karta-1601967299.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей ермак, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, москва, франция, германия, украина, в мире

Украина отказалась поддержать предложение России по Донбассу

18:32 21.03.2021 (обновлено: 21:45 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Дэн Леви
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран "нормандской четверки" письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет "Украинская правда".
Ранее источник РИА Новости подтвердил, что замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак направил письмо представителям Парижа, Берлина и Киева с предложениями по решению проблемы организации переговоров. Кроме того, он указал на необходимость в ближайшее время согласовать проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел. В проекте также содержалось упоминание, что Россия, Германия и Франция принимают к сведению отказ Украины в полной мере выполнять обязательства по прекращению огня.
"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его (Дмитрия Козака. — Прим. ред.) письме", — цитирует издание слова Ермака.
Отмечается, что украинская сторона усмотрела в предложениях Москвы "манипулятивный характер" и удивилась "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников".
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"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", — пишет украинский чиновник.
По словам Ермака, отказ Москвы от консультаций в условиях эскалации доказывает отсутствие "реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года".
Глава офиса украинского президента отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.
Российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.
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