https://ria.ru/20210320/pismo-1602110997.html

Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"

Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"

Источник в Кремле подтвердил РИА Новости факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:38

2021-03-20T12:38

2021-03-20T13:03

россия

"нормандская четверка"

франция

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Источник в Кремле подтвердил РИА Новости факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в "нормандском формате".Предложения МосквыВ письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов "изнурительных" переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация. "Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.Проект на согласованиеВ проекте Совместных итогов, в частности, говорится, Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе, имея в виду включение в указанное заявление отсутствующих в нем мер. Это, в том числе: "ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву) после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ (трехсторонняя Контактная группа)".Поясняется также, что "под наступательными действиями" следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия этого заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий".

https://ria.ru/20191209/1562042181.html

https://ria.ru/20210309/donbass-1600541725.html

россия

франция

германия

украина

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россия, "нормандская четверка", франция, германия, украина, в мире