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Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
Источник в Кремле подтвердил РИА Новости факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:38
2021-03-20T13:03
россия
"нормандская четверка"
франция
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Источник в Кремле подтвердил РИА Новости факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в "нормандском формате".Предложения МосквыВ письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов "изнурительных" переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация. "Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.Проект на согласованиеВ проекте Совместных итогов, в частности, говорится, Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе, имея в виду включение в указанное заявление отсутствующих в нем мер. Это, в том числе: "ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву) после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ (трехсторонняя Контактная группа)".Поясняется также, что "под наступательными действиями" следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия этого заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий".
https://ria.ru/20191209/1562042181.html
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россия, "нормандская четверка", франция, германия, украина, в мире

Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"

12:38 20.03.2021 (обновлено: 13:03 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Источник в Кремле подтвердил РИА Новости факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в "нормандском формате".

Предложения Москвы

В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов "изнурительных" переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация. "Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.
Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 03:35
История переговоров в "нормандском формате"

Проект на согласование

В проекте Совместных итогов, в частности, говорится, Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе, имея в виду включение в указанное заявление отсутствующих в нем мер. Это, в том числе: "ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву) после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ (трехсторонняя Контактная группа)".
Поясняется также, что "под наступательными действиями" следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия этого заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий".
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