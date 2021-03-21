https://ria.ru/20210321/britaniya-1602168363.html
Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
Между Москвой и Лондоном сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры, однако в политической сфере отношения "практически мертвы", заявил... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T03:14
2021-03-21T03:14
2021-03-21T04:49
россия
юлия скрипаль
андрей келин
борис джонсон
великобритания
китай
сша
в мире
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ЛОНДОН, 21 мар – РИА Новости. Между Москвой и Лондоном сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры, однако в политической сфере отношения "практически мертвы", заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России, которая упоминается в докладе 13 раз. В документе также сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.Как отметил Келин, упомянув Россию 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, авторы доклада не представили ни единого доказательства или объяснения этому.Посол также был удивлен, что наряду с Китаем РФ также обвинили в угрозе в связи с "культурной экспансией" в Великобритании. Все поднятые вопросы, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, Россия была и готова обсуждать посредством диалога, заявил он.Вместо этого в представленном Соединенном Королевстве документе диалог или какое-либо сотрудничество с Россией ни разу не упоминаются, указал представитель дипмиссии.Россия не считает Британию враждебнойГоворя о взаимоотношениях двух стран, Келин подчеркнул, что Россия не воспринимает Великобританию в качестве враждебного государства. "Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений. Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, во время Крымской войны, даже во время Первой мировой войны, … но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны", - напомнил он.Также Россия не считает Соединенное Королевство виновной в кибератаках. "Мы видим кибератаки в отношении нашей инфрастуктуры, но не утверждаем, что за этим стоит какая-то определенная страна. Это делают группы хакеров. Мы не говорим, что Британия стоит за кибератаками. Это нонсенс, потому что это интернациональное явление", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего."Одна из британских компаний предоставляет в России услуги по хранению данных. И мы не против этого и не боимся этого", - привел он пример.Британия сфокусирована на ЕС и СШАХарактеризуя внешнеполитическую повестку Британии, Келин отметил, что правительство Бориса Джонсона в настоящее время сфокусировано на выстраивании сотрудничества со своими ближайшими политическими и экономическими партнерами.РФ готова поделиться вакцинойПо мере того как все больше европейских стран одобряют использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V", РФ готова к сотрудничеству со всеми государствами."Мы пока не видим интереса Британии к российской вакцине, но если заинтересованность будет, то, кончено, мы ответим на это. "Спутник V" - очень эффективная вакцина", - подчеркнул российский посол.
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россия, юлия скрипаль, андрей келин, борис джонсон, великобритания, китай, сша, в мире
ЛОНДОН, 21 мар – РИА Новости.
Между Москвой и Лондоном сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры, однако в политической сфере отношения "практически мертвы", заявил посол России в Британии Андрей Келин
в интервью радиостанции LBC
.
Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай
и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России, которая упоминается в докладе 13 раз. В документе также сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.
Как отметил Келин, упомянув Россию 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, авторы доклада не представили ни единого доказательства или объяснения этому.
Посол также был удивлен, что наряду с Китаем РФ также обвинили в угрозе в связи с "культурной экспансией" в Великобритании. Все поднятые вопросы, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей
в 2018 году, Россия была и готова обсуждать посредством диалога, заявил он.
"Мы предпочитаем разбираться с такого рода обвинениями путем диалога. Мы несколько раз предлагали (Великобритании) диалог по кибервопросам, потому что у нас есть специальный киберцентр: давайте сядем и поговорим об этом? Но ответа нет. Если другие вопросы волнуют Британию, давайте сядем за стол и обсудим", - сказал Келин.
Вместо этого в представленном Соединенном Королевстве документе диалог или какое-либо сотрудничество с Россией ни разу не упоминаются, указал представитель дипмиссии.
Россия не считает Британию враждебной
Говоря о взаимоотношениях двух стран, Келин подчеркнул, что Россия не воспринимает Великобританию в качестве враждебного государства. "Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений. Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, во время Крымской войны, даже во время Первой мировой войны, … но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны", - напомнил он.
"Мы были врагами во время холодной войны, потому что у нас были разные идеологии. Мы продвигали коммунистическую, социалистическую идеологию, а здесь было капиталистическое государство. Но сегодня у нас нет различий в идеологии, поэтому мы не понимаем, почему такое отношение к нам. Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы", - констатировал он.
Также Россия не считает Соединенное Королевство виновной в кибератаках. "Мы видим кибератаки в отношении нашей инфрастуктуры, но не утверждаем, что за этим стоит какая-то определенная страна. Это делают группы хакеров. Мы не говорим, что Британия стоит за кибератаками. Это нонсенс, потому что это интернациональное явление", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
"Одна из британских компаний предоставляет в России услуги по хранению данных. И мы не против этого и не боимся этого", - привел он пример.
Британия сфокусирована на ЕС и США
Характеризуя внешнеполитическую повестку Британии, Келин отметил, что правительство Бориса Джонсона
в настоящее время сфокусировано на выстраивании сотрудничества со своими ближайшими политическими и экономическими партнерами.
"Джонсон занят построением внутренних отношений, а также отношений с другими странами после Brexit, прежде всего с основными партнерами ЕС и США. Прежде всего, с США, поскольку мы видим, что есть идея создания англоязычного мира", - высказал свое мнение посол.
РФ готова поделиться вакциной
По мере того как все больше европейских стран одобряют использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V", РФ готова к сотрудничеству со всеми государствами.
"Мы пока не видим интереса Британии к российской вакцине, но если заинтересованность будет, то, кончено, мы ответим на это. "Спутник V" - очень эффективная вакцина", - подчеркнул российский посол.